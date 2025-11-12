About Cookies on This Site

Torre de lavado y secado | LGWT1716BBF, Direct Drive con inteligencia artificial, Bomba de calor Dual Inverter, 17kg lavado, 16kg secado, 1400rpm, clasificación E/D

Grado de energía : ES
Grado de energía : ES
Torre de lavado y secado | LGWT1716BBF, Direct Drive con inteligencia artificial, Bomba de calor Dual Inverter, 17kg lavado, 16kg secado, 1400rpm, clasificación E/D

WT1716BBF
Características principales

  • Garantía de por vida en el motor de la lavadora*
  • Diseño "Todo en 1": Cómodo y ergonómico. Lavadora y secadora en un único producto.
  • Un único panel de control que la hace fácil de manejar y más ergonómico.
  • Las únicas lavadoras con interior 100% acero y 6 palas bateadoras que cuidan de tu ropa
  • Ahorra tiempo: lava y seca tu ropa en tan solo 59 minutos*
  • Detecta las características del tejido y la carga, reduciendo un 12%* el desgaste en tu ropa. El programa AI Wash elige el programa basándose en tus hábitos para que no tengas que preocuparte por ello.
Más
Imagen washtower sobre pared fondo blanco

Torre con una sombra y lavadora y secadora al lado

*En relación con las torres de lavado y secado que integran lavadora y secadora en un único producto, la Torre de Lavado y Secado "Todo en 1" (modelo WT1210BBF) ha sido, según la información disponible a 1 de marzo de 2025, la primera y única de su tipo comercializada en España. Este tiempo se obtiene de combinar el programa de lavado rápido de la lavadora (16 min) y el de secado rápido de 43 min de la secadora, todo ello con un 1kg de ropa.

La primera torre de lavado y secado "Todo en 1"*

Washtower en una zona de lavado

Garantía de por vida

Con garantía de por vida en el motor/compresor**

Persona manejando el display

Un solo panel de control

Fácil e intuitivo

Función cuidado de la ropa

Cuidado de la ropa

Con tecnologías que protegen los tejidos

Lavado y secado en 1 hora

Ahorra tiempo

Lava y seca en 1 hora

La primera torre de lavado y secado "Todo en 1"*

WashTower™ es ideal para espacios reducidos y cuenta con un diseño elegante y funciona, además de garantía de por vida en el motor / compresor**

*En relación con las torres de lavado y secado que integran lavadora y secadora en un único producto, la Torre de Lavado y Secado ""Todo en 1"" (modelo WT1210BBF) ha sido, según la información disponible a 1 de marzo de 2025, la primera y única de su tipo comercializada en España. Este tiempo se obtiene de combinar el programa de lavado rápido de la lavadora (16 min) y el de secado rápido de 43 min de la secadora, todo ello con un 1kg de ropa.

**Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora y en el motor de la lavadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida

Diseño compacto con un único panel de control central

En comparación con una lavadora y secadora apiladas, es 45 mm más baja y el panel de control central está situado 85 mm más alto.

Muestra diferencia de alturas

Muestra diferencia de alturas

*Ahorro de espacio en comparación con la lavadora y secadora apiladas de 24 pulgadas de LG.

Elige la WashTower de gran capacidad

Nuestro modelo más grande, con lavadora de 17 kg y secadora de 16 kg, está diseñado para lavadoras de mayor capacidad, mientras que el modelo más pequeño es perfecto para espacios más reducidos.

Tecnología inteligente

Tecnología inteligente

Panel de control central

Smart Pairing

Lavadora y secadora se comunican entre sí

La secadora elige el mejor programa en base al programa elegido previamente en la lavadora

*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

distintas funciones de la washtower

AIDD

Cuida tus prendas

Detecta las características de los tejidos y reduce un 10% el desgaste en tu ropa

Testado por Intertek en Enero 2023. Ciclo AI Wash con 3kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (modelo F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa, el entorno y las condiciones de uso.

Ahorra tiempo

Ahorra tiempo

muestra el ahorro de tiempo con cada producto

muestra el ahorro de tiempo con cada producto

Lava y seca en menos de 1 hora

La secadora seca rápidamente porque se prepara (precalienta) mientras termina el ciclo de lavado.

