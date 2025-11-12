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Torre de lavado y secado | LG WT1210BBF, Direct Drive con inteligencia artificial, Bomba de calor Dual Inverter, 12kg lavado, 10kg secado, 1400rpm, clasificación A-10/C

MEZ64138913  WT1210BBF  24.13.31.pdf
Grado de energía : ES
New energy label_WT1210BBF.pdf
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WMTD
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WMTD

Torre de lavado y secado | LG WT1210BBF, Direct Drive con inteligencia artificial, Bomba de calor Dual Inverter, 12kg lavado, 10kg secado, 1400rpm, clasificación A-10/C

WT1210BBF.APBQQES
Vista frontal de Torre de lavado y secado | LG WT1210BBF, Direct Drive con inteligencia artificial, Bomba de calor Dual Inverter, 12kg lavado, 10kg secado, 1400rpm, clasificación A-10/C WT1210BBF.APBQQES
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Características principales

  • Garantía de por vida en el motor de la lavadora: 30 años de garantía en la pieza¹
  • Diseño "Todo en 1": cómodo y ergonómico
  • Ahorra tiempo: lavay seca en 59 min
  • Bateadores de acero en la lavadora: evitan enganchones en la ropa.
  • Lavadora con Inteligencia Artificial: detecta las características del tejido y la carga reduciendo un -10% el desgaste en tu ropa
Más
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Torre de lavado y secado

Torre de lavado en una habitación

Diseño "Todo en 1": cómodo y ergonómico

Lavadora y secadora en un único producto.

Torre de lavado en una habitación con el display señalado

Un único panel de control

Fácil de manejar y más ergonómico

Hay una puerta de lavadora. Hay una colada dentro de la puerta y un icono de camisa encima.

Cuidado de los tejidos

El motor con Inteligencia Artificial de la lavadora detecta las características del tejido y reduce su desgaste

Imagen donde aparece la torre y algunos iconos de ahorro de tiempo

Ahorra tiempo

Lava y seca en menos de 1 hora

LG WashTower

La nueva torre "Todo en 1" que lava y seca en 59 min*

WashTower cuenta con un diseño elegante que encaja en cualquier espacio

*Este tiempo se obtiene de combinar el programa de lavado rápido de la lavadora (16 min) y el de secado rápido de 43 min de la secadora, todo ello con un 1kg de ropa.

Diseño compacto con un único panel de control central

Es 45mm más baja que una lavadora y secadora apiladas.

Torre con una sombra y lavadora y secadora al lado

Torre con una sombra y lavadora y secadora al lado

*Ahorro de espacio en comparación con la lavadora y secadora apiladas de 24 pulgadas de LG.

Mano poniendo la lavadora

Đây là hình ảnh của bảng điều khiển sản phẩm. Nút Chăn của Máy sấy và Nút Chăn của Máy giặt được tô sáng.

Smart Pairing

La secadora y la lavadora se comunican entre sí

La secadora elige el mejor programa en base al programa elegido previamente en la lavadora

*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Tambor lavadora

AIDD

Cuida tus prendas

detecta las características del tejido y reduce un 10% el desgaste en tu ropa(1)

(1) Testado por Intertek en Enero 2023. Ciclo AI Wash con 3kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (modelo F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa, el entorno y las condiciones de uso.

Ahorra tiempo

Ahorra tiempo

Animación con tiempos de lavado y secado

Animación con tiempos de lavado y secado

Lava y seca en menos de 1 hora

La secadora seca rápidamente porque se prepara (precalienta) mientras termina el ciclo de lavado.

"*Testado por Intertek. Testado con 3 condiciones de carga distintas: ropa deportiva de mujer (poliéster 89%, elastano 11%), 3 camisas (poliéster 65%, algodón 35%) y dos pijamas (algodón 73%, poliéster 27%). Probado con el ciclo Speed Wash (Lavado rápido) en la lavadora, el ciclo Small Load (Secado rápido) en la secadora y la opción ""Preparar para secar"".
*Los resultados pueden variar según las prendas y el entorno."

