1.- Introducción:

Users of the site may download or print one copy of any and all materials on the site for personal, non-commercial use, provided that they do not modify or alter the materials in any way, nor delete or change any copyright or trademark notice. All materials on this site are provided for lawful purposes only. None of the information on this site may be copied, distributed or transmitted in any way for commercial use without the express written consent of LG Electronics. LG Electronics reserves full ownership of and intellectual property rights on any material downloaded from this site.

El site www.lg.com/es (el “Sitio Web”) es operado por LG Electronics España, S.A.U. (en adelante, “LGEES”), sociedad mercantil válidamente constituida con domicilio social en la Calle Chile, nº 1, de Las Rozas (28290), Madrid, provisto de C.I.F. número A-81304487, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 10.441, Folio 85, Sección 8ª, Hoja M-165.493.

El acceso al Sitio Web o su utilización en cualquier forma implica la aceptación del presente Aviso Legal así como la Política de Privacidad accesible en el Sitio Web.

En consecuencia, será responsabilidad de todo visitante y/o Usuario, la atenta lectura del Aviso Legal y la Política de Privacidad vigente.

Si no está de acuerdo con los términos expuestos en el Aviso Legal y/o en la Política de Privacidad, deberá abstenerse respecto al uso del Sitio Web.

Lea detenidamente el presente Aviso Legal así como la Política de privacidad antes de utilizar el Sitio Web.

2.- Objeto:

A través del Sitio Web se facilita a los usuarios (los "Usuarios") el acceso a diversos contenidos, servicios, información y datos (los "Contenidos").

3.- Condiciones de uso:

El acceso a la información de los distintos productos y servicios existentes en el Sitio Web, así como a su navegación será libre y gratuito, exigiéndose a los Usuarios el pertinente registro con la consecuente entrega de sus datos personales mediante la utilización de claves o contraseñas, exclusivamente en aquellos supuestos en los que resulte necesario registrarse. Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. LGEES dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la Política de Privacidad del Sitio Web. El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del Sitio Web así como de los Contenidos y servicios, de conformidad con la legislación aplicable en cada momento, el presente Aviso Legal del Sitio Web, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. Así, el Usuario deberá abstenerse de: • Hacer un uso no autorizado o fraudulento del Sitio Web y/o de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático;

• Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del Sitio Web, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso;

• Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del Sitio Web, de sus proveedores o de terceros;

• Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de LGEES, de sus proveedores o de terceros;

• Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de LGEES, terceros proveedores y otros Usuarios;

• Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;

• Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos de LGEES o de terceros incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los Contenidos;

• Obtener e intentar obtener los Contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado expresamente en las páginas Web donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet por no entrañar un riesgo de daño o inutilización del Sitio Web y/o de los Contenidos;

• En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que:

(a) De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de la legislación;

(b) Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;

(c) Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición;

(d) Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;

(e) Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico;

(f) Se encuentre protegido por la legislación en materia de protección de propiedad intelectual o industrial perteneciente a LGEES o a terceros sin que haya sido autorizado el uso que se pretenda hacer;

(g) Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas;

(h) Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal funcionamiento del Sitio Web.

4.- Propiedad Intelectual e Industrial

El Usuario reconoce y acepta que todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los Contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el Sitio Web, son propiedad exclusiva de LGEES y/o de terceros, quienes tienen el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. En ningún caso el acceso al Sitio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. El presente Aviso Legal del Sitio Web no confiere a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública del Sitio Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por LGEES o el tercero titular de los derechos afectados. Los Contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este Sitio Web, así como el propio Sitio Web en su conjunto, como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de autor o como cualesquiera otros derechos por la legislación, incluyendo pero sin limitarse a la normativa en materia de propiedad intelectual o industrial. LGEES es titular o licenciatario de los elementos que integran el diseño gráfico de su Sitio Web, los menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido del Sitio Web o, en cualquier caso dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. El contenido dispuesto en el Sitio Web no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa y por escrito de LGEES. Asimismo, queda prohibido suprimir, eludir o manipular los materiales y elementos que aparecen en el Sitio Web y cuyos derechos pertenecen a LGEES, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. El Usuario de este Sitio Web se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso LGEES el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial o cualesquiera otros.

5.- Sitios Web y enlaces de terceros

El Sitio Web puede permitir el acceso a otros sitios web de terceros y enlaces a otros servicios propiedad de terceros y operados por ellos. Estos servicios ofrecidos por terceros no entran en el ámbito de aplicación del presente Aviso Legal o de la Política de Privacidad accesible en el Sitio Web, rigiéndose por sus respectivas Avisos Legales y/o Políticas de Privacidad de las cuales LGEES no es responsable.

6.- Protección de Datos de Carácter Personal

Puede obtener información detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal que se hace a través del Sitio Web consultando nuestra Política de Privacidad accesible en el Sitio Web. También le informamos de que podemos utilizar "cookies" cuando navegue por el Sitio Web. Puede obtener más información acerca de nuestro uso de "cookies" consultando nuestra Política de Cookies., accesible igualmente en el Sitio Web.

7.- Responsabilidades

LGEES no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los elementos e informaciones contenidas en el Sitio Web que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su control. LGEES podrá interrumpir el servicio o resolver de modo inmediato la relación con el Usuario si detecta un uso del Sitio Web o de cualquiera de los servicios ofertados en el mismo contrario al presente Aviso Legal. LGEES no se hace responsable por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos, producidos por: • Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de LGEES;

• Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros;

• Abuso indebido o inadecuado de las páginas web de LGEES;

• Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo.

En el supuesto un uso ilícito o incorrecto del Sitio Web, LGEES podrá interponer una reclamación contra el Usuario por los daños o perjuicios causados.

8.- Ley y Jurisdicción Aplicable:

El presente Aviso Legal se rige por la ley española. Las partes acuerdan someterse a la jurisdicción del domicilio del Usuario.

9.- Protección de Datos de Carácter Personal

Si alguna redacción o cláusula del presente Aviso Legal es considerada inválida, nula, ilegal o no ejecutable por cualquier causa, ello no afectará a la validez de las demás cláusulas.

10.- Sitios Web y enlaces de terceros