*Testado por Intertek. Testado con 3 condiciones de carga distintas: ropa deportiva de mujer (poliéster 89%, elastano 11%), 3 camisas (poliéster 65%, algodón 35%) y dos pijamas (algodón 73%, poliéster 27%). Probado con el ciclo Speed Wash (Lavado rápido) en la lavadora, el ciclo Small Load (Secado rápido) en la secadora y la opción """"Preparar para secar"""".

**Los resultados pueden variar según las prendas y el entorno

Interior del tambor mostrando los chorros de agua

TurboWash360

Lava en 39 min y ahorra 28% de energía

Tu colada lista en solo 39 minutos, sin dejar de lado el ahorro de energía y el cuidado de las prendas

Testado por Intertek, basado en IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg de carga IEC en comparación con el ciclo de algodón convencional con TurboWash (F4V9RWP2W frente a FC1450S2W). Los resultados pueden variar en función del uso y del entorno.

División de página

División de página

Programa Anti alérgico

Reduce los ácaros de polvo en tu ropa

Deja tu ropa libre de ácaros gracias al programa Antialérgico

comparativa programa anti alergias vs no

*El programa Antialérgico está aprobado por la BAF (Fundación Británica de Alergología) reduce los alérgenos y ácaros del polvo doméstico.

*El programa de higiene puede descargarse a través de la aplicación ThinQ o seleccionarse directamente desde Cloud Cycle en la aplicación.

*Probado por Intertek, el programa de higiene de la lavadora reduce las bacterias (S. aureus, P. aeruginosa y K. pneumoniae) con una carga de prueba de 3,6 kg de algodón.

**Las imágenes del producto que aparecen en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Dual Inverter Heat Pump

Una forma de secar que ahorra energía

Gracias a su doble cilindro, consigue un secado más rápido y eficiente

ahorro electricidad

*Pruebas realizadas por Intertek en enero de 2021. Ciclo Algodón(Normal) con carga de 3,83 kg comparado con secadora de calor convencional LG. (RC90V9AV2W vs. RC9066A3F)

**Los resultados pueden ser diferentes dependiendo de la ropa y el entorno."

Limpieza automática del condensador

Mantiene la eficiencia y el rendimiento de la secadora

El condensador se limpia automáticamente gracias a un spray de agua a presión que no deja restos de partículas, para que no tengas que hacerlo tú

Foto del condensador limpiándose

*Las imágenes del producto en la imagen o vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

**La limpieza del condensador puede variar en función del entorno de funcionamiento.

***La frecuencia de funcionamiento del ""condensador de limpieza automática"" puede variar en función del tamaño y la cantidad de humedad inicial de la colada.

Consulta el estado de tu lavadora

Controla el consumo de tu lavadora, recibe notificaciones y descarga programas adicionales a través de la app LG ThinQ™

Controla tu Washtower con tu móvil

La aplicación LG ThinQ™ te permite conectar fácilmente con tu lavadora. Ponla en marcha con solo pulsar un botón o programa tu colada para tenerla lista a la hora que quieras

Controla tu Washtower por voz

Pregunta a tu lavadora lo que necesites saber. Por ejemplo, "¿En qué ciclo está la lavadora?" y el altavoz de IA escuchará y comprobará el ciclo para responderte.

 

*La compatibilidad con dispositivos inteligentes Alexa y Google Assistant puede variar según el país y la configuración de su hogar"

Guía de instalación de WashTower™

WashTower™ es un producto "Todo en 1": cómodo y ergonómico

midiendo mueble

Guía de medidas

Antes de la instalación, consulta la siguiente guía y el vídeo haciendo click en el botón "+"

Imagen con las medidas de la torre

1. Mide con la toma de agua junto al producto
Washtower instalación en vídeo
2. Mide la toma de agua detrás del producto
Guía de medidas5

Mira cómo queda instalada

Partes y accesorios

Descubre qué incluye

Kit de accesorios

Kit de accesorios

Manual del usuario

Manual del usuario

Guía de uso

Guía de uso

Preguntas frecuentes

Q.

¿Cuántos enchufes tiene la WashTower?

A.

La LG WashTower tiene dos enchufes: uno para la lavadora y otro para la secadora. Así, la lavadora y la secadora pueden utilizarse al mismo tiempo o por separado.

Q.

Si la secadora tiene algún problema, ¿se puede seguir usando la lavadora?

A.

La LG WashToweres un único producto pero tiene dos unidades separadas: una lavadora y una secadora, y cada una tiene su propio enchufe. Así, si la lavadora tiene cualquier error de funcionamiento, la secadora sigue funcionando, y viceversa.

Q.

¿Cuántos años de garantía ofrece la WashTower?

A.

Cuenta con garantía de por vida en el motor de la lavadora y 10 años en el motor y bomba de calor de la secadora.

Q.

¿Qué es Smart Pairing?

A.

La función Smart Pairing envía información de la lavadora a la secadora, es decir, en función del programa de lavado que se haya elegido, la secadora recomienda el programa óptimo para esa colada.

Q.

¿Se pueden cambiar las puertas para que giren a la derecha en lugar de a la izquierda?

A.

No, en este modelo no es posible cambiar la dirección de giro de la puerta.

Q.

¿Necesita ventilación por la parte trasera?

A.

No, no es necesario dejar hueco en la parte trasera para ventilación, puedes colocarlo junto a la pared.

RESUMEN

Capacidad máxima de secado (kg)
16
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)
700 x 1890 x 770
Clase de eficiencia energética (lavado)
E
Color (Secadora)
Acero negro

Especificaciones técnicas estrella

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

    17

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de secado (kg)

    16

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)

    700 x 1890 x 770

  • ENERGÍA - Clase de eficiencia energética (lavado)

    E

  • ENERGÍA - Clase de eficiencia energética (Secado)

    D

  • CARACTERÍSTICAS (LAVADORA) - Velocidad máxima de centrifugado seleccionable (RPM)

    1400

  • CARACTERÍSTICAS (LAVADORA) - AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial

  • CARACTERÍSTICAS (LAVADORA) - TurboWash360˚

  • CARACTERÍSTICAS (LAVADORA) - Dosificación automática ezDispense

    No

  • CARACTERÍSTICAS (LAVADORA) - Vapor Steam

  • CARACTERÍSTICAS (SECADORA) - DUAL Inverter HeatPump

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ(Wi-Fi)

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

  • Tipo de puerta

    Tapa de cristal templado tintado en negro

  • Color (Secadora)

    Acero negro

  • Color (lavadora)

    Acero negro

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de secado (kg)

    16

  • Capacidad máxima de lavado (kg)

    17

CONTROL Y PANTALLA

  • Finalización diferida

    3-19 horas

  • Tipo de pantalla

    Botones táctiles y pantalla LED

  • Indicador de cifras

    18:88

  • Indicación de bloqueo de puerta (Lavadora)

DIMENSIONES Y PESO

  • Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm)

    754 x 1997 x 770

  • Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)

    700 x 1890 x 770

  • Peso (kg)

    154,0

  • Peso incluido el embalaje (kg)

    172,0

  • Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo' mm)

    770

  • Profundidad del producto con la puerta abierta 90˚ (Fondo'' mm)

    1400

ENERGÍA

  • Clase de eficiencia energética (Secado)

    D

  • Clase de eficiencia energética (lavado)

    E

FICHA DE PRODUCTO (SECADORA)

  • Clase de eficiencia de condensación

    B

  • Nivel sonoro (nivel de potencia acústica) (dBA)

    63

  • Secadora automática

    No

  • Galardonada con el premio "EU Ecolabel award

    No

  • Duración del modo sin apagar (Mín.)

    12

  • Eficiencia de condensación carga completa (%)

    88

  • Eficiencia de condensación a media carga (%)

    88

  • Consumo energético (W): modo apagado

    0,5

  • Consumo energético (W): modo encendido

    0,5

  • Programa de secado estándar

    Eficiencia algodón armario

  • Tiempo (Min.) - (carga completa)

    293

  • Tiempo (min) - Carga parcial

    293

  • Eficiencia de condensación ponderada (%)

    88

  • Promedio del tiempo del programa

    293

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096524268

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • Descargar ciclo

  • Monitorización de la energía

  • Inicio remoto y control del ciclo

  • ThinQ(Wi-Fi)

  • Programas en la nube

  • Limpieza de la cuba (Lavadora)

  • Emparejamiento inteligente

CARACTERÍSTICAS (SECADORA)