Imagen interior lavadora

TurboWash360

Lava en 39 min y ahorra 28% de energía(1)

Tu colada lista en solo 39 minutos, sin dejar de lado el ahorro de energía y el cuidado de las prendas

(1) Testado por Intertek, basado en IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg de carga IEC en comparación con el ciclo de algodón convencional con TurboWash (F4V9RWP2W frente a FC1450S2W). Los resultados pueden variar en función del uso y del entorno.

línea

línea

Programa Anti alérgico

Reduce los ácaros de polvo en tu ropa

Deja tu ropa libre de ácaros gracias al programa Antialérgico

Este es un vídeo que muestra cómo se eliminan los virus de la ropa

(1) El programa Antialérgico está aprobado por la BAF (Fundación Británica de Alergología) reduce los alérgenos y ácaros del polvo doméstico.
(2) El programa de higiene puede descargarse a través de la aplicación ThinQ o seleccionarse directamente desde Cloud Cycle en la aplicación.
(3) Probado por Intertek, el programa de higiene de la lavadora reduce las bacterias (S. aureus, P. aeruginosa y K. pneumoniae) con una carga de prueba de 3,6 kg de algodón.
(4) Las imágenes del producto que aparecen en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real."

Bomba de Calor Dual Inverter Heat Pump

Una forma de secar que ahorra energía

Gracias a su doble cilindro, consigue un secado más rápido y eficiente

(không có hình ảnh)

Motor rotando con doble cilindro y normal

(1) Pruebas realizadas por Intertek en enero de 2021. Ciclo Algodón(Normal) con carga de 3,83 kg comparado con secadora de calor convencional LG. (RC90V9AV2W vs. RC9066A3F)
(2) Los resultados pueden ser diferentes dependiendo de la ropa y el entorno."

Limpieza automática del condensador

Mantiene la eficiencia y el rendimiento de la secadora

El condensador se limpia automáticamente gracias a un spray de agua a presión que no deja restos de partículas, para que no tengas que hacerlo tú

Foto del condensador limpiándose

Không khí đang được lọc qua ba bộ lọc trong bình ngưng.

(1) Las imágenes del producto en la imagen o vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
(2) La limpieza del condensador puede variar en función del entorno de funcionamiento.
(3) La frecuencia de funcionamiento del ""condensador de limpieza automática"" puede variar en función del tamaño y la cantidad de humedad inicial de la colada.

Controla tu Washtower por voz

Pregunta a tu lavadora lo que necesites saber. Por ejemplo, "¿En qué ciclo está la lavadora?" y el altavoz de IA escuchará y comprobará el ciclo para responderte.

Controla tu Washtower con tu móvil

La aplicación LG ThinQ™ te permite conectar fácilmente con tu lavadora. Ponla en marcha con solo pulsar un botón o programa tu colada para tenerla lista a la hora que quieras

Consulta el estado de tu lavadora

Controla el consumo de tu lavadora, recibe notificaciones y descarga programas adicionales a través de la app LG ThinQ™

"*La compatibilidad con dispositivos inteligentes Alexa y Google Assistant puede variar según el país y su
y la configuración de su hogar"

Guía de instalación de la WashTower™

WashTower es un producto "Todo en 1": cómodo y ergonómico

Alguien midiendo una mesa

Guía de medidas

Antes de la instalación, consulta la siguiente guía y el vídeo haciendo click en el botón "+"

Imagen con las medidas de la torre

1. Mide con la toma de agua junto al producto
Guía de medidas5
2. Mide con la toma de agua detrás del producto
Guía de medidas5
Imágenes de la torre
Imágenes de la torre
Imágenes de la torre
Imágenes de la torre

Imágenes de la torre
Imágenes de la torre
Imágenes de la torre
Imágenes de la torre

Kit de accesorios

Descubre qué incluye

Kit de accesorios

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Manual del usuario

Manual del usuario

Guía de uso

Guía de uso

Preguntas frecuentes

Q.

¿Cuántos enchufes tiene la WashTower?

A.

La LG WashTower tiene dos enchufes: uno para la lavadora y otro para la secadora. Así, la lavadora y la secadora pueden utilizarse al mismo tiempo o por separado.

Q.

Si la secadora tiene algún problema, ¿se puede seguir usando la lavadora?

A.

La LG WashToweres un único producto pero tiene dos unidades separadas: una lavadora y una secadora, y cada una tiene su propio enchufe. Así, si la lavadora tiene cualquier error de funcionamiento, la secadora sigue funcionando, y viceversa.

Q.

¿Cuántos años de garantía ofrece la WashTower?

A.

Cuenta con 10 años de garantía en el motor de la lavadora y en el motor y bomba de calor de la secadora.

Q.

¿Qué es Smart Pairing?

A.

La función Smart Pairing envía información de la lavadora a la secadora, es decir, en función del programa de lavado que se haya elegido, la secadora recomienda el programa óptimo para esa colada.

