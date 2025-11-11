We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Microondas LG MS2082H, 20 litros, Blanco
MS2082H
Características principales
- Fácil de usar: Con mandos mecánicos de potencia y tiempo, solo gira el selector y empieza a cocinar. Ideal para quienes buscan practicidad.
- Potencia ajustable con 5 niveles: desde máxima (100%) hasta mínima (17%) para cocinar, recalentar, descongelar o preparar mantequilla, chocolate y masas.
- Función de descongelado eficiente: Nivel de potencia medio-bajo pensado para descongelar alimentos sin que se cocinen los bordes.
- Compacto y práctico: Perfecto para cocinas pequeñas o espacios reducidos
Puerta de cristal con diseño elegante
Diseño que se integra perfectamente en tu cocina
Puerta de cristal que da estilo a tu cocina y se limpia fácilmente
*Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
LED potente que ilumina cada rincón
Iluminación LED mejorada para ver tus alimentos con claridad
LED que permite ver el interior y revisar el cocinado sin necesidad de abrir la puerta, evitando la pérdida de calor y ahorrando energía
Preguntas frecuentes
Q.
¿Qué puede causar que la luz del horno no se encienda?
A.
Es posible que sea necesario reemplazar la bombilla o que el producto requiera reparación. Compruebe la bombilla y consulte el manual del usuario para obtener orientación.
Q.
¿La energía del microondas atraviesa la pantalla de visualización de la puerta?
A.
No. Los pequeños orificios de la pantalla de visualización están diseñados para dejar pasar la luz y que pueda ver el interior, al tiempo que bloquean el paso de la energía del microondas.
Q.
¿Se puede utilizar el microondas cuando está vacío?
A.
No es recomendable. Utilizar el microondas sin alimentos ni líquidos en su interior puede causar daños.
Q.
¿Por qué a veces los huevos explotan?
A.
Durante la cocción, se puede acumular vapor dentro de la membrana de la yema, lo que provoca que esta explote. Para evitarlo, perfore la yema antes de cocinarla. No cocine huevos con cáscara en el microondas.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Marca
LG
País de origen
China
Color de la puerta
Blanco
Diseño de la puerta
Dividido
EasyClean
No
Tipo de instalación
Encimera
Color exterior
Blanco
Capacidad del horno (L)
20
Tipo
Solo
CARACTERÍSTICAS DE COMODIDAD
Añadir 30segundos
No
Bloqueo infantil
No
Avisador de acabado
Sí
EasyClean
No
Temporizador de cocina
No
Ajustes de hora
Sí
Plato giratorio activado/desactivado
No
CARACTERÍSTICAS DEL HORNO MICROONDAS
Tipo de luz interior
LED
Cómo cocinar
Manual
Consumo Microondas (W)
1050
Niveles de potencia de microondas
5
Potencia del microondas (W)
700
Capacidad del horno (L)
20
Smart Inverter
No
Potencia total consumida (W)
1050
Tamaño del plato giratorio (mm)
255
FUNCIONES DE CONTROL
Pantalla de control
LCD
Ubicación del control
Lateral derecho
Tipo de control
Mando
MODOS DE COCCIÓN
Air Fry
No
Cocción automática
No
Auto recalentamiento
No
Hornear
No
Hornear con convección
No
Defrost
Sí
Deshidratar
No
Grill
No
Inverter Defrost
No
Fundir
No
Memory Cook
No
Prueba
No
Asar
No
Sensor Cook
No
Sensor Reheat
No
Cocción lenta
No
Ablandar
No
Convección de velocidad
No
Speed Grill
No
Cocción por etapas
No
Cocción a vapor
No
Calentar
No
DISEÑO/ACABADO
Diseño de la cavidad
Cuadrada
Color de la puerta
Blanco
Diseño del cristal de la puerta
Fumado
Diseño exterior
Vista panorámica tradicional
Color interior
Gris
Color exterior
Blanco
Acabado antihuellas
No
DIMENSIONES/PESO
Dimensiones del paquete (An.xAl.xPr.) (mm)
488 x 291 x 380
Dimensiones del producto (An.xAl.xPr.) (mm)
439 x 258 x 339
Peso del producto (kg)
9,6
ALIMENTACIÓN/CLASIFICACIOINES
Potencia de salida (W)
700
Suministro energético requerido (Voltios/Hz)
230V / 50Hz
TECNOLOGÍA INTELIGENTE
Tag NFC activado
No
SmartDiagnosis
No
ThinQ(Wi-Fi)
No
ACCESORIOS
Bandeja de cristal (ea)
1
Anillo giratorio (ea)
1
Eje giratorio (ea)
1
Manual del usuario (ea)
1
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
