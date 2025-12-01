About Cookies on This Site

¿Qué es una bomba de calor de aerotermia?

10/12/2022

La mayor parte de la energía que se consume en un hogar se utiliza para proporcionar calefacción y agua caliente. En Europa, hasta el 77% de esta energía procede de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), que, aunque nos proporcionan una fuente de calor, tienen impacto en el medio ambiente por la emisión de gases de efecto invernadero como el CO₂ . A esto se le suma el contexto mundial actual de aumento de los precios de los combustibles fósiles.
Tener confort en el hogar reduciendo costes de manera eficiente y sostenible es posible gracias a la aerotermia THERMA V de LG. En este artículo, veremos qué es una bomba de calor, qué eficiencia tienen, por qué son mejores para el medio ambiente y cuánto puedes ahorrar si optas por una solución de bomba de calor.

¿Qué es una bomba de calor de aerotermia?

La mayoría de los hogares cubren su demanda de calefacción quemando combustibles fósiles o usando la electricidad con equipos poco eficientes. La aerotermia también utiliza electricidad, sin embargo, gracias a la tecnología empleada, las bombas de calor de aerotermia utilizan mucha menos energía que otros sistemas tradicionales para conseguir el mismo objetivo. Las bombas de calor aire-agua son capaces de extraer un 75% de la energía del aire del ambiente y utilizar un 25%¹ de electricidad. Por ello, se han convertido en soluciones ecológicas que pueden sustituir a los sistemas que utilizan combustibles fósiles para el agua caliente y la calefacción.

Un malentendido común sobre las bombas de calor es que sólo pueden utilizarse para calefacción y agua caliente, pero también pueden utilizarse para refrigeración. Las bombas de calor funcionan igual que los aparatos de aire acondicionado, eliminan el calor del aire interior para enfriarlo.

¿Qué es una bomba de calor aerotérmica?

La Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energí­a procedente de fuentes renovables, define energí­a aerotérmica como la energ­ía almacenada en forma de calor en el aire ambiente, entendiéndose como tal el aire del medioambiente que nos rodea.

¿Cómo funciona una bomba de calor?

Las bombas de calor son equipos que, utilizando un gas refrigerante en un ciclo termodinámico cerrado, transfieren calor entre dos focos a diferente nivel térmico, haciendo que el citado calor fluya de una temperatura más baja a más alta (por lo tanto, realizan un trabajo para "bombear el calor" en la dirección opuesta a la que ocurría de manera natural).
Es decir, las bombas de calor aerotérmicas son capaces de captar energía del aire, disponible en la naturaleza e inagotable (renovable), y utilizarla para la climatización de los espacios.

Para ello, en primer lugar, necesitamos un refrigerante a través del cual viajará el calor por todo el sistema. El calor del aire exterior se absorbe en el evaporador y se transfiere al refrigerante, incluso cuando hace frío en el exterior. Esto se debe a que incluso cuando las temperaturas exteriores son frías, todavía hay una buena cantidad de energía que se puede extraer del aire para ser entregada a un edificio. Por ejemplo, el calor que se puede extraer del aire a -18 °C equivale al 85% del calor contenido a 21 °C. Mediante este proceso científico, el refrigerante recibe el calor del aire exterior y lo traslada al interior de la vivienda para proporcionar calefacción y agua caliente.
A continuación, el compresor de la bomba de calor utiliza electricidad para comprimir el refrigerante, haciendo que la temperatura de éste aumente. El refrigerante comprimido a alta temperatura se convierte en gas y pasa al condensador, donde el calor del refrigerante gaseoso se transfiere al agua. Cuando el calor se libera en el condensador y la válvula de expansión, el gas refrigerante se enfría y vuelve a transformarse en líquido. Al repetirse este proceso, la bomba de calor proporciona calefacción y agua caliente en el interior. Este proceso también puede invertirse para extraer calor y refrigerar en verano.

¿Cuál es la eficiencia de una bomba de calor?

¿Cuánto más eficientes son las bombas de calor que las calderas tradicionales? Aunque ha mejorado a lo largo de los años, la mayoría de las calderas de alto rendimiento tienen una eficiencia de entre el 90% y el 94%, ya que parte del calor se emite y se pierde a través de los tubos de combustible. En comparación, en el clima español cálido, y en ciertas condiciones de trabajo, los equipos de aerotermia LG THERMA V pueden alcanzar eficiencias por encima del 600%, lo que significa que los usuarios se beneficiarán de unas 6 veces más calor por cada kW de electricidad consumido.
La eficiencia de un producto se indica mediante un etiquetado que difiere según la región. En la UE, las clases de eficiencia energética se dividen en 7 niveles expresados en forma de letras, siendo G el peor y A el mejor. También se utilizan colores para reforzar estos niveles: el rojo representa un mal rendimiento y el verde la máxima eficiencia. Además, algunos productos, incluidas las bombas de calor, también pueden recibir las calificaciones A+, A++ y A+++, para indicar un ahorro de energía aún mayor. La serie LG THERMA V R32 está etiquetada como producto de ahorro energético A+++². Esto significa que es capaz de climatizar eficientemente una vivienda y proporcionar agua caliente durante todo el año.

 

 

 

 

En términos de eficiencia energética, hay otro punto a tener en cuenta. Las bombas de calor funcionan mejor en climas cálidos o moderados (en términos generales y de acuerdo al reglamento que regula el etiquetado energético, la mayor parte de España se clasifica como clima cálido y una minoría como como clima moderado). Normalmente, a medida que la temperatura se vuelve más fría, las bombas de calor pueden disminuir su rendimiento y eficiencia. No obstante, las soluciones de bomba de calor de LG son capaces de proporcionar calefacción a temperaturas de hasta -25 °C³.

