About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Frigoríficos combi

¿Cuál es el mejor tamaño para ti?

Interior de la cocina en tonos beige brillantes con un frigorífico combi LG plateado integrado en el lateral izquierdo. A la derecha, una mesa de comedor con flores colocadas encima completa la escena.

Tamaño y capacidad

Explora la guía de tamaños de frigoríficos combi de LG para elegir el más adecuado: desde modelos compactos para una sola persona hasta opciones de gran capacidad para hogares en expansión. Diseñado para adaptarse a tu espacio, tus necesidades y tu estilo de vida.

Encuentra tu capacidad ideal

Frigorífico combi LG blanco de pequeña capacidad en una cocina moderna. Una mujer toma su desayuno en una mesa con alimentos, mientras un perro permanece detrás de ella mirando hacia arriba.

Familia pequeña

El compacto de 304–387 L encaja en espacios estrechos para 1 o 2 personas.

Frigorífico combi LG de color grafito oscuro de gran tamaño con amplio espacio de almacenamiento en una cocina elegante. Un hombre cocina mientras una mujer coloca un plato terminado en la mesa junto a la nevera.

Familia mediana

El tamaño flexible de 506–530 L es perfecto para conservar alimentos frescos y congelados para 3 o 4 personas.

Frigorífico combi InstaView LG en una cocina iluminada La puerta muestra zumo de naranja en su interior. Un hombre cocina mientras dos niños con camisetas verdes miran a su madre.

Familia grande

El tamaño espacioso de 635–750 L es perfecto para 5 o más personas con espacio de almacenamiento abierto.

Explora los tipos de frigoríficos por tamaño y estilo de puerta

Hay dos frigoríficos combi LG uno al lado del otro con las puertas abiertas. La de la izquierda está abierta completamente, el modelo InstaView de la derecha muestra los productos en su interior. El texto Frigoríficos combi estilo americano y de múltiples puertas aparece en la parte superior izquierda.

Frigoríficos combi de varias puertas y estilo americano

Frigorífico combi LG negro con las puertas abiertas, mostrando alimentos y bebidas ordenados. El texto Frigoríficos combi altos aparece en la parte superior izquierda.

Frigoríficos combi altos

Tamaño y capacidadComparar productosConsejos útilesPreguntas frecuentes
Tamaño y capacidad
Inicio de la guía de compra
Frigorífico combi LG compacto con puerta transparente iluminada en verde, que muestra las botellas de agua y los productos en su interior. Detrás del frigorífico hay una cocina moderna en tonos blancos.

Frigorífico combi LG compacto con puerta transparente iluminada en verde, que muestra las botellas de agua y los productos en su interior. Detrás del frigorífico hay una cocina moderna en tonos blancos.

Frigoríficos combi altos

Familia pequeña de 1 o 2 personas

Los frigoríficos combi presentan un diseño estilizado, con nevera arriba y congelador abajo, ideal para cocinas pequeñas. A pesar de su capacidad compacta de 304-387 L, proporcionan un almacenamiento vertical eficaz para los alimentos esenciales de uso diario.

Familia pequeña de 1 o 2 personas Ver todos los frigoríficos combi altos
Frigorífico combi LG negro de tamaño medio con puerta InstaView y dispensador de agua. Detrás hay una cama a la izquierda y una cocina con placa de inducción a la derecha.

Frigorífico combi LG negro de tamaño medio con puerta InstaView y dispensador de agua. Detrás hay una cama a la izquierda y una cocina con placa de inducción a la derecha.

Frigoríficos combi con varias puertas

Familia de tamaño medio de 3 o 4 personas

Los frigoríficos combi con varias puertas ofrecen almacenamiento flexible con una capacidad media de 506-530 L y un frigorífico de doble puerta en la parte superior. Los modelos delgados de 835 mm de ancho se adaptan a las cocinas estándar, mientras que las opciones más anchas ofrecen espacio extra para las necesidades cotidianas de la familia.

Familia de tamaño medio de 3 o 4 personas Ver todos los frigoríficos combi con varias puertas
Frigorífico combi de estilo americano LG de gran capacidad en una cocina espaciosa Detrás, una despensa con vajilla a la derecha, una placa de inducción a la izquierda y una mesa de comedor al fondo.