Q.

¿Se pueden cambiar las puertas para que giren a la derecha en lugar de a la izquierda?

A.

No, en este modelo no es posible cambiar la dirección de giro de la puerta.

Q.

¿Necesita ventilación por la parte trasera?

A.

No, no es necesario dejar hueco en la parte trasera para ventilación, puedes colocarlo junto a la pared.

RESUMEN

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DIMENSIONES

Características Principales

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

    12

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de secado (kg)

    10

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)

    600x1655x660

  • ENERGÍA - Clase de eficiencia energética (lavado)

    A

  • ENERGÍA - Clase de eficiencia energética (Secado)

    C

  • CARACTERÍSTICAS (LAVADORA) - Velocidad máxima de centrifugado seleccionable (RPM)

    1400

  • CARACTERÍSTICAS (LAVADORA) - AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial

  • CARACTERÍSTICAS (LAVADORA) - TurboWash360˚

  • CARACTERÍSTICAS (LAVADORA) - Dosificación automática ezDispense

    No

  • CARACTERÍSTICAS (LAVADORA) - Vapor Steam

  • CARACTERÍSTICAS (SECADORA) - DUAL Inverter HeatPump

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ(Wi-Fi)

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

  • Tipo de puerta

    Tapa de cristal templado tintado en negro

  • Color (Secadora)

    Inox grafito

  • Color (lavadora)

    Inox grafito

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de secado (kg)

    10

  • Capacidad máxima de lavado (kg)

    12

CONTROL Y PANTALLA

  • Finalización diferida

    3-19 horas

  • Tipo de pantalla

    LED completamente táctil

  • Indicador de cifras

    18:88

  • Indicación de bloqueo de puerta (Lavadora)

DIMENSIONES Y PESO

  • Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm)

    665 x 1715 x 710

  • Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)

    600x1655x660

  • Peso (kg)

    128,0

  • Peso incluido el embalaje (kg)

    137,0

  • Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo' mm)

    660

  • Profundidad del producto con la puerta abierta 90˚ (Fondo'' mm)

    1180

ENERGÍA

  • Clase de eficiencia energética (Secado)

    C

  • Clase de eficiencia energética (lavado)

    A

EAN CODE

  • EAN Code

    8806084115218

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • Descargar ciclo

  • Monitorización de la energía

  • Inicio remoto y control del ciclo

  • ThinQ(Wi-Fi)

  • Programas en la nube

  • Limpieza de la cuba (Lavadora)

  • Emparejamiento inteligente

CARACTERÍSTICAS (SECADORA)

  • Tambor Powersoft

  • 6 Motion DD

    No

  • AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial

    No

  • AI Sensor de secado inteligente

    No

  • Limpieza automática del condensador

  • Reinicio automático

    No

  • Luz del tambor

  • Secado Dual

  • DUAL Inverter HeatPump

  • Doble filtro de pelusa

  • Indicador de vaciado de agua

    No

  • Señal de final de ciclo

  • Tipo de fuente de calor

    Bomba de calor eléctrica

  • Inverter DirectDrive

    No

  • Sensor de carga

  • Puerta reversible

    No

  • Sensor de secado

  • Tipo

    Secadora de condensación

CARACTERÍSTICAS (LAVADORA)

  • 6 Motion DD

  • AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial

  • Reinicio automático

  • Bateadores

    Bateador de acero inoxidable

  • Luz del tambor

  • Tambor Powersoft

  • Señal de final de ciclo

  • Dosificación automática ezDispense

    No

  • Sistema de detección de espuma

    No

  • Inverter DirectDrive

  • Patas de nivelación

  • Sensor de carga

  • Velocidad máxima de centrifugado seleccionable (RPM)

    1400

  • Tambor de acero inoxidable

  • Vapor Steam

  • TurboWash360˚

  • Tipo

    Lavadora de carga frontal

  • Sensor de vibración

  • Suministro de agua (caliente/fría)

    Solo frío

  • Nivel del agua

    Automático

FICHA DE PRODUCTO (SECADORA) - NORMA ACTUAL

  • Secadora automática

  • Galardonada con el premio "EU Ecolabel award

    No

  • Clase de eficiencia de condensación

    B

  • Eficiencia de condensación carga completa (%)

    91

  • Eficiencia de condensación a media carga (%)

    91

  • Nivel sonoro (nivel de potencia acústica) (dBA)

    62

  • Consumo energético (W): modo apagado

    0,49

  • Consumo energético (W): modo encendido

    0,49

  • Programa de secado estándar

    Secado Energia Amario

  • Tiempo (Min.) - (carga completa)

    299

  • Tiempo (min) - Carga parcial

    160

  • Eficiencia de condensación ponderada (%)

    91

  • Consumo de energía ponderado por cada 100 ciclos (kWh)

    113

  • Promedio del tiempo del programa

    193

FICHA DE PRODUCTO (SECADORA) - NORMA ANTERIOR

  • Secadora automática

  • Galardonada con el premio "EU Ecolabel award

    No

  • Clase de eficiencia de condensación

    A

  • Duración del modo sin apagar (Mín.)

