Vaciar y volver a llenar:
una rutina de frigorífico para la salud
Un reinicio de Año Nuevo no tiene que ser grandioso.
Empieza de forma sencilla, con la organización del frigorífico y alimentos saludables que se adapten a tu estilo de vida.
Primero, retira los ingredientes que habías olvidado y luego agrupa los alimentos con periodos de conservación similares, organizándolos estante por estante. Así, elegir se vuelve más fácil y el orden surge de manera natural.
Este año, para crear hábitos de alimentación más saludables, prepara comidas frescas para toda la semana y guárdalas en la zona más accesible. Cuanto más sencillo sea, con mayor fluidez se mantendrá una rutina saludable.
