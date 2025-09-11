LG PRESENTA SU NUEVO MONITOR QUIRÚRGICO 4K: OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO PARA ENTORNOS MÉDICOS

La última propuesta de la compañía incorpora funciones pensadas para agilizar las tareas en quirófano y facilitar el manejo de la información visual

Seúl, 11 de septiembre de 2025 – LG Electronics ha lanzado su nuevo monitor quirúrgico 4K de 31.5 pulgadas. El modelo 32HS710S, diseñado para optimizar el flujo de trabajo quirúrgico, combina una nítida calidad de imagen con resolución 4K (3.840 x 2.160) con nuevas funciones inteligentes que facilitan el trabajo de los profesionales sanitarios. El nuevo monitor ya cuenta con la autorización 510(k) de la FDA de Estados Unidos, lo que permite su comercialización.

Calidad de imagen y funciones inteligentes para agilizar el trabajo en quirófano.

El último modelo de la marca introduce una serie de funciones que mejoran el flujo de trabajo en el quirófano, haciendo más sencilla e intuitiva la interacción de los profesionales médicos con los datos visuales. El monitor permite configurar de forma independiente el modo de imagen para cada fuente de entrada, lo que permite adaptar la visualización a las necesidades de cada procedimiento. También dispone de teclas de acceso rápido, que facilitan la activación de los modos de pantalla más utilizados y las funciones Picture by Picture (PBP).

La pantalla, con panel IPS 4K, ofrece imágenes nítidas y detalladas, con colores consistentes desde un amplio ángulo de visión. Proporciona un brillo típico de 800 cd/m² y cubre aproximadamente el 95 por ciento del espacio de color DCI-P3. Además, cumple con el estándar DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), lo que garantiza una reproducción precisa de las imágenes médicas.

Tecnología y seguridad al servicio de la salud

Pensado para satisfacer las exigencias del entorno del quirófano, el 32HS710S incorpora un cristal duradero con tecnología Optical Bonding y recubrimientos antirreflejos, antirreflectantes y antihuellas pensados para mantener la calidad de la imagen incluso bajo la intensa iluminación quirúrgica. Su parte frontal cuenta con certificación IP45, la trasera con IP32 y presenta una resistencia al impacto IK06. Con un peso de unos 9,2 kilogramos, es compatible con diferentes sistemas de montaje en brazos articulados para monitores médicos.

Para garantizar la continuidad de la imagen, el monitor incluye una función de conmutación automática a una fuente de respaldo en caso de fallo de la señal principal (Failover Input Switch). Además, esta ofrece otras opciones de visualización versátiles, como PBP de cuatro pantallas y Picture-in-Picture (PIP), que permiten supervisar varias fuentes de manera simultánea. A ello se suman también modos espejo y rotación para ajustar la orientación de la imagen, así como salida clonada (Clone Screen), muy útil para formación y trabajo colaborativo.

"Durante el desarrollo del 32HS710S, nos centramos en aportar ventajas reales al trabajo de los equipos quirúrgicos, para quienes el tiempo y la concentración son esenciales", explica YS Lee, director de la División de Negocios de TI en LG Media Entertainment Solution. "Incorporando configuraciones de pantalla automatizadas, controles de un solo toque y sistemas de respaldo fiables, nuestro objetivo es proporcionar herramientas que puedan ayudar al personal médico a mantener el foco en lo más importante: la atención al paciente".

Especificaciones:

Monitor Quirúrgico LG (32HS710S) Pantalla Tipo de Panel IPS Tamaño (Relación de Aspecto) 31.5-inch (16:9) Resolución 4K (3,840 x 2,160) Tecnología de Retroiluminación LED Gama de Color (Típ.) DCI-P3 95% (CIE1976) Profundidad de Color 10bit Ángulo de Visión (CR≥10) 178° (Derecha / Izquierda), 178° (Arriba / Abajo) Brillo (Tip.) 800cd/m² Brillo (Estabilización) 500cd/m² Tratamiento de Superficie Cristal de Protección (Optical Bonding, Antirreflejos, Antihuellas, Antibrillo) Relación de Contraste (Típ.) 1,000:1 Tiempo de Respuesta (GtG1) 5 ms (GtG en Faster) Características Compatible con DICOM Sí Calibración de Hardware Sí (LG Calibration Studio) HDR HDR 10, Efecto HDR Señales de Video Terminales de Entrada HDMI x 1, DisplayPort x 1, SDI (3G) x 1, DVI-D x 1 Terminales de Salida HDMI (Pantalla Clonada) x 1, SDI (3G) x 1 Conectividad USB USB 3.0 1 Ascendente, 1 Descendente Alimentación Entrada CA 100-240 Vac, 50/60 Hz Consumo de Energía 100W (Máx.) / Menos de 0.3W (CC Apagado) Durabilidad Clasificación de Resistencia IP2 IP453 (Frontal), IP324 (Excepto Frontal), IK065 Comodidad del Usuario PBP / PIP Sí (2 / 3 / 4 PBP) / Sí Volteo de Pantalla Modo Espejo y Modo Rotación Conmutación de Entrada por Fallo Sí Especificaciones Físicas Peso 9.2 kg Tamaño de Montaje en Pared 200 x 100 mm / 100 x 100 mm

1 GtG: Tiempo de respuesta de gris a gris.

2 Probado bajo condiciones de laboratorio controladas con una clasificación IP / IK. Secar antes de usar. No cargar mientras esté mojado.

3 IP45: Protegido contra objetos sólidos extraños de 1.0 mm Ø y mayores / Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un cable / Protegido contra chorros de agua.

4 IP32: Protegido contra objetos sólidos extraños de 2.5 mm Ø y mayores / Protegido contra el acceso a partes peligrosas con una herramienta / Protegido contra caídas verticales de gotas de agua cuando la carcasa está inclinada hasta 15°.

5 IK06: Protegido contra impactos de 1 julio.

* Las especificaciones pueden variar según la región y todas las características, estándares y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