    10

  • Consumo energético/año (kWh)

    211

  • Eficiencia de condensación carga completa (%)

    91

  • Eficiencia de condensación a media carga (%)

    91

  • Nivel sonoro (nivel de potencia acústica) (dBA)

    62

  • Consumo energético (W): modo apagado

    0,49

  • Consumo energético (W): modo encendido

    0,49

  • Programa de secado estándar

    Secado Energia Amario

  • Tiempo (Min.) - (carga completa)

    299

  • Tiempo (min) - Carga parcial

    160

  • Eficiencia de condensación ponderada (%)

    91

  • Promedio del tiempo del programa

    220

FICHA DE PRODUCTO (LAVADORA)

  • Programa estándar (solo lavado)

    Eco 40-60 40℃

  • Galardonada con el premio "EU Ecolabel award

    No

  • Duración del modo sin apagar (Mín.)

    20

  • Eco 40-60 (carga completa)

    0,850

  • Eco 40-60 (Media carga)

    0,550

  • Eco 40-60 (Cuarto de carga)

    0,320

  • Clase de eficiencia energética

    A

  • Consumo de energía por 100 ciclos (kWh)

    49

  • Velocidad máxima del centrifugado (RPM)

    1350

  • Nivel de ruido del centrifugado (nivel de potencia acústica) (dBA)

    72

  • Consumo energético (W): modo apagado

    0,5

  • Consumo energético (W): modo encendido

    0,5

  • Rendimiento del centrifugado: clase energética

    A

  • Rendimiento del centrifugado: contenido de humedad (%)

    44,9

  • Tiempo (Min.) - (carga completa)

    240

  • Tiempo (Min) - (Media carga)

    180

  • Tiempo (Min) - (Cuarto de carga)

    160

  • Capacidad de lavado (kg)

    12

  • Consumo de agua por ciclo (ℓ)

    57

PROGRAMAS (SECADORA)

  • Ciclo descargado

  • Secado inteligente AI

    No

  • Antialérgico (secadora)

  • Refresco de ropa de cama

    No

  • Artículos voluminosos

    No

  • Aire frío

    No

  • Algodón

  • Algodón +

    No

  • Delicados

  • Refresco de chaquetón de plumas

    No

  • Edredón

    No

  • Sintéticos

  • Vaqueros

    No

  • Mixtos (Tejido mixto)

  • Rápido 30

    No

  • Secado rápido

  • Secado en rejilla

    No

  • Refresco

  • Cuidado de la piel

    No

  • Ropa deportiva

    No

  • Cuidado del tambor con vapor

    No

  • Higiene con vapor

    No

  • Vapor Refresh

    No

  • Toallas

    No

  • Aire caliente

    No

  • Lana

    No

PROGRAMAS (LAVADORA)

  • Ciclo descargado

  • Lavado inteligente AI

    No

  • Antialérgico (lavadora)

    No

  • Lavado en frío

    No

  • Cuidado de color

    No

  • Algodón

  • Algodón +

    No

  • Ropa oscura

    No

  • Delicado

  • Aclarar +centrifugar

    No

  • Edredón

    No

  • Sintético

  • Eco 40-60

  • Cuidado Delicado

    No

  • Higiene (Sanitario)

    No

  • Intensivo 60

    No

  • Mixtos (Tejido mixto)

    No

  • Exterior

    No

  • Rápido 30

    No

  • Lavado rápido

  • Refresco

    No

  • Aclarar+centrifugado

    No

  • Lavado silencioso

    No

  • Cuidado de la piel

    No

  • Rápido14

    No

  • Ropa deportiva

    No

  • Cuidado de las manchas

    No

  • Refresco con vapor

    No

  • Limpieza de la cuba

    No

  • TurboWash 39

    No

  • TurboWash 49

    No

  • TurboWash 59

    No

  • Lana (a mano/lana)

    No

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

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