¿Cuánto puedes ahorrar con una bomba de calor aerotérmica?

 

¿Cuánto cuesta el funcionamiento de una bomba de calor? Veamos un ejemplo basado en las medias de España. Si decimos, por ejemplo, que la demanda media de electricidad utilizada para calefacción de una vivienda unifamiliar del año 2007 con 4 personas de ocupación y 150 m² de superficie es de unos 14.000 kWh, con una tarifa PVPC de 0,22 euros/kWh, el coste sería de 3.080 €.



Una bomba de calor aerotérmica LG THERMA V R32 con un rendimiento medio estacional (SCOP) de 6 puede producir 6 kWh de calor por cada 1 kWh de electricidad suministrada. Por lo tanto, esa misma vivienda requeriría 2.333 kWh, que a un coste de 0,22€ supondría un coste anual de 513€⁴*. Esto es más de un 80% de ahorro frente a fuentes de calor eléctricas.



En las mismas condiciones de cálculo, el coste de calentar la misma vivienda con una caldera de gas natural que tuviera el rendimiento medio estacional mínimo exigido en la actualidad según la directiva ERP (86%) contratando la tarifa de gas TUR 2 a un precio de 0.0675 €/kWh sería de 1099€⁴* anuales. Por lo tanto, para este ejemplo, tener confort en el hogar de manera eficiente y sostenible haciendo uso de un equipo de aerotermia LG THERMA V R32 es un 53% más económico que con caldera de gas.



Dada la escalada de los precios de gas en mercados de la UE como España, cambiar la caldera de gas por una bomba de calor puede suponer un ahorro significativo a largo plazo.

Calcula tu ahorro

Descubre tu ahorro en emisiones y CO2 con la aerotermia en nuestra calculadora

CALCULAR

 

CALCULAR

¿Hasta qué punto es ecológica una bomba de calor?

¿Cuánto mejor es una bomba de calor para el medio ambiente? Las bombas de calor pueden reducir las emisiones de CO₂ en un 35-65% en comparación con las calderas de gas. Según la Asociación Europea de Bombas de Calor (EHPA), contribuyen a una reducción de más de 9 millones de toneladas de emisiones de CO₂ sólo en la UE. La impresionante eficiencia que proporcionan también reduce el consumo de electricidad. Esta reducción del consumo eléctrico, a su vez, disminuye la cantidad de combustibles fósiles necesarios para la generación de electricidad. Una de las formas más eficaces de combatir el cambio climático es cambiar la caldera tradicional por una bomba de calor. Las bombas de calor aerotérmicas están certificadas como fuentes de energía nuevas y renovables, por lo que ayudan a cumplir los requisitos de la normativa NZEB (recogida en el Real Decreto 732/2019). Las bombas de calor también pueden combinarse con fuentes de energía renovables, como la fotovoltaica, la solar térmica o la eólica, para eliminar casi por completo las emisiones de carbono.

Table about annual CO2 emissions of heating systems

Table about annual CO2 emissions of heating systems

*Ejemplo basado en cifras de Alemania, 2020; 4 personas, piso de 200 m² y procedentes de BWP (Asociación Alemana de Bombas de Calor).

¿Conoces el potencial de calentamiento atmosférico (PCA)? El PCA se desarrolló para poder comparar el impacto de los distintos gases sobre el calentamiento global. Cuanto mayor sea el PCA, más calentará la Tierra el gas en cuestión en comparación con el CO₂ durante un periodo de tiempo determinado. Los refrigerantes ecológicos, como el R32 utilizado en algunas bombas de calor, pueden reducir el potencial de calentamiento global (PCA) hasta en un 68% con respecto al refrigerante más utilizado, el R410A. Estos factores no sólo garantizan productos respetuosos con el medio ambiente, sino que también ayudan a los usuarios a cumplir la normativa gubernamental relativa al impacto de sus productos en el medio ambiente.

Las soluciones de bomba de calor son beneficiosas para la sociedad y el medio ambiente. No sólo ayudan a los usuarios a ahorrar dinero, sino que también reducen el efecto que la calefacción y la refrigeración tienen en el planeta.

¹ Las ratios se dan para ayudar a entender y se basan en el Coeficiente de Rendimiento (COP) 4. Ten en cuenta que el SCOP real de THERMA V R32 podrá ser superior a 4 en condiciones de temperatura de impulsión baja y clima medio o cálido, SCOP de hasta 6,83 en THERMA V Monobloc S R32. La eficiencia real puede variar con la temperatura del agua y del exterior.



² La etiqueta energética se basa en el REGLAMENTO DELEGADO DE LA COMISIÓN (UE) nº 811/2013 y la serie LG THERMA V R32 alcanza la etiqueta energética ERP A+++ para calefacción de espacios a 35°C LWT y ERP A++ para calefacción de espacios a 55°C LWT. Los resultados de la etiqueta energética pueden variar en función del modelo LG Therma V. Por favor, consulte la página web de LG Compliance Information (https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc) para comprobar cada modelo.



³ El rango de temperatura exterior para el modo calefacción se indica en el rango de funcionamiento del PDB (Product Data Book). Sin embargo, en general, cuando la temperatura exterior es inferior, la capacidad, la eficiencia y la temperatura máxima de salida del agua a esa temperatura exterior también serán inferiores a las del funcionamiento a temperatura exterior normal.



Por hacer sencillos los cálculos, se han escogido para el análisis modalidades de tarifas reguladas por el gobierno actualizadas a enero 2023. (No están incluidos los términos fijos de la energía, alquiler del equipo de medida e impuestos). Los resultados pueden variar en función del tipo de bomba de calor y de los precios de la energía en su región.