Frigorífico combi de estilo americano LG de gran capacidad en una cocina espaciosa Detrás, una despensa con vajilla a la derecha, una placa de inducción a la izquierda y una mesa de comedor al fondo.

Frigoríficos combi de estilo americano

Familia grande de 5 personas o más

Los frigoríficos combi de estilo americano presentan un diseño de dos puertas laterales, con una generosa capacidad de 635-750 L. Ofrecen amplio espacio para los alimentos frescos y congelados, ideal para la vida de una familia ocupada.

Familia grande de 5 personas o más Ver todos los frigoríficos combi de estilo americano

* La disponibilidad y las características del producto pueden variar según el modelo. Consulta todas las páginas de producto individuales para obtener más detalles.

Comparar productos

Comparar características clave en toda la gama LG para elegir el producto que mejor vaya a tu hogar y estilo de vida.

Table Caption
FeaturesAmerican StyleAmerican StyleMulti-DoorMulti-DoorTall Fridge
Vista frontal de GSXE90EVAD
GSXE90EVAD
Vista frontal de GSLV71PZTD
GSLV71PZTD
Vista frontal de GMV960NNME
GMV960NNME
Vista frontal de GMM41MSBEM
GMM41MSBEM
Vista frontal de GBG7190CEV
GBG7190CEV
null628635617474349

* Las especificaciones están sujetas a cambio. Consulta las páginas de cada producto para obtener la información más actualizada.

Consejos y trucos, nuestro laboratorio

Una familia en una cocina moderna con un frigorífico combi InstaView de LG, el padre comiendo y el hijo metiendo la mano en el frigorífico, para destacar la facilidad de acceso y la organización inteligente de los alimentos.

Todo lo que necesitas saber sobre el frigorífico de estilo americano

Primer plano de los cajones Fresh Balancer y Fresh Converter de LG en el interior del frigorífico combi, donde se almacenan frutas, verduras y carne fresca para mantener los alimentos frescos durante más tiempo.

Cómo mantener los alimentos frescos y comer de forma saludable

Frigorífico combi LG de estilo americano en acero inoxidable integrado en armarios de cocina contemporáneos, luciendo un acabado premium y dispensador de agua integrado.

Frigorífico combi con dispensador de agua e hielo

Preguntas frecuentes sobre frigoríficos combi

Q.

¿Qué tamaño de frigorífico combi necesito?

A.

El tamaño adecuado del frigorífico combi depende de tu hogar y de tus necesidades de almacenamiento. Como guía general:

 

- Los frigoríficos combi altos (304–387 L) son ideales para un hogar de 1 o 2 personas.

- Los modelos delgados de varias puertas (506–530 L) encajan en familias de 3 o 4 personas.

- Para hogares de mayor tamaño, ten en cuenta los modelos con varias puertas o de estilo americano cuyo espacio de almacenamiento es de 635–750 L.

 

Ten en cuenta con qué frecuencia compras, cuánta comida fresca o congelada compras y el espacio disponible en tu cocina para seleccionar la capacidad adecuada.

Q.

¿Cómo mido mi espacio para un frigorífico combi?

A.

Comienza por medir la profundidad, la anchura y la altura del espacio donde colocarás el frigorífico.

 

Profundidad: Mide desde la pared hasta el borde de la encimera. Asegúrate de incluir el espacio para las puertas, asas y el giro de la puerta (con las puertas abiertas a 90°). Deja al menos 2,5 cm de espacio libre detrás del frigorífico para la ventilación.

 

Anchura: Mide el espacio entre la pared y la encimera o armarios. Si se va a colocar el frigorífico al lado de una pared, deja otros 5 a 8 cm del lado de la bisagra para que la puerta se pueda abrir completamente.

 

Altura: Mide del suelo al techo o a la parte inferior de los armarios superiores, especialmente si el espacio es limitado o si optas por un modelo alto.

Q.

¿Qué más debo tener en cuenta al instalar un frigorífico?

A.

Antes de la entrega, planifica la ruta desde la puerta de entrada en tu casa hasta la cocina. Mide la anchura y la altura de todas las puertas y pasillos para asegurarte de que el nuevo frigorífico pueda pasar sin problemas. Una vez que todo esté medido y el camino despejado, podrás programar la entrega y disfrutar de tu nuevo frigorífico.

SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO