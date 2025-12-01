¹ Las ratios se dan para ayudar a entender y se basan en el Coeficiente de Rendimiento (COP) 4. Ten en cuenta que el SCOP real de THERMA V R32 podrá ser superior a 4 en condiciones de temperatura de impulsión baja y clima medio o cálido, SCOP de hasta 6,83 en THERMA V Monobloc S R32. La eficiencia real puede variar con la temperatura del agua y del exterior.





² La etiqueta energética se basa en el REGLAMENTO DELEGADO DE LA COMISIÓN (UE) nº 811/2013 y la serie LG THERMA V R32 alcanza la etiqueta energética ERP A+++ para calefacción de espacios a 35°C LWT y ERP A++ para calefacción de espacios a 55°C LWT. Los resultados de la etiqueta energética pueden variar en función del modelo LG Therma V. Por favor, consulte la página web de LG Compliance Information (https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc) para comprobar cada modelo.





³ El rango de temperatura exterior para el modo calefacción se indica en el rango de funcionamiento del PDB (Product Data Book). Sin embargo, en general, cuando la temperatura exterior es inferior, la capacidad, la eficiencia y la temperatura máxima de salida del agua a esa temperatura exterior también serán inferiores a las del funcionamiento a temperatura exterior normal.





⁴Por hacer sencillos los cálculos, se han escogido para el análisis modalidades de tarifas reguladas por el gobierno actualizadas a enero 2023. (No están incluidos los términos fijos de la energía, alquiler del equipo de medida e impuestos). Los resultados pueden variar en función del tipo de bomba de calor y de los precios de la energía en su región.