LG QNED EVO MINILED: EL SMART TV DE ALMA GAMER QUE APORTA FLEXIBILIDAD, FLUIDEZ Y VELOCIDAD AL JUEGO

La tecnología exclusiva de LG, ahora con Xbox Cloud Gaming, tasa de refresco de hasta 165 Hz y tecnología inalámbrica 4K real, redefine la experiencia de juego en casa

La gama ofrece inmersión y versatilidad en tamaños de 50 a 100 pulgadas para vivir cada partida como si estuvieras en primera fila y libertad sin cables gracias a la conexión inalámbrica real 4K del módulo Zero Connect

Madrid, 15 de septiembre de 2025 – El gaming ha evolucionado de forma espectacular desde aquellos tiempos de cartuchos voluminosos y monitores de tamaños gigantescos. En 2025, LG demuestra que todavía hay margen para avances que marcan un antes y un después en este campo, como la reciente incorporación de Xbox Cloud Gaming (Beta) a sus televisores. Gracias a esta alianza con Xbox, la compañía ofrece a los jugadores una libertad sin precedentes para disfrutar y personalizar la experiencia gaming a su medida, combinado con la garantía de contar con la última versión que proporciona el sistema webOS, que permite estrenar Smart TV y se renueva cada año durante los siguientes cinco años a la adquisición del televisor LG.

LG QNED evo MiniLED, el televisor definitivo para cualquier tipo de jugador

La colaboración entre LG y Xbox transforma por completo la experiencia de juego en los televisores convencionales, al ofrecer acceso directo a cientos de títulos de la marca de Microsoft a través de la aplicación oficial. Solo necesitas un mando compatible, conexión a internet de alta velocidad y, por supuesto, un televisor LG. Si buscas uno accesible, diseñado para potenciar cada aspecto de la experiencia gaming y disponible en grandes pulgadas, la respuesta está en la gama LG QNED evo MiniLED. Este modelo no solo dispone de toda la tecnología necesaria para afrontar las exigencias de los títulos más actuales, sino que se crece con ellos.

Los videojuegos son todo un espectáculo inmersivo en los modelos QNED evo MiniLED, tanto si juegas en una sala iluminada como en un entorno más oscuro. La clave está en la exclusiva tecnología Dynamic QNED Color de LG, que ofrece una precisión cromática insuperable con más de 1.000 millones de colores y una calidad de imagen realista que te sumerge por completo en la acción

Partidas ultrafluidas al alcance de todos

Los juegos de acción más trepidantes requieren una pantalla capaz de seguirles el ritmo, y una experiencia de juego precisa y fluida puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota… o entre una inmersión total y la pura frustración. Los televisores QNED evo MiniLED ponen al alcance de los jugadores más exigentes el juego más fluido y con el menor retardo. Su tasa de refresco de hasta 165 Hz permite una respuesta más rápida, reduce el desenfoque de movimiento y ofrece una ventaja competitiva. Además, el procesador α8 con IA de LG contribuye a minimizar la latencia y a lograr tiempos de respuesta ultrarrápidos, ya que maximiza la calidad de imagen analizando 2.040 zonas independientes.

Los modelos QNED evo MiniLED son compatibles con Variable Refresh Rate (VRR) y Auto Low Latency Mode (ALLM) para un juego sin cortes ni desgarros de imagen, mientras que AMD FreeSync Premium mantiene la suavidad en cada fotograma. Todo ello se completa con cuatro puertos HDMI 2.1, para que no tengas que elegir entre conectar varias consolas o tu barra de sonido. Velocidad, fluidez y versatilidad, todo en uno.

Televisor gaming inalámbrico de verdad, sin concesiones

El nuevo QNED9M también ofrece una solución a los molestos cables o a la inconsistencia de calidad de los transmisores HDMI inalámbricos, gracias a la tecnología Zero Connect. Esta tecnología pone fin a esos problemas al proporcionar conexión inalámbrica 4K real hasta 144 Hz, con una respuesta instantánea, sin pérdida de calidad y con compatibilidad total con Dolby Vision y Dolby Atmos. Además, cumple con el exigente estándar AMD FreeSync Premium. El módulo de conexiones inalámbricas Zero Connect se mantiene oculto y facilita un setup más despejado y ordenado. Solo tienes que conectar tu consola o jugar en streaming directamente desde las apps de Cloud Gaming para disfrutar de partidas sin cables, con bajo retardo y sin comprometer la calidad de imagen.

Optimizador de videojuegos: ajustes en tiempo real para ganar ventaja

Optimizador de videojuegos de LG permite sacar el máximo partido a todas estas prestaciones. Esta herramienta ofrece un control rápido e intuitivo de tu experiencia de juego, y desde un único panel en pantalla puedes ajustar al momento parámetros clave como Estabilizador de Negros, que mejora la visibilidad en las escenas oscuras. Tanto si juegas a un juego de disparos en primera persona, te sumerges en un RPG o compites en un juego de carreras a toda velocidad el Optimizador de videojuegos hace ajustes en tiempo real, optimiza cada detalle y consigue esa ventaja decisiva que marcará la diferencia frente a tus rivales.

Pantallas de mayor tamaño para todos los universos de juego

Los Smart TV LG QNED evo MiniLED destacan por su versatilidad y su precio competitivo frente a otras tecnologías de televisores de gama alta. Su atractiva relación calidad-precio permite que más jugadores puedan dar un salto de calidad en su experiencia de juego. La gama es amplia, con tamaños que van desde las 50 hasta las 100 pulgadas. Así, quienes pensaban que su televisor soñado de 65 pulgadas estaba fuera de su alcance, pueden encontrar en QNED evo MiniLED el modelo perfecto para ellos.

