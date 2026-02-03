About Cookies on This Site

Blog LG | Febrero

2026, El momento en que una rutina se convierte en alegría diaria

Life´s Good empieza en casa

 

 

 

 

Febrero, cuando la sensación de Año Nuevo empieza a desvanecerse y la vida cotidiana vuelve a moverse de verdad.

Lo que necesitamos ahora no es un cambio drástico como los propósitos de Año Nuevo, sino nuevas rutinas diarias que realmente se adapten a la vida que ya estamos viviendo.

Sigue la historia de Ria mientras recorre febrero a su manera, junto con LG.

*Los elementos de esta historia y las imágenes que la acompañan se han creado utilizando inteligencia artificial con fines narrativos ilustrativos.

Oferta especial

03/02/2026 ~28/02/2026

Descubre la nueva historia y obtén un 5% de descuento con tu cupón. ¡No te pierdas esta oferta especial!

5%

de descuento

Código del cupón

BLOGLG5

Un pequeño momento de calma para empezar la mañana

– Ria, especialista en marketing de marca (32)

“Entre reuniones y noches largas… hubo muchos días el año pasado en los que me sentía agotada antes incluso de que comenzara el día. Así que este año quería mantener mis mañanas como un tiempo solo para mí.”


Desde el inicio del Año Nuevo, Ria ha adoptado el hábito de poner su alarma 20 minutos antes.
Es una decisión deliberada para dejar parte de su mañana completamente libre de horarios.


Durante ese tiempo, sigue un breve vídeo de entrenamiento en casa con estiramientos suaves o yoga relajante.
Al encender el televisor, la pantalla webOS le recomienda exactamente el contenido que busca, y con solo unos clics del control remoto, comienza su rutina personal de ejercicio matutino.


“Empezar la mañana enfocándome en mí misma, en un ambiente que ya está preparado, hace que todo el día se sienta más ligero.”


Para Ria, este ritual matutino se ha convertido en una nueva rutina diaria: un breve momento antes del trabajo para reiniciar su cuerpo y su respiración.

Mujer haciendo yoga matutino en casa mientras sigue un entrenamiento en la televisión.

Collage que muestra preparaciones de comidas frescas y verduras organizadas dentro de un refrigerador LG.

Cómo el almuerzo se volvió imprescindible

“Cuando estas ocupada, el almuerzo es lo más fácil de posponer.
Y cuanto más lo hacía, más sentía que mi salud se iba deteriorando poco a poco.”


Los días en los que el trabajo se acumulaba, saltarse el almuerzo se había convertido silenciosamente en un hábito, así que desde enero, Ria se fijó un objetivo de Año Nuevo para comidas más saludables: preparar con antelación los almuerzos de toda la semana.


Con su agenda tan ocupada, es difícil ir de compras con frecuencia, por lo que simplemente compra muchas verduras una sola vez durante el fin de semana.
El FreshBalancer™ de su frigorífico regula la humedad según la conservación de los productos, por lo que incluso después de varios días, los ingredientes se mantienen visiblemente frescos.
Gracias a esto, una sola compra le alcanza para toda la semana de almuerzos.


Como todo está listo con antelación, los almuerzos entre semana se sienten mucho más ligeros.
Algunos días es una ensalada, otros un plato simple al vapor, pero la frescura siempre está presente.


“Como todo se mantiene fresco y ordenado, rara vez termino saltándome el almuerzo.”


Para Ria, el almuerzo ya no es algo que pospone, sino una comida que le acompaña durante cada día y contribuye a su plan de dieta de Año Nuevo.

Rutina de fin de semana que alivia la semana que viene

“Cuando estoy completamente agotada, termino desperdiciando todo el fin de semana.
La ropa de cama realmente afecta cómo duermo, así que cuando no puedo mantenerla bien cuidada, mi sueño también se ve afectado.”


Ria hizo un pequeño cambio en cómo comienzan sus mañanas de fin de semana.
En cuanto se despierta, ocuparse de la ropa de cama se convierte en la prioridad principal de su rutina del sábado, pero eso no significa que sea una tarea difícil.
TurboWash™360 se encarga de todo el polvo acumulado durante la semana de una sola vez.


El proceso en sí es simple, pero la diferencia después es inconfundible.
Saber que puede mantener la ropa de cama fresca por más tiempo, sin preocuparse por el daño de lavados frecuentes, aporta una sensación tranquila de bienestar.


Una vez finalizado el ciclo de cuidado, rehace la cama con la ropa de cama recién lavada.
En ese momento, se siente como una señal de que el fin de semana realmente ha comenzado y el cansancio de la semana empieza a desvanecerse poco a poco.


“El momento en que vuelvo a cubrirme con la manta, siento que podré afrontar la semana que viene.”


Este pequeño hábito, repetido cada fin de semana, ayuda a reiniciar no solo el dormitorio, sino también su estado de ánimo.

Mujer renovando la ropa de cama usando una lavadora LG como parte de una rutina tranquila de fin de semana.

Las rutinas de Ria no son nada extraordinario, pero representan un cambio que ha incorporado a su vida este año y que continúa disfrutando.

Estos pequeños hábitos diarios, pueden ser el inicio de lo que dará forma al año que viene.

¿Cómo será tu nueva rutina?

Toma de producto TV

¿Cómo puede un televisor LG ayudarte a comenzar la mañana con más atención?

 

• AI Picture Pro y AI Sound Pro
La naturaleza escénica en una pantalla grande y el sonido equilibrado crean un ambiente matutino que te ayuda a concentrarte en tu respiración y sentidos.

• Diseño ultradelgado
Se integra de forma natural en tu rutina diaria con un diseño estilizado que no interrumpe el espacio circundante.

Toma de producto refrigerador

¿Cómo puede un frigorífico LG hacer que tu rutina de almuerzo sea más saludable?

 

• LinearCooling™
Minimiza las fluctuaciones de temperatura para mantener los ingredientes frescos por más tiempo.

• Fresh Balancer™
Regula la humedad según frutas y verduras y ayuda a mantener la frescura de manera estable.

Toma de producto lavadora

¿Cómo puede una lavadora LG hacer que los fines de semana se sientan más ligeros?

• ThinQ™
Gestiona fácilmente el lavado y secado con un solo toque, reduciendo la carga de las mañanas de fin de semana.

• TurboWash™360
Lava más rápido sin dañar tus tejidos.

Una oferta exclusiva para enriquecer tus momentos cotidianos