  • Tambor Powersoft

    No

  • 6 Motion DD

    No

  • AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial

    No

  • AI Sensor de secado inteligente

    No

  • Limpieza automática del condensador

  • Reinicio automático

    No

  • Luz del tambor

  • Secado Dual

  • DUAL Inverter HeatPump

  • Doble filtro de pelusa

  • Indicador de vaciado de agua

    No

  • Señal de final de ciclo

  • Tipo de fuente de calor

    Bomba de calor eléctrica

  • Inverter DirectDrive

    No

  • Sensor de carga

  • Puerta reversible

    No

  • Sensor de secado

  • Tipo

    Secadora de condensación

CARACTERÍSTICAS (LAVADORA)

  • 6 Motion DD

  • AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial

  • Reinicio automático

    No

  • Bateadores

    Bateador de acero inoxidable

  • Luz del tambor

  • Tambor Powersoft

  • Señal de final de ciclo

  • Dosificación automática ezDispense

    No

  • Sistema de detección de espuma

  • Inverter DirectDrive

  • Patas de nivelación

  • Sensor de carga

  • Velocidad máxima de centrifugado seleccionable (RPM)

    1400

  • Tambor de acero inoxidable

  • Vapor Steam

  • TurboWash360˚

  • Tipo

    Lavadora de carga frontal

  • Sensor de vibración

  • Suministro de agua (caliente/fría)

    Solo frío

  • Nivel del agua

    Automático

FICHA DE PRODUCTO (LAVADORA)

  • Programa estándar (solo lavado)

    Eco 40-60 40℃

  • Galardonada con el premio "EU Ecolabel award

    No

  • Duración del modo sin apagar (Mín.)

    15

  • Eco 40-60 (carga completa)

    17,0

  • Eco 40-60 (Media carga)

    8,5

  • Eco 40-60 (Cuarto de carga)

    4,5

  • Clase de eficiencia energética

    E

  • Consumo de energía por 100 ciclos (kWh)

    101

  • Velocidad máxima del centrifugado (RPM)

    1060

  • Nivel de ruido del centrifugado (nivel de potencia acústica) (dBA)

    72

  • Consumo energético (W): modo apagado

    0,5

  • Consumo energético (W): modo encendido

    0,5

  • Rendimiento del centrifugado: clase energética

    B

  • Rendimiento del centrifugado: contenido de humedad (%)

    53,9

  • Tiempo (Min.) - (carga completa)

    239

  • Tiempo (Min) - (Media carga)

    179

  • Tiempo (Min) - (Cuarto de carga)

    169

  • Capacidad de lavado (kg)

    17,0

  • Consumo de agua por ciclo (ℓ)

    68

PROGRAMAS (SECADORA)

  • Ciclo descargado

  • Secado inteligente AI

    No

  • Antialérgico (secadora)

  • Refresco de ropa de cama

  • Artículos voluminosos

    No

  • Aire frío

  • Algodón

  • Algodón +

  • Delicados

  • Refresco de chaquetón de plumas

  • Edredón

  • Sintéticos

  • Vaqueros

    No

  • Mixtos (Tejido mixto)

  • Rápido 30

    No

  • Secado rápido

  • Secado en rejilla

  • Refresco

  • Cuidado de la piel

    No

  • Ropa deportiva

    No

  • Cuidado del tambor con vapor

    No

  • Higiene con vapor

    No

  • Vapor Refresh

    No

  • Toallas

    No

  • Aire caliente

  • Lana

PROGRAMAS (LAVADORA)

  • Ciclo descargado

    No

  • Lavado inteligente AI

  • Antialérgico (lavadora)

  • Lavado en frío

    No

  • Cuidado de color

    No

  • Algodón

  • Algodón +

  • Ropa oscura

    No

  • Delicado

    No

  • Aclarar +centrifugar

    No

  • Edredón

  • Sintético

  • Eco 40-60

  • Cuidado Delicado

  • Higiene (Sanitario)

  • Intensivo 60

    No

  • Mixtos (Tejido mixto)

  • Exterior

    No

  • Rápido 30

    No

  • Lavado rápido

    No

  • Refresco

    No

  • Aclarar+centrifugado

    No

  • Lavado silencioso

    No

  • Cuidado de la piel

  • Rápido14

    No

  • Ropa deportiva

    No

  • Cuidado de las manchas

  • Refresco con vapor

    No

  • Limpieza de la cuba

    No

  • TurboWash 39

    No

  • TurboWash 49

    No

  • TurboWash 59

    No

  • Lana (a mano/lana)

    No

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

