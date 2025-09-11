Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG PRESENTA SU NUEVO MONITOR QUIRÚRGICO 4K: OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO PARA ENTORNOS MÉDICOS

CORPORATE09/11/2025
Imprimir

    La última propuesta de la compañía incorpora funciones pensadas para agilizar las tareas en quirófano y facilitar el manejo de la información visual

     

     

     

    Seúl, 11 de septiembre de 2025 – LG Electronics ha lanzado su nuevo monitor quirúrgico 4K de 31.5 pulgadas. El modelo 32HS710S, diseñado para optimizar el flujo de trabajo quirúrgico, combina una nítida calidad de imagen con resolución 4K (3.840 x 2.160) con nuevas funciones inteligentes que facilitan el trabajo de los profesionales sanitarios. El nuevo monitor ya cuenta con la autorización 510(k) de la FDA de Estados Unidos, lo que permite su comercialización.  

     

    Calidad de imagen y funciones inteligentes para agilizar el trabajo en quirófano.

    El último modelo de la marca introduce una serie de funciones que mejoran el flujo de trabajo en el quirófano, haciendo más sencilla e intuitiva la interacción de los profesionales médicos con los datos visuales. El monitor permite configurar de forma independiente el modo de imagen para cada fuente de entrada, lo que permite adaptar la visualización a las necesidades de cada procedimiento. También dispone de teclas de acceso rápido, que facilitan la activación de los modos de pantalla más utilizados y las funciones Picture by Picture (PBP).

     

    La pantalla, con panel IPS 4K, ofrece imágenes nítidas y detalladas, con colores consistentes desde un amplio ángulo de visión. Proporciona un brillo típico de 800 cd/m² y cubre aproximadamente el 95 por ciento del espacio de color DCI-P3. Además, cumple con el estándar DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), lo que garantiza una reproducción precisa de las imágenes médicas.

     

    Tecnología y seguridad al servicio de la salud

    Pensado para satisfacer las exigencias del entorno del quirófano, el 32HS710S incorpora un cristal duradero con tecnología Optical Bonding y recubrimientos antirreflejos, antirreflectantes y antihuellas pensados para mantener la calidad de la imagen incluso bajo la intensa iluminación quirúrgica. Su parte frontal cuenta con certificación IP45, la trasera con IP32 y presenta una resistencia al impacto IK06. Con un peso de unos 9,2 kilogramos, es compatible con diferentes sistemas de montaje en brazos articulados para monitores médicos. 

     

    Para garantizar la continuidad de la imagen, el monitor incluye una función de conmutación automática a una fuente de respaldo en caso de fallo de la señal principal (Failover Input Switch). Además, esta ofrece otras opciones de visualización versátiles, como PBP de cuatro pantallas y Picture-in-Picture (PIP), que permiten supervisar varias fuentes de manera simultánea. A ello se suman también modos espejo y rotación para ajustar la orientación de la imagen, así como salida clonada (Clone Screen), muy útil para formación y trabajo colaborativo. 

     

    "Durante el desarrollo del 32HS710S, nos centramos en aportar ventajas reales al trabajo de los equipos quirúrgicos, para quienes el tiempo y la concentración son esenciales", explica YS Lee, director de la División de Negocios de TI en LG Media Entertainment Solution"Incorporando configuraciones de pantalla automatizadas, controles de un solo toque y sistemas de respaldo fiables, nuestro objetivo es proporcionar herramientas que puedan ayudar al personal médico a mantener el foco en lo más importante: la atención al paciente".

     

    Especificaciones:

     

     

     

    Monitor Quirúrgico LG (32HS710S)

    Pantalla

    Tipo de Panel

    IPS 

    Tamaño (Relación de Aspecto)

    31.5-inch (16:9) 

    Resolución

    4K (3,840 x 2,160) 

    Tecnología de Retroiluminación

    LED 

    Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976) 

    Profundidad de Color

    10bit 

    Ángulo de Visión (CR≥10)

    178° (Derecha / Izquierda), 178° (Arriba / Abajo) 

    Brillo (Tip.) 

    800cd/m² 

    Brillo (Estabilización)

    500cd/m² 

    Tratamiento de Superficie

    Cristal de Protección (Optical Bonding, Antirreflejos, Antihuellas, Antibrillo)

    Relación de Contraste (Típ.)

    1,000:1 

    Tiempo de Respuesta (GtG1)

    5 ms (GtG en Faster) 

    Características

    Compatible con DICOM

    Calibración de Hardware

    Sí (LG Calibration Studio) 

    HDR 

    HDR 10, Efecto HDR 

    Señales de Video

    Terminales de Entrada

    HDMI x 1, DisplayPort x 1, SDI (3G) x 1, DVI-D x 1 

    Terminales de Salida

    HDMI (Pantalla Clonada) x 1, SDI (3G) x 1 

    Conectividad

    USB 

    USB 3.0 1 Ascendente, 1 Descendente

    Alimentación

    Entrada CA

    100-240 Vac, 50/60 Hz 

    Consumo de Energía

    100W (Máx.) / Menos de 0.3W (CC Apagado)

    Durabilidad

    Clasificación de Resistencia IP2

    IP453 (Frontal), IP324 (Excepto Frontal), IK065

    Comodidad del Usuario

    PBP / PIP 

    Sí (2 / 3 / 4 PBP) / Sí 

    Volteo de Pantalla

    Modo Espejo y Modo Rotación

    Conmutación de Entrada por Fallo

    Especificaciones Físicas

    Peso

    9.2 kg 

    Tamaño de Montaje en Pared

    200 x 100 mm / 100 x 100 mm 

     

    1 GtG: Tiempo de respuesta de gris a gris.

    2 Probado bajo condiciones de laboratorio controladas con una clasificación IP / IK. Secar antes de usar. No cargar mientras esté mojado.

    3 IP45: Protegido contra objetos sólidos extraños de 1.0 mm Ø y mayores / Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un cable / Protegido contra chorros de agua.

    4 IP32: Protegido contra objetos sólidos extraños de 2.5 mm Ø y mayores / Protegido contra el acceso a partes peligrosas con una herramienta / Protegido contra caídas verticales de gotas de agua cuando la carcasa está inclinada hasta 15°.

    5 IK06: Protegido contra impactos de 1 julio.

     

    * Las especificaciones pueden variar según la región y todas las características, estándares y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

     

    # # #

     

    Sobre LG Electronics, Inc.

    LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

     

    Sobre LG Electronics España

    LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

     

    CONTACTO:

    LG Electronics

     

    Eva Corrales

    eva.corrales@lge.com

     

    Daniel Conti

    daniel.conti@lge.com

     

    SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO