LG REDEFINE LA EXPERIENCIA A BORDO DEL VEHÍCULO: XBOX GAMING Y REUNIONES DE ZOOM CON TODAS LAS VENTAJAS DE WEBOS

Seúl, 10 de septiembre de 2025 – LG Electronics (LG), el innovador líder en tecnología de movilidad, fortalece su posición en la era del Vehículo Definido por Software (SDV) con el lanzamiento de su Plataforma de Contenido Automotriz (ACP), impulsada por el sistema operativo webOS. A través de soluciones diferenciadas y potentes alianzas, la compañía transforma los vehículos en centros de experiencias inmersivas impulsadas por diferentes softwares.

Durante la última edición de IAA MOBILITY 2025, que está teniendo lugar en Múnich, Alemania, la compañía ha ofrecido una conferencia de prensa para compartir su visión sobre el futuro de la movilidad y anunciar nuevas alianzas estratégicas. Bajo el lema “Redefining the In-Cabin Experience: Why the Automotive Content Ecosystem Matters”, el acto contó con la participación de Eun Seok-hyun, presidente de LG Vehicle Solution Company; Chris Jo, director del centro de negocios de la plataforma webOS en LG Media Entertainment Solution Company; Chris Lee, vicepresidente de marketing de Xbox en Microsoft; y Brendan Ittelson, director de ecosistemas en Zoom.

"Con casi 70 años de experiencia en electrónica de consumo y tecnología, y un gran conocimiento del cliente, LG posee una ventaja competitiva única para redefinir el vehículo, transformándolo en un espacio habitable centrado en la experiencia del usuario", afirmó Eun Seok-hyun. "Nuestro objetivo es suministrar nuestra ACP basada en webOS a 20 millones de vehículos para 2030, mientras continuamos expandiendo nuestro ecosistema de contenido y servicios."

Gaming Inmersivo en el Vehículo con Xbox

Durante la conferencia, LG ha destacado la importancia de ofrecer un ecosistema escalable dentro del vehículo, expandiendo su estrategia de contenidos mediante alianzas con grandes partners estratégicos.

En el terreno gaming, LG planea llevar la experiencia de juego a la carretera de la mano de Xbox, con la app de la marca integrada en la ACP de LG. Los pasajeros con una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, un controlador Bluetooth compatible y acceso a internet, tendrán la posibilidad de jugar cientos de títulos, incluyendo juegos tan populares como Doom: The Dark Ages y Forza Horizon 5, directamente desde el sistema de info-entretenimiento del vehículo a través de la nube.

"En Xbox, buscamos constantemente nuevas formas de llevar en entretenimiento de los videojuegos a más personas, estén donde estén. A través de nuestra alianza con LG, estamos expandiendo aún más la experiencia y el valor de los videojuegos para los jugadores", afirmó Chris Lee, vicepresidente de Marketing de Xbox.

Conectividad al volante con Zoom

Más allá del entretenimiento de Xbox, la incorporación de la aplicación de Zoom a la ACP de LG, transformará los vehículos en espacios de colaboración móviles. Esta alianza permitirá a conductores y pasajeros realizar reuniones y gestionar el trabajo de manera eficiente en múltiples modelos de vehículos, todo ello mientras se fomenta una conducción más segura con una experiencia de usuario que reduce las distracciones.

"Apostamos constantemente en reunir a las personas allá donde vayan, ya sea en la oficina, en casa o incluso en el coche", afirmó Brendan Ittelson, director de ecosistemas en Zoom. "Esta asociación marca un importante hito en la redefinición de las posibilidades dentro del vehículo, ayudando a las personas a comunicarse y mantenerse conectadas mientras están en movimiento."

Del salón a la carretera: una experiencia webOS sin interrupciones

Basándose en el éxito de webOS, que impulsa ya más de 240 millones de televisores inteligentes en todo el mundo, la ACP de LG traslada la misma experiencia de usuario al interior del vehículo. Ofrece a conductores y pasajeros una movilidad fluida, permitiéndoles seguir disfrutando de contenidos y servicios en múltiples pantallas dentro del vehículo, cumpliendo en todo momento las normativas de seguridad vial.

Los pasajeros pueden transmitir su contenido favorito en la pantalla del vehículo, desde servicios como Netflix, Disney+, YouTube, Baby Shark World for Kids, Play.Works, Haystack News y LG Channels*. Para finales de año, LG planea ampliar su disponibilidad de contenido incorporando la plataforma de arte digital Vasari, el servicio de streaming europeo RakutenTV y el servicio de streaming alemán Joyn.

La Plataforma de Contenido Automotriz de LG, impulsada por webOS, es una pieza clave de PlayWare, la solución de entretenimiento a bordo que forma parte de la SDV de LG, conocida como LG AlphaWare. Esta plataforma ofrece una experiencia de contenidos en alta definición y gran calidad, pensada para ampliar el concepto de “hogar” hasta el interior del vehículo y hacer que el tiempo en carretera sea más provechoso. LG continúa expandiendo el uso de su tecnología ACP a vehículos comerciales, materializando así su visión de la movilidad del futuro: convertir el automóvil en un auténtico "espacio habitable sobre ruedas.”

* Se requiere un plan de datos automotriz para acceder a los servicios de streaming. El acceso a ciertas aplicaciones puede requerir una suscripción independiente.

