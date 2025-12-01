About Cookies on This Site

Lavadora

¿Qué funciones necesitas?

Lavadora LG con el interior expuesto, en el que se muestra el motor y el chip AI DD circular con unas líneas moradas en movimiento. El panel se cierra, revelando la lavadora completa.

Función y resultados

Ten en cuenta las principales características y funciones de la lavadora, como la detección de tejidos con IA, los ciclos de lavado rápidos y la dosificación automática de detergente. Estas funciones ayudan a agilizar tu rutina de colada para una mayor eficiencia y comodidad.

Función fundamental de las lavadoras LG

Un láser rojo brilla a través de una camiseta blanca en primer plano, mientras que hay una lavadora LG negra en segundo plano.

AI DD™

Cuidado silencioso con sensores de tejidos y peso.

Una lavadora LG blanca está perfectamente instalada bajo un mostrador de lavandería. En el interior del tambor, el agua salpica desde cuatro direcciones durante el proceso de lavado.

TurboWash™ 360˚

Lava cada carga rápido en 39 minutos.

En una lavandería hay una lavadora LG negra con etiqueta de eficiencia energética A. Junto a la máquina hay un cesto marrón para la ropa sucia.

Ahorro de energía

Ahorro de tiempo, agua y energía con eficiencia.

Un conjunto de lavadora y secadora LG está empotrado en el fondo de un armario de madera con ropa y accesorios. Una mano sostiene un teléfono inteligente con la aplicación LG ThinQ abierta en la portada.

Aplicación ThinQ

Control remoto del ciclo mediante wifi.

Función y resultados
Inicio de la guía de compra
AI DD™

Cuidado de los tejidos inteligente

La AI DD™ de LG detecta el tipo de tejido y su peso para personalizar el lavado y ofrecer un cuidado a medida. Combinado con DirectDrive™ y la tecnología de 6 movimientos, proporciona una limpieza silenciosa, potente y suave que protege tu ropa.

Ver todas las AI DD™
Zoom del panel de control de la lavadora LG mostrando el modo AI Wash. Dentro del tambor, el chip AI DD detecta una sudadera rosa para optimizar el lavado.

* Probado por Intertek en enero de 2023.

* Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (F4Y7RYW0W). 

* Los resultados reales pueden variar dependiendo de las prendas y el entorno.

* La detección con IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam.

TurboWash™ 360˚

Cuidado completo en 39 minutos

TurboWash™ 360˚ lava la ropa en solo 39 minutos. Con 3D Multi Spray y una bomba Inverter, utiliza el agua de forma eficiente a la vez que proporciona una limpieza rápida y profunda que no daña los tejidos.

Ver todas las TurboWash™ 360˚
Vista frontal de una lavadora LG con el número "39" en el panel. Potentes chorros de agua rocían desde cuatro direcciones, apareciendo hojas verdes en el lado derecho.

* Probado por Intertek, sobre la base de IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg de carga IEC comparado con el Ciclo Convencional de Algodón con TurboWash (F4V9RWP2W frente a FC1450S2W).

* Los resultados reales pueden variar dependiendo de las prendas y el entorno.

Ahorro de energía

Ahorra coste y energía

Las lavadoras LG ofrecen un rendimiento de lavado fiable a la vez que le ayudan a ahorrar energía y a reducir tus costes de funcionamiento. Muchos modelos tienen la categoría A de eficiencia energética.

Ver todas las de categoría A
Una lavadora LG con etiqueta energética de categoría A se integra en un armario de tonos marfil. La pantalla de un teléfono inteligente muestra una aplicación de control de energía.

* El rendimiento energético puede variar en función de los patrones de uso y del entorno de instalación. 

* Clasificación de la etiqueta energética en España basada en las normas de junio de 2025. 

Aplicación ThinQ

Lavado inteligente con wifi

Con la aplicación LG ThinQ, puedes gestionar tu lavadora en cualquier momento y desde cualquier lugar. Inicia ciclos de lavado, controla el uso de energía, programa lavados e incluso controla el producto con tu altavoz inteligente o asistente de IA.

Ver todas las LG ThinQ™
Mujer descansando en el sofá utilizando la aplicación LG ThinQ en el smartphone para controlar y supervisar la lavadora a distancia, mostrando la experiencia de la lavandería inteligente conectada por wifi en casa.

* El soporte para dispositivos de hogar inteligente que son compatibles con Google Assistant puede variar según el país y la configuración individual inteligente de tu hogar.

Beneficios de la utilidad

Funciones útiles para la colada de cada día 

Una mujer entra con un cesto de ropa sucia y carga ropa en la lavadora LG de gran capacidad.
Gran capacidad
Primer plano de una persona con camisa blanca limpiando el filtro de la secadora LG. Sostiene el filtro con ambas manos sobre un cubo de basura mientras retira las pelusas.
Limpieza del filtro de pelusas dual
Primer plano de una mano cerca del compartimento azul del detergente de una lavadora LG blanca.
Dispensador automático

Comparar productos

Comparar características clave en toda la gama LG para elegir el producto que mejor vaya a tu hogar y estilo de vida.

