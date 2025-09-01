MÁS QUE INTELIGENTES: LOS NUEVOS ELECTRODOMÉSTICOS LG CON THINQ AI SE ANTICIPAN A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS

La compañía presenta su nueva plataforma de IA que integra los servicios ThinQ UP y ThinQ Care para ofrecer actualizaciones continuas, mantenimiento proactivo y un rendimiento adaptado a cada usuario

Seúl, 1 de septiembre de 2025 – LG Electronics (LG) lidera el inicio de una nueva era en el mercado europeo de electrodomésticos inteligentes con la llegada de LG ThinQ AI, su innovadora plataforma de inteligencia artificial. La compañía presenta en primicia en su stand en IFA 2025 el nuevo sistema, que combina los servicios ThinQ UP y ThinQ Care para ofrecer una experiencia personalizada en constante evolución y facilitar la gestión proactiva de los dispositivos domésticos.

Gracias al análisis de datos de uso y a la aplicación de tecnologías de IA, la plataforma optimiza el rendimiento de los productos, incorpora mejoras continuas y contribuye a mejorar la calidad de vida de los usuarios, como guía la filosofía Life’s Good de la compañía. LG ThinQ AI estará disponible en los principales mercados europeos a lo largo de septiembre.

“Nuestra innovadora plataforma ThinQ AI ofrece una comodidad y eficiencia diferenciales gracias a actualizaciones continuas y un cuidado inteligente”, afirma Lyu Jae-cheol, presidente de la división LG Home Appliance Solution. “El compromiso de la marca es crear una experiencia de hogar apoyada en las funciones inteligentes que evolucione al ritmo de las necesidades únicas de cada cliente”.

Electrodomésticos que mejoran con el tiempo

ThinQ UP, uno de los pilares de la nueva plataforma, permite que los electrodomésticos compatibles incorporen nuevas funciones mediante actualizaciones de software, para mantenerlos siempre al día y adaptados a los cambios en el estilo de vida de los usuarios. El otro sistema, ThinQ Care, ofrece un soporte proactivo que anticipa posibles fallos antes de que ocurran. Gracias a un sistema de diagnóstico inteligente basado en datos de uso, detecta incluso incidencias menores y guía al usuario para resolverlas fácilmente, proporcionando mayor fiabilidad y tranquilidad.

Diseñado para adaptarse a las necesidades de los hogares europes

ThinQ AI responde a las prioridades de los consumidores europeos, cada vez más exigentes y comprometidos con la sostenibilidad, para lo que incluye funciones que mejoran la eficiencia energética y la comodidad. Por ejemplo, en las lavadoras, el modo de ahorro de energía ayuda a reducir el consumo doméstico, mientras que en frigoríficos el modo de ahorro con IA ajusta de forma inteligente el uso de energía. Entre las funciones pensadas para la comodidad del usuario destacan Fresh Keeper, que evita que la ropa olvidada en la lavadora se arrugue o adquiera olor, y el recordatorio de limpieza del tambor para mantener la higiene del mismo.

En los frigoríficos, Night View ajusta el brillo de la pantalla por la noche y el sistema Smart Fill dispensa la cantidad exacta de agua. Estos dispositivos también permiten reconfigurar el dispensador de hielo para que funcione como dispensador adicional de agua.

Innovación colaborativa para mayor personalización

LG tiene previsto seguir incorporando funciones ThinQ UP específicas inspiradas en las sugerencias de los propios usuarios de cada mercado. A través de la función Share Your Ideas en la app ThinQ, los ususarios pueden proponer nuevas prestaciones que podrían convertirse en actualizaciones reales. Tras su lanzamiento en Europa este mes, LG ampliará progresivamente la disponibilidad de ThinQ UP a otros mercados durante el resto del año.

LG tiene previsto mostrar en IFA 2025 una amplia gama de electrodomésticos con ThinQ AI y adaptados a las necesidades de los consumidores europeos. En el stand de la marca se reproducirá un hogar inteligente en el que se demostrará cómo las últimas innovaciones de la compañía mejoran la vida diaria. En la zona LG AI HOME se presentará el concepto Zero Labor Home, que muestra como ThinQ AI reconoce la voz del usuario y activa configuraciones personalizadas para ofrecer una experiencia de hogar totalmente adaptada.

LG expondrá tanto LG ThinQ AI como otras soluciones innovadoras para el hogar en su stand de IFA 2025 (Hall 18, Messe Berlin) del 5 al 9 de septiembre.

