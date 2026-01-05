Cada año nos fijamos propósitos de Año Nuevo.

Pero ya sea ordenar la casa o centrarnos en la salud y las rutinas de ejercicio, el verdadero cambio comienza en el corazón de nuestra vida cotidiana: el hogar.

En lugar de grandes propósitos, ¿por qué no renovar tu rutina con pequeños cambios?

Un solo elemento nuevo. Un ajuste sutil en cómo se organiza un espacio.

A veces, eso es todo lo que se necesita para reiniciar tu rutina.

Desde el rincón del televisor hasta la cocina y el cuarto de lavado, empieza hoy tu propio nuevo ritmo con los electrodomésticos LG.

*Los elementos de esta historia y las imágenes que la acompañan se han creado utilizando inteligencia artificial con fines narrativos ilustrativos.