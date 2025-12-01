We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Frigoríficos combi altos
Familia pequeña de 1 o 2 personas
Los frigoríficos combi presentan un diseño estilizado, con nevera arriba y congelador abajo, ideal para cocinas pequeñas. A pesar de su capacidad compacta de 304-387 L, proporcionan un almacenamiento vertical eficaz para los alimentos esenciales de uso diario.