Table Caption
FeaturesWash TowerWashing MachineWashing MachineWasher DryerTumble Dryer
Vista frontal de WT1210NBTN1
WT1210NBTN1
Vista frontal de F2A509GBLN1
F2A509GBLN1
Vista frontal de F4X7011TWB
F4X7011TWB
Vista frontal de FWY916WBTN1
FWY916WBTN1
Vista frontal de FDV909BN
FDV909BN
null12.09.011.011.09.0

* Las especificaciones están sujetas a cambio. Consulta las páginas de cada producto para obtener la información más actualizada.

Consejos útiles, proporcionados por LG

Prueba consejos sencillos y fáciles para utilizar mejor los electrodomésticos.

Lavadora de carga frontal LG delgada encajada perfectamente en un armario compacto

Desmontando los mitos sobre la capacidad de las lavadoras Slim

Limpieza del filtro de pelusas de la secadora de bomba de calor para un secado eficiente

Guía de secadoras con bomba de calor

Persona sosteniendo ropa de punto bien doblada después de secarla con la secadora inteligente LG

Colada inteligente: Domina los días de colada con las secadoras inteligentes de LG

Preguntas frecuentes sobre lavadoras

Q.

¿Cómo puedo reducir el ruido de mi lavadora?

A.

Para reducir el ruido de la lavadora, empieza con un modelo silencioso y de alto rendimiento. Las lavadoras LG cuentan con clasificación Triple A* y tecnología de motor DirectDrive™, que minimiza las piezas móviles para ofrecer un funcionamiento silencioso y una larga durabilidad.

 

La instalación adecuada también es clave:

1. Asegúrate de que la máquina esté sobre una superficie nivelada para evitar vibraciones y movimientos excesivos.

2. Usa almohadillas antivibración bajo el electrodoméstico para una mayor estabilidad.

3. Comprueba regularmente que la unidad no se ha desplazado, especialmente durante los ciclos de centrifugado a alta velocidad.

 

Combinando la avanzada tecnología de LG con una cuidadosa instalación, podrás disfrutar de una experiencia de lavado mucho más silenciosa.

* Prueba interna de laboratorio de LG basada en la norma EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 

* Las clasificaciones de energía, giro y ruido se ajustan al Reglamento (UE) EU 2019/2014. 

* Los resultados pueden variar dependiendo del entorno de uso.

Q.

¿Qué es la detección de tejidos con IA en lavadoras?

A.

La detección de tejidos impulsada por IA de LG, denominada AI DD™*, utiliza el aprendizaje profundo y 6 Motion Direct Drive para analizar el tipo y el peso de los tejidos de cada carga. A continuación, ajusta los movimientos del tambor y el tiempo de lavado para dar a cada tejido el cuidado adecuado.

 

Este avanzado sistema forma parte de LG AI Core-Tech, que combina el control inteligente con un rendimiento duradero, eficiente y silencioso para una experiencia de lavado más personalizada.

Q.

¿Cuáles son los beneficios de las funciones de lavado rápido en lavadoras?

A.

La tecnología LG TurboWash™ 360˚ ofrece un potente lavado rápido que realiza una limpieza a fondo en solo 39 minutos, ideal para hogares ocupados.

Al combinar chorros 3D Multi Spray con una bomba Inverter inteligente, la máquina optimiza el caudal de agua, la distribución del detergente y el movimiento del tambor para limpiar eficazmente sin comprometer el cuidado de los tejidos ni la calidad del lavado.

Es una solución rápida y eficaz que ahorra tiempo a la vez que protege su ropa.

Q.

¿Qué es el lavado rápido en una lavadora LG?

A.

El lavado rápido de LG utiliza la tecnología TurboWash™ 360˚ para ofrecer una limpieza a fondo en solo 39 minutos, ideal para hogares ocupados.

Combina chorros 3D Multi Spray de alta presión con una bomba Inverter inteligente, que optimiza el caudal de agua, el uso de detergente y el movimiento del tambor para un lavado eficaz pero suave.

Este ciclo rápido ahorra tiempo sin comprometer el rendimiento de la limpieza ni el cuidado de los tejidos, por lo que es ideal para las cargas diarias cuando se dispone de poco tiempo.

Q.

¿Cómo elijo el ciclo de lavado adecuado para los distintos tejidos?

A.

Para elegir el ciclo de lavado adecuado, comprueba siempre la etiqueta de cuidado de la ropa. A continuación, selecciona el ajuste adecuado en su lavadora LG para que coincida con el tipo de tejido.

Los modelos LG con AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) van un paso más allá al pesar automáticamente la carga y detectar la suavidad de los tejidos, ajustando los movimientos de lavado para un cuidado y rendimiento óptimos.

Al vincular tu lavadora y secadora LG a través de la app ThinQ, los electrodomésticos se comunican a la perfección. Esto permite que la secadora seleccione automáticamente el ciclo ideal basándose en los ajustes de la lavadora, ahorrándote tiempo y eliminando las conjeturas.

Q.

¿Cómo elijo una lavadora energéticamente eficiente?

A.

A la hora de elegir una lavadora de bajo consumo, comprueba primero la etiqueta energética, que clasifica los aparatos de la A (más eficiente) a la G (menos eficiente).

Muchas lavadoras LG tienen la calificación A de eficiencia energética, su rendimiento de centrifugado y sus bajos niveles de ruido. También incorporan tecnología IA que ajusta automáticamente los movimientos de lavado para adaptarse a cada carga, ayudando a reducir el consumo de energía y agua sin comprometer el rendimiento.

