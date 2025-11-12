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Torre de lavado y secado - Washtower | LG WT1210EGF, Direct Drive con inteligencia artificial, Bomba de calor Dual Inverter, 12kg lavado, 10kg secado, 1400rpm, clasificación A-10/C, Beige y Verde
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Características principales
Garantía de por vida en el motor de la lavadora*
Diseño "Todo en 1": Cómodo y ergonómico. Lavadora y secadora en un único producto.
Un único panel de control que la hace fácil de manejar y más ergonómico.
Las únicas lavadoras con interior 100% acero y 6 palas bateadoras que cuidan de tu ropa
Ahorra tiempo: lava y seca tu ropa en tan solo 59 minutos*
Detecta las características del tejido y la carga, reduciendo un 12%* el desgaste en tu ropa. El programa AI Wash elige el programa basándose en tus hábitos para que no tengas que preocuparte por ello.
*En relación con las torres de lavado y secado que integran lavadora y secadora en un único producto, la Torre de Lavado y Secado "Todo en 1" (modelo WT1210BBF) ha sido, según la información disponible a 1 de marzo de 2025, la primera y única de su tipo comercializada en España. Este tiempo se obtiene de combinar el programa de lavado rápido de la lavadora (16 min) y el de secado rápido de 43 min de la secadora, todo ello con un 1kg de ropa.
**Las imágenes de los productos que aparecen en la imagen o el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
La primera torre de lavado y secado "Todo en 1"*
Ahorra espacio
Perfecta para espacios pequeños
Un solo panel de control
Fácil e intuitivo
Cuidado de la ropa
Con tecnologías que protegen los tejidos
Ahorra tiempo
Lava y seca en 1 hora
LG WashTower™
La primera torre de lavado y secado "Todo en 1"*
WashTower™ es ideal para espacios reducidos y cuenta con un diseño elegante y funcional
Torre en una cocina
Torre en una terraza
Torre en un espacio bajo las escaleras
Torre en zona de lavado
*Este tiempo se obtiene de combinar el programa de lavado rápido de la lavadora (16 min) y el de secado rápido de 43 min de la secadora, todo ello con un 1kg de ropa.
Diseño compacto con un único panel de control central
En comparación con una lavadora y secadora apiladas, es 45 mm más baja y el panel de control central está situado 85 mm más alto.
Torre con una sombra y lavadora y secadora al lado
*Ahorro de espacio en comparación con la lavadora y secadora apiladas de 24 pulgadas de LG.
Elige la WashTower™ que mejor encaja en tu hogar
Nuestro modelo más grande está diseñado para lavadoras de mayor capacidad, mientras que el modelo más pequeño es perfecto para espacios más reducidos.
Muestra diferencias de tamaños
Torre en una terraza
Tecnología inteligente
Tecnología inteligente
Đây là hình ảnh của bảng điều khiển sản phẩm. Nút Chăn của Máy sấy và Nút Chăn của Máy giặt được tô sáng.
Smart Pairing™
Lavadora y secadora se comunican entre sí
La secadora elige el mejor programa en base al programa elegido previamente en la lavadora
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
AIDD™
Cuida tus prendas
Detecta las características de los tejidos y reduce un 10% el desgaste en tu ropa
(1) Testado por Intertek en Enero 2023. Ciclo AI Wash con 3kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (modelo F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa, el entorno y las condiciones de uso.
Ahorra tiempo
muestra el ahorro de tiempo con cada producto
Lava y seca en menos de 1 hora
La secadora seca rápidamente porque se prepara (precalienta) mientras termina el ciclo de lavado.
"*Testado por Intertek. Testado con 3 condiciones de carga distintas: ropa deportiva de mujer (poliéster 89%, elastano 11%), 3 camisas (poliéster 65%, algodón 35%) y dos pijamas (algodón 73%, poliéster 27%). Probado con el ciclo Speed Wash (Lavado rápido) en la lavadora, el ciclo Small Load (Secado rápido) en la secadora y la opción ""Preparar para secar"".
*Los resultados pueden variar según las prendas y el entorno."
TurboWash™360
Lava en 39 min y ahorra 28% de energía
Tu colada lista en solo 39 minutos, sin dejar de lado el ahorro de energía y el cuidado de las prendas
(1) Testado por Intertek, basado en IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg de carga IEC en comparación con el ciclo de algodón convencional con TurboWash (F4V9RWP2W frente a FC1450S2W). Los resultados pueden variar en función del uso y del entorno.
línea
Programa Anti alérgico
Reduce los ácaros de polvo en tu ropa
Deja tu ropa libre de ácaros gracias al programa Antialérgico
(1) El programa Antialérgico está aprobado por la BAF (Fundación Británica de Alergología) reduce los alérgenos y ácaros del polvo doméstico.
