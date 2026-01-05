About Cookies on This Site

Blog LG | Enero

Life´s Good empieza en casa

2026: Un nuevo ritmo en casa

 

 

 

 

 

 

 

Cada año nos fijamos propósitos de Año Nuevo.
Pero ya sea ordenar la casa o centrarnos en la salud y las rutinas de ejercicio, el verdadero cambio comienza en el corazón de nuestra vida cotidiana: el hogar.

En lugar de grandes propósitos, ¿por qué no renovar tu rutina con pequeños cambios?
Un solo elemento nuevo. Un ajuste sutil en cómo se organiza un espacio.
A veces, eso es todo lo que se necesita para reiniciar tu rutina.

Desde el rincón del televisor hasta la cocina y el cuarto de lavado, empieza hoy tu propio nuevo ritmo con los electrodomésticos LG.

*Los elementos de esta historia y las imágenes que la acompañan se han creado utilizando inteligencia artificial con fines narrativos ilustrativos.

Oferta especial

05/01/2026 ~31/01/2026

Este Año Nuevo, descubre cómo las personas empiezan de nuevo renovando sus espacios y rutinas. Celebra el comienzo del cambio y disfruta de hasta un 5% de descuento.

5%

de descuento

Código del cupón

BLOGLG5

Imagen estilo Polaroid de una persona organizando la compra en un frigorífico dentro de una cocina con tonos de madera, con recipientes de meal prep y pegatinas para el refrigerador

Vaciar y volver a llenar:

una rutina de frigorífico para la salud

Un reinicio de Año Nuevo no tiene que ser grandioso.
Empieza de forma sencilla, con la organización del frigorífico y alimentos saludables que se adapten a tu estilo de vida.
 

Primero, retira los ingredientes que habías olvidado y luego agrupa los alimentos con periodos de conservación similares, organizándolos estante por estante. Así, elegir se vuelve más fácil y el orden surge de manera natural.
 

Este año, para crear hábitos de alimentación más saludables, prepara comidas frescas para toda la semana y guárdalas en la zona más accesible. Cuanto más sencillo sea, con mayor fluidez se mantendrá una rutina saludable.
 

Con un amplio espacio y tecnología que mantiene los alimentos frescos por más tiempo, los frigoríficos LG hacen que ordenar y comer de forma saludable se integren de manera natural, sin necesidad de organizadores adicionales.

Lavar, secar y guardar de una sola vez

Una rutina de lavandería diseñada para reducir el cansancio diario

De todas las tareas diarias, la colada es una rutina esencial que nunca desaparece. La ubicación y disposición de la lavadora y la secadora, en particular, influyen no solo en la eficiencia con la que utilizas el espacio, sino también en lo cansada que resulta tu rutina diaria.


En espacios más pequeños, colócalas en vertical. Para crear una sensación de fluidez natural, un diseño estilizado lado a lado también funciona a la perfección. Las opciones de diseño inteligente de las lavadoras y secadoras LG te ayudan a optimizar y despejar tu espacio de lavandería de una forma más pensada.
 

Un pequeño cambio puede hacer que tu rutina diaria sea más sencilla, fluida y consciente.

Imagen tipo collage de un hombre preparando la colada en un espacio pequeño, con lavadoras y secadoras instaladas tanto en vertical como una junto a la otra.

Imagen tipo collage que muestra a una mujer haciendo ejercicio sobre una esterilla de yoga, un televisor con un vídeo de entrenamiento y pegatinas de equipamiento deportivo

Un salón que potencia la inmersión

Encontrar la concentración a través de pequeños cambios

Dado que es el lugar donde pasamos la mayor parte del día, organizar el salón es una parte esencial de cualquier reinicio de Año Nuevo. Empieza retirando los objetos que se han ido acumulando en el espacio. Un ambiente despejado reduce la fatiga visual y crea un entorno en el que puedes concentrarte mejor en el contenido que te gusta.
 

Con el espacio extra que se genera, puedes empezar nuevos hábitos que quizá habías estado posponiendo.
 

Añade una pequeña esterilla en un rincón del salón y crea tu propia zona de entrenamiento en casa. El ejercicio deja de ser algo que “tienes que hacer” y se convierte en una parte natural de tu rutina diaria, ayudándote a hacer realidad el bienestar y la forma física en el nuevo año.
 

Con la alta calidad de imagen y el sonido envolvente de un televisor LG OLED, el espacio se siente casi como un estudio. Basta con mirar, seguir el ritmo y moverse un momento para despertar suavemente el cuerpo y tu propio ritmo.

Los pequeños cambios son donde comienza el verdadero cambio.
En la rutina de vaciar, ordenar y volver a llenar tu espacio, tu día a día en 2026 puede volverse un poco más organizado, un poco más ligero y mucho más tú.

Empieza hoy tu nueva rutina para el Año Nuevo con LG.

 

Una mujer sentada en un sofá en un ambiente acogedor al atardecer, sonriendo con alegría mientras ve la televisión, acompañada de una iluminación ambiental suave



Toma de producto refrigerador

¿Cómo puede un frigorífico LG bien organizado crear un día más saludable?

 

• NatureFRESH™:
Control preciso de la temperatura del frigorífico para mayor conservación de los alimentos frescos

• LINEARCooling™:
Tranquilidad, manteniendo la frescura por más tiempo gracias a temperaturas constantes.

Toma de producto lavadora

¿Cómo pueden las lavadoras y secadoras LG hacer que las tareas del hogar fluyan de forma más fluida?

• ThinQ™:
Comodidad al iniciar y supervisar la colada fácilmente, desde cualquier lugar.

• TurboWash™ 360°:
Lavado que termina de forma rápida y eficaz, incluso en un día ajetreado.

Toma de producto TV OLED

¿Cómo puede un televisor LG OLED profundizar la inmersión en tu salón?

 

• AI Picture Pro & AI Sound Pro:
Da vida a cada momento con detalles vibrantes y un sonido envolvente.

• Ultra Slim Design:
Belleza estilizada que se integra de forma natural en tu espacio.

Reinicia el flujo de tu hogar con LG

