Torre de lavado y secado | LG WT1210BBF, Direct Drive con inteligencia artificial, Bomba de calor Dual Inverter, 12kg lavado, 10kg secado, 1400rpm, clasificación A-10/C

(1) El programa Antialérgico está aprobado por la BAF (Fundación Británica de Alergología) reduce los alérgenos y ácaros del polvo doméstico.

(2) El programa de higiene puede descargarse a través de la aplicación ThinQ o seleccionarse directamente desde Cloud Cycle en la aplicación.

(3) Probado por Intertek, el programa de higiene de la lavadora reduce las bacterias (S. aureus, P. aeruginosa y K. pneumoniae) con una carga de prueba de 3,6 kg de algodón.

(4) Las imágenes del producto que aparecen en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real."