(2) El programa de higiene puede descargarse a través de la aplicación ThinQ o seleccionarse directamente desde Cloud Cycle en la aplicación.
(3) Probado por Intertek, el programa de higiene de la lavadora reduce las bacterias (S. aureus, P. aeruginosa y K. pneumoniae) con una carga de prueba de 3,6 kg de algodón.
(4) Las imágenes del producto que aparecen en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real."
Bomba de Calor Dual Inverter Heat Pump™
Una forma de secar que ahorra energía
Gracias a su doble cilindro, consigue un secado más rápido y eficiente
(1)* Pruebas realizadas por Intertek en enero de 2021. Ciclo Algodón(Normal) con carga de 3,83 kg comparado con secadora de calor convencional LG. (RC90V9AV2W vs. RC9066A3F)
(2)** Los resultados pueden ser diferentes dependiendo de la ropa y el entorno."
Limpieza automática del condensador
Mantiene la eficiencia y el rendimiento de la secadora
El condensador se limpia automáticamente mediante inyección de agua a presión que no deja restos de partículas, para que no tengas que hacerlo tú
Không khí đang được lọc qua ba bộ lọc trong bình ngưng.
(1)* Las imágenes del producto en la imagen o vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
(2) **La limpieza del condensador puede variar en función del entorno de funcionamiento.
(3)*** La frecuencia de funcionamiento del ""condensador de limpieza automática"" puede variar en función del tamaño y la cantidad de humedad inicial de la colada.
Consulta el estado de tu lavadora
Controla el consumo de tu lavadora, recibe notificaciones y descarga programas adicionales a través de la app LG ThinQ™
Controla tu Washtower con tu móvil
La aplicación LG ThinQ™ te permite conectar fácilmente con tu lavadora. Ponla en marcha con solo pulsar un botón o programa tu colada para tenerla lista a la hora que quieras
Controla tu Washtower por voz
Pregunta a tu lavadora lo que necesites saber. Por ejemplo, "¿En qué ciclo está la lavadora?" y el altavoz de IA escuchará y comprobará el ciclo para responderte.
*La compatibilidad con dispositivos inteligentes Alexa y Google Assistant puede variar según el país y la configuración de su hogar"
Guía de instalación de WashTower™
WashTower™ es un producto "Todo en 1": cómodo y ergonómico
midiendo mueble
Guía de medidas
Before installation, please check the below guide and watch video by click “+” button below.
Imagen con las medidas de la torre
1. Mide con la toma de agua junto al producto
2. Mide la toma de agua detrás del producto
Mira cómo queda instalada
Partes y accesorios
Descubre qué incluye
Kit de accesorios
Manual del usuario
Guía de uso
Preguntas frecuentes
Q.
¿Cuántos enchufes tiene la WashTower™?
A.
La LG WashTower tiene dos enchufes: uno para la lavadora y otro para la secadora. Así, la lavadora y la secadora pueden utilizarse al mismo tiempo o por separado.
Q.
Si la secadora tiene algún problema, ¿se puede seguir usando la lavadora?
A.
La LG WashTower™ es un único producto pero tiene dos unidades separadas: una lavadora y una secadora, y cada una tiene su propio enchufe. Así, si la lavadora tiene cualquier error de funcionamiento, la secadora sigue funcionando, y viceversa.
Q.
¿Cuántos años de garantía ofrece la WashTower™?
A.
Cuenta con garantía de por vida en el motor de la lavadora y 10 años en el motor y bomba de calor de la secadora.
Q.
¿Qué es Smart Pairing?
A.
La función Smart Pairing envía información de la lavadora a la secadora, es decir, en función del programa de lavado que se haya elegido, la secadora recomienda el programa óptimo para esa colada.
Q.
¿Se pueden cambiar las puertas para que giren a la derecha en lugar de a la izquierda?
A.
No, en este modelo no es posible cambiar la dirección de giro de la puerta.
Q.
¿Necesita ventilación por la parte trasera?
A.
No, no es necesario dejar hueco en la parte trasera para ventilación, puedes colocarlo junto a la pared.
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