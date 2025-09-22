LG LIDERA EL SERVICIO POSTVENTA Y ACOMPAÑA A LOS HOGARES ESPAÑOLES EN LA VUELTA A LA RUTINA

La compañía nº 1 en atención al cliente y servicio postventa acompaña a sus consumidores con su servicio de entrega e instalación de compras online, y garantías y coberturas adicionales superiores a las de cualquier competidor

Madrid, 22 de septiembre de 2025 – Septiembre es sinónimo de mudanzas, vuelta al cole y renovación del hogar. Es el momento de poner a punto cada rincón, rodearse de la mejor tecnología para afrontar el nuevo curso con comodidad, y contar con un servicio que responda con rapidez y eficacia. Según un informe de la consultora Punto de Fuga, LG se sitúa como la marca número uno en atención al cliente en España, liderando en indicadores clave como la entrega e instalación en compras online, con un 100% de disponibilidad frente al 43% de la competencia.

En materia de garantías, LG no solo cumple con las exigencias legales, sino que las supera ampliamente. La compañía ofrece garantías gratuitas adicionales y lidera en la posibilidad de adquirir extensiones que incluyen cobertura frente a daños accidentales y periodos de protección más largos que los de cualquier otro competidor. En categorías clave como televisores, frigoríficos y lavadoras, LG mantiene su liderazgo, destacando en accesorios, garantías y servicios de reparación.

Además, cuando un producto ya no está cubierto por la garantía, LG sigue ofreciendo soluciones directas en el 92% de los casos, frente al 62% de la competencia. Esto evita derivaciones a terceros y permite al cliente conocer de antemano el coste y las opciones de reparación.

Este liderazgo en servicio postventa permite que, tanto si se trata de un televisor OLED como de un frigorífico o una lavadora, el cliente reciba su producto instalado y listo para usar, sin complicaciones ni esperas innecesarias.

“A estas alturas del año, en época de cambios y nuevos comienzos, en LG queremos que nuestros clientes se concentren en disfrutar de su hogar y su familia, ahorrándoles preocupaciones por la instalación o el mantenimiento de sus electrodomésticos para hacer más fácil la vuelta a la rutina”, afirma Anaís Moreno, Marketing Manager en LG Electronics España. “Nuestro liderazgo en entrega, instalación y garantías es fruto de un compromiso real con la excelencia y la confianza en nuestros productos, a largo plazo”.

En esta época del año en la que son frecuentes los cambios y la renovación, el compromiso de la compañía con la atención permite comenzar una nueva etapa con la tranquilidad de saber que cuentan con la tecnología más avanzada, primando la durabilidad y un servicio postventa que convierte cada momento en casa —ya sea de trabajo, ocio o descanso— en una experiencia sin preocupaciones.

