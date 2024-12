LG WORLD PREMIERE CES 2022: LAS INNOVACIONES DE HOY PARA UN MEJOR MAÑANA

LG presenta sus nuevas soluciones tecnológicas para crear un futuro más inclusivo, sostenible y conectado















LG Electronics (LG) ha presentado en el CES 2022 sus últimos avances tecnológicos desarrollados con el objetivo de mejorar el estilo de vida de los usuarios y construir un futuro mejor. Presentada por William Cho, CEO de LG, LG World Premiere ha mostrado las innovaciones de la compañía programadas para este año y ha detallado sus continuos progresos pensados para crear una experiencia de usuario más inclusiva y sostenible en el futuro. El lema de LG para esta nueva edición del CES, The Better Life You Deserve, enfatiza el principal objetivo que LG tiene para este 2022: elevar todos los aspectos de la vida diaria del usuario a través de la innovación tecnológica y del diseño. Esta visión se exhibe en tres cortometrajes: A Better Life for You, A Better Life for All y A Better Life Tomorrow.

A Better Life for You: creando valor para cada estilo de vida

El concepto que se trabaja en el primer cortometraje, A Better Life for You, hace foco en los dispositivos conectados del hogar de LG. Con posibilidades mejoradas que ayudan a que estos puedan aprender y evolucionar continuamente y satisfacer así mejor las necesidades de cualquier estilo de vida, la actualizada aplicación ThinQ de LG integrará durante este nuevo año aún más funciones adicionales. A Better Life for You muestra cómo los avances en las soluciones de entretenimiento de LG están ofreciendo una experiencia más personalizada e interactiva a los usuarios que disfrutan del contenido en pantallas más grandes en su propio hogar.