Torre de lavado y secado | LGWT1716BBF, Direct Drive con inteligencia artificial, Bomba de calor Dual Inverter, 17kg lavado, 16kg secado, 1400rpm, clasificación E/D

*En relación con las torres de lavado y secado que integran lavadora y secadora en un único producto, la Torre de Lavado y Secado ""Todo en 1"" (modelo WT1210BBF) ha sido, según la información disponible a 1 de marzo de 2025, la primera y única de su tipo comercializada en España. Este tiempo se obtiene de combinar el programa de lavado rápido de la lavadora (16 min) y el de secado rápido de 43 min de la secadora, todo ello con un 1kg de ropa.

**Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora y en el motor de la lavadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida