LG AMPLÍA LA DISPONIBILIDAD EN ESPAÑA DE SU BOMBA DE CALOR INVERTER AIRE-AGUA R32 CON SERVICIO INTEGRAL LÍDER DEL SECTOR

La innovadora solución de climatización para edificios comerciales de la compañía coreana, que ofrece alta eficiencia energética, rendimiento fiable y control inteligente, ya se puede adquirir con una garantía de entrega de tan solo diez días

Seúl, 10 de septiembre de 2025— LG Electronics ha ampliado la disponibilidad en nuevos mercados, incluido España, de su bomba de calor inverter aire-agua R32, una solución HVAC de última generación para edificios comerciales que combina alta eficiencia energética, fiabilidad operativa y control inteligente. La compañía lo lanza en el mercado local con compromiso de entrega de diez días tras el pedido y su servicio técnico líder del sector.

Diseñado como sistema de bomba de calor con tecnología inverter, este sistema industrial proporciona tanto agua fría como caliente, adaptándose a las necesidades térmicas de los recintos comerciales de tamaño medio durante todo el año. Además, el refrigerante tiene un potencial de calentamiento global (GWP) un 70% inferior al R410A, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales.

“Nuestra nueva gama de bombas de calor está diseñada para responder a las necesidades reales de los proyectos HVAC actuales: eficiencia, rapidez y fiabilidad”, señala Gonzalo Martín, Head of Division HVAC de LG Electronics España. “Gracias a nuestra experiencia y compromiso con la sostenibilidad, seguimos ofreciendo soluciones que generan valor a largo plazo para nuestros clientes”.

Más de una década de innovación en bombas de calor

LG cuenta con una sólida trayectoria en el diseño y fabricación de bombas de calor de todo tipo, desarrollados con tecnología propia y adaptadas a los requisitos de cada proyecto. Esta experiencia permite ofrecer al mercado español soluciones robustas y fiables, respaldadas por un servicio integral nº1 que acompaña al cliente durante todo el proceso: desde la preventa y el asesoramiento técnico hasta el soporte postventa, reconocido como el mejor del sector. Además, LG garantiza disponibilidad de equipos en un plazo máximo de diez días desde la realización del pedido, lo que permite agilizar la ejecución de los proyectos sin comprometer la calidad.

Eficiencia energética y operación todo el año

La nueva bomba de calor aire-agua inverter R32 destaca por su eficiencia energética, incluso en condiciones de carga parcial, gracias al compresor All-Inverter de LG, que opera entre 30 y 120 Hz. La tecnología HiPOR™ (High Pressure Oil Return) mejora la eficiencia del compresor al reducir la pérdida de aceite durante la compresión, alcanzando un valor IPLV de hasta 5,91. Asimismo, algunos modelos permiten operar con agua en un rango de temperaturas que va de -10 °C a 60 °C, ofreciendo gran versatilidad.

Para garantizar un funcionamiento fiable en cualquier estación del año, el equipo incorpora doble compresor inverter, tecnología de inyección de vapor y un sistema de refrigeración por gas que mantiene la operación hasta 52°C. También permite generar agua caliente hasta 60°C, lo que la hace adecuada para entornos como hoteles, spas o centros sanitarios, y cuenta con recubrimiento anticorrosión Black Fin para ambientes exteriores exigentes.

Control inteligente y adaptable

El sistema ofrece distintas opciones de control según el tamaño del proyecto: Desde un panel táctil de 5" para instalaciones pequeñas, con posibilidad de instalación remota hasta 500 metros, hasta plataformas de control ACP (Air-conditioner Control System) y AC Smart para proyectos medianos, con funciones de programación, vinculación de entradas/salidas y seguimiento de errores, o incluso la plataforma CPM LG Building Energy Control (BECON), enfocada a grandes instalaciones y capaz de coordinar hasta 30 unidades y gestionar dispositivos auxiliares. Además, incluye un algoritmo de ahorro energético que puede reducir el consumo hasta en un 10%2, así como funciones de respaldo y recuperación automática tras cortes eléctricos.

LG destaca el resultado de la reciente instalación en la escuela primaria Garden Grove, en Florida (EEUU), en la que se sustituyeron equipos antiguos por tres bombas de calor de la compañía, logrando una reducción del 18% en el consumo energético y un entorno más silencioso.

Presentaciones en España y próximas ferias

LG ya está presentando esta nueva solución en diversas ciudades españolas. Las primeras jornadas técnicas se han celebrado en Madrid, Valencia y Sevilla, y próximamente, en octubre, tendrán lugar en Málaga y Benidorm, como parte de la estrategia de divulgación y cercanía con el cliente. La gama también estará presente en la Feria de Climatización y Refrigeración 2025 que se celebrará en noviembre en IFEMA Madrid.

Con esta estrategia, LG refuerza su compromiso con el mercado español, ofreciendo soluciones de climatización que combinan innovación, sostenibilidad y un servicio cercano y ágil.

1 Resultados de pruebas basados en la norma ANSI/AHRI 551/591. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones de operación.

2 Resultados de pruebas realizadas en condiciones internas; el rendimiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento.

