LG CONSIGUE 17 GALARDONES EN LOS IFA 2025 INNOVATION AWARDS

La compañía coreana destaca en la primera edición de los premios con victorias en diferentes categorías incluido el prestigioso galardón "Best of IFA" al disruptivo televisor LG SIGNATURE OLED T

Seúl, 8 de septiembre de 2025 – LG Electronics (LG) ha cosechado diecisiete galardones en la edición inaugural de los Premios a la Innovación IFA 2025, incluyendo la máxima distinción, el “Best of IFA”. Estos galardones, creados este año, distinguen aquellos productos que establecen nuevos estándares en innovación, tecnología, diseño e impacto en el mercado. Con la participación de más de 1.800 empresas, los ganadores fueron seleccionados en 16 categorías, entre las que se incluyen Mobility, Home Appliances, Home Entertainment, Design y Smart Home. Las propuestas tecnológicas más sobresalientes recibieron los reconocimientos más destacados –'Best of IFA', 'Best Tech Innovation' y 'Best Brand'.

LG SIGNATURE OLED T, ganador por partida doble

El LG SIGNATURE OLED T, el primer televisor transparente inalámbrico del mundo, obtuvo el premio 'Best of IFA', un reconocimiento al liderazgo de LG en tecnología de televisores avanzada. Este innovador producto también se llevó el galardón a 'Best in Home Entertainment', logrando así una doble victoria en los premios de este año.

Además de asegurar el título 'Best of IFA', LG recibió cinco premios a 'Category Best' en Mobility, Accessibility, Home Appliances and Home Entertainment, junto con 11 reconocimientos como 'Category Honoree' en Home Appliances, Design, Smart Home and Home Entertainment. En conjunto, estas distinciones son muestra de la reputación de la compañía como líder global en innovación y empresa pionera de confianza en el sector.

En la categoría de 'Mobility', el LG Spielraum fue galardonado con el premio a 'Best in Mobility'. Esta solución de movilidad impulsada por inteligencia artificial combina el bienestar personal con experiencias multisensoriales. La compañía reúne en una cabina compacta electrodomésticos, LG ThinQ ON y funciones de entretenimiento, proporcionando un nuevo estilo de vida vinculado a la movilidad que expande el concepto de Hogar con IA de LG.

En la categoría de 'Accessibility’, el LG Comfort Kit fue nombrado 'Best in Accessibility Focused Product'. Diseñado para mejorar la usabilidad para personas de todas las edades y capacidades, este kit es un reflejo del compromiso de LG con el diseño inclusivo y accesible.

En la categoría de 'Home Appliances', el lavavajillas AI Sense Clean de LG y el filtro de microplásticos de las lavadoras LG se hicieron con el premio a 'Best in Home Appliances'. El sistema de lavado inteligente del lavavajillas optimiza los ciclos y el tiempo de lavado según el tamaño de la carga y el nivel de suciedad, mientras que el filtro elimina los microplásticos liberados durante el ciclo de lavado de ropa, para aunar comodidad y responsabilidad medioambiental.

Premios Honoree Distinction al diseño más innovador y el rendimiento mejorado

Además de recibir múltiples premios 'Best Category', LG también recibió 'Honoree distinction' en una amplia gama de áreas, desde Home Appliances hasta Smart Home, lo que subraya aún más su competitividad en el mercado global. En la categoría de 'Best of Home Appliances', LG obtuvo cuatro reconocimientos 'Honoree distinction' por sus soluciones de lavado y limpieza de vanguardia, como distinción a su rendimiento avanzado y cuidado diseño. Uno de los productos premiados fue LG WashTower, electrodoméstico que simplifica la colada con controles intuitivos y funciones inteligentes, mientras que la lavadora y secadora con bomba de calor mejora la eficiencia gracias a un consumo de energía reducido. Otro de los reconocimientos recayó en el Robot Aspirador de LG con estación integrada, que cuenta con una puerta de apertura automática que oculta la unidad cuando no está en uso, y también recibió distinción la nueva aspiradora de mano húmeda y seca, que emplea el control de rodillo con IA para detectar la dirección del movimiento y ayuda a reducir la tensión en la muñeca.

La compañía recibió cuatro premios 'Honoree distinction' en la categoría de 'Best in Design' por productos que combinan estilo y funcionalidad, como la pareja de lavadora y secadora y el lavavajillas TrueSteam™, con diseños elegantes que se integran a la perfección en las cocinas modernas. También impactaron por su diseño el nuevo sillón reclinable de masaje de LG, un gran complemento para las salas de estar por su estética elegante, y el dispositivo LG Styler Mini, una solución compacta y premium que maximiza la funcionalidad en espacios más pequeños.

El robot aspirador de LG con Objet Station, diseñado para integrarse sin esfuerzo en los ecosistemas de hogar conectado, fue premiado en la categoría de 'Best in Smart Home'. Con acoplamiento automatizado, programación inteligente y compatibilidad con ThinQ, este dispositivo es una clara muestra de la experiencia de LG en la creación de soluciones para el hogar cohesivas e impulsadas por IA.

Además, LG recibió reconocimiento en la categoría de Home Entertainment con premios 'Honoree distinction' para el televisor completamente inalámbrico LG Wireless OLED TV (M5) y el dispositivo portátil LG StanbyME 2, lo que refuerza el liderazgo global de la compañía.

