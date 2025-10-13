LG VUELVE A CONTAR CON ANDRÉS MONTES Y SU ICÓNICA PAJARITA PARA RELANZAR SU CAMPAÑA LIFE’S GOOD: LA VIDA PUEDE SER MARAVILLOSA

LG lanza la segunda fase de Life’s Good con un homenaje al periodista y a su icónico accesorio en una nueva historia protagonizada esta vez por su hijo Orson y los empleados de LG

La compañía ha estrenado el nuevo spot durante un partido en sus pantallas del estadio Riyadh Air Metropolitano y desarrollará nuevas acciones combinando tecnología y emoción

Madrid, 13 de octubre de 2025 – LG España ha estrenado la segunda fase de su campaña Life’s Good, un nuevo homenaje al inolvidable periodista Andrés Montes y a su icónica pajarita, símbolo de una actitud positiva y valiente ante la vida. La iniciativa difunde el mensaje de que el optimismo cobra fuerza cuando se comparte entre las personas, y si en la primera entrega la inteligencia artificial recuperaba la voz y el carisma de Montes para recordarnos que “La vida puede ser maravillosa”, ahora LG da un paso más apoyándose en el característico accesorio del narrador deportivo y la presencia de su hijo Orson, como heredero de esos mensajes que invitan a ver la parte positiva de cada momento del día.

“Con esta campaña queremos rendir homenaje al legado de Andrés Montes, a su forma de narrar y vivir la vida: con humor, con pasión y con la certeza de que siempre hay algo bueno que compartir”, explica Miguel Ángel Fernández, director de marketing de LG España. “Ese optimismo valiente es un valor que hoy necesitamos más que nunca y desde LG queremos invitar a todos a llevarlo por bandera, como él llevaba su pajarita”.

Inteligencia artificial que lleva el optimismo de Andrés Montes a la calle

En la primera fase de la campaña Life’s Good en España, LG reivindicaba el optimismo como forma de vida mediante la voz del comentarista deportivo Andrés Montes, recreada mediante inteligencia artificial, para resaltar cómo la manera de narrar influye en la percepción de la realidad. La compañía invitaba a la sociedad a mirar la vida con entusiasmo, valorar los pequeños momentos y mantener una actitud alegre y vitalista, demostrando que lo cotidiano puede transformarse en algo extraordinario. Para dar continuidad a este espíritu Life’s Good, LG ha diseñado una nueva serie de activaciones que combinan tecnología, emoción y participación. En esta segunda fase, Orson, el hijo de Andrés Montes, toma el testigo de su padre como protagonista de un nuevo spot, en el que la icónica pajarita del periodista se convierte en el símbolo que contagia el optimismo y la alegría a su paso.

La campaña se completará con la sección quincenal Life’s Good News, conducida por el periodista Antoni Daimiel – compañero de retransmisiones de Andrés Montes –, que seguirá compartiendo historias inspiradoras en sus redes sociales.

Estreno del spot en las pantallas LG del Riyadh Air Metropolitano

Los aficionados del Club Atlético de Madrid han podido ver en primicia el nuevo spot que, proyectado en las exclusivas pantallas LG del Riyadh Air Metropolitano, continúa la narrativa de la primera pieza y refuerza la idea de que el optimismo se multiplica cuando se transmite a los demás

Con este nuevo impulso Life’s Good, LG reafirma su compromiso de inspirar a las personas a vivir con optimismo y valentía, transmitiendo la actitud positiva tan característica de las narraciones de Andrés Montes mediante el guiño a su emblemática pajarita. Para más información sobre Life’s Good puede consultar este enlace.

