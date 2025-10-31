About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Blog LG | Noviembre

LG Redescubierto: A través de los Ojos de Usuarios Reales

Redescubre LG este Black Friday a través de las historias de usuarios reales.

El Black Friday es el día en que por fin puedes añadir a tu carrito ese capricho tecnológico que llevas tiempo deseando. En las rebajas del Black Friday de este año, ¿por qué no te centras en productos tecnológicos que puedan simplificarte la vida diaria?
En la edición de este mes de Blog LG, hemos recopilado reseñas auténticas que demuestran cómo los electrodomésticos LG se integran en la vida diaria para hacer las cosas más sencillas, más inteligentes y más agradables.

*Las imágenes han sido creadas usando IA con fines de narración ilustrativa.
*Las reseñas incluidas en este contenido se basan en comentarios verificados de clientes publicados en LG.com/uk, LG.com/de y LG.com/es. Algunas se han acortado o editado ligeramente, sin alterar su significado. Las reseñas reflejan opiniones individuales del consumidor, y el rendimiento del producto puede variar según las condiciones de uso, el entorno y el modelo.

 

 

 

 

 

LG OLED TV

Días Brillantes, Noches Oscuras - Claridad Constante

"

★★★★★

Ver una serie después del trabajo es mi ritual, y la imagen de este televisor es tan profunda y vívida que cambia la forma en que me conecto con la historia.

"

"

★★★★★

Nuestra sala de estar recibe mucha luz solar, pero el ajuste automático de brillo mantiene la imagen nítida incluso durante el día.

"

"

★★★★★

Antes perdía los rostros de los actores durante las escenas oscuras, pero con OLED sigo captando cada expresión.

"

fondo transparente

"Cada escena se siente totalmente diferente y tan real. Ni siquiera tengo que preocuparme por el brillo o el balance de color."

Cuando finalmente tengas tiempo para sentarte y ver una serie, transforma tu casa en un cine privado. El procesador AI del TV LG OLED ajusta el brillo y los colores escena por escena, optimizando los momentos oscuros para mostrar cada detalle y suavizando los cortes rápidos. Incluso mejora el contenido antiguo y de baja resolución para que vuelva a verse fresco y nítido.

Consejo LG
Cambia al Modo Imagen AI y disfruta de ajustes automáticos de brillo y color, de día o de noche.

Monitor Gaming LG UltraGear

Juega a lo Grande. Reacciona Más Rápido.

"

★★★★★

Ahora entiendo lo que realmente significa la inmersión, y sigue siendo muy cómodo para la vista.

"

"

★★★★★

La pantalla grande y vívida hace que jugar se sienta como ver una película.

"

"

★★★★★

Las transiciones son fluidas y rápidas: ¡mis reacciones son definitivamente más ágiles!

"

fondo transparente

“La velocidad decide el ganador, ¡y este monitor me da la ventaja!”

En el gaming, una fracción de segundo lo es todo. El LG UltraGear está diseñado para asegurar la victoria con una tasa de refresco de 240 Hz, un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0.03 ms y la característica claridad vívida de OLED. El monitor gaming se curva alrededor de tu campo de visión, sumergiéndote en la acción desde la primera jugada hasta la victoria final. Diseñada para la concentración total, las decisiones rápidas y el triunfo definitivo, nuestra pantalla está hecha para que demuestres tus verdaderas habilidades.

Consejo LG
Usa el Modo Dual para cambiar entre la configuración de juego y trabajo con un solo clic.

Secadora LG

Detección de Tejidos, Secado con Cuidado

"

★★★★★

Mi ropa sale suave, no rígida.

"

"

★★★★★

Cada colada sale completamente seca y fresca, así que puedo ponérmela de inmediato.

"

"

★★★★★

Se ajusta al tejido, por lo que hay menos arrugas y planchar es mucho menos trabajo.

"

fondo transparente

“Mi ropa favorita se seca según su tejido. Veo menos arrugas y dura más.”

Todos hemos lidiado con jerséis rígidos o camisas arrugadas después de secar. Diferentes tejidos necesitan diferentes cuidados, pero la mayoría de las secadoras no pueden adaptarse. El sistema AI Dry de la Secadora LG seca todo con precisión, ajustándose al tejido y al ambiente. Esto significa días de colada más fluidos y ropa que se siente tan fresca como se ve.

Consejo LG
Confía incluso los tejidos delicados a AI Dry, que detecta automáticamente los materiales y se ajusta para un cuidado verdaderamente suave.

Lavadora LG

Suave con los Tejidos, Más Suave con Tus Oídos

"

★★★★★

Las vibraciones son mínimas incluso en ciclos fuertes, por lo que puedo usarla en cualquier parte de la casa sin interrupciones.

"

"

★★★★★

El ruido me molestaba por las noches, pero ahora es notablemente más silenciosa.

"

"

★★★★★

Solía planificar en torno a la hora de la siesta, pero ahora puedo poner la lavadora sin preocupaciones.

"

fondo transparente

“Ya no tengo que preocuparme por lavar tarde por la noche.”

¿Cansado del fuerte golpeteo de un ciclo de lavado? ¿Evitas poner la lavadora durante la hora de la siesta debido a la vibración? Con el diseño silencioso de LG, puedes lavar en paz a cualquier hora del día. Los tejidos se cuidan suavemente con la tecnología AI DD™, sin comprometer el poder de limpieza.

Consejo LG
Utiliza la app LG ThinQ para verificar el estado actual de tu colada y recibir alertas cuando haya terminado.

Este Black Friday, cuando te enfrentes a innumerables opciones, consulta las reseñas reales para conocer el verdadero valor y la conveniencia de los productos LG. Redescubre lo que hace la vida más fácil, más inteligente y más agradable con LG.

Una exhibición de electrodomésticos LG y cajas de regalo en un fondo oscuro.

Una exhibición de electrodomésticos LG y cajas de regalo en un fondo oscuro.

Prepárate para el Black Friday de LG

Ofertas increíbles de LG están en camino. ¡Ahorra ahora!

Mejora tu día a día sin esfuerzo con la tecnología LG: inteligente, práctica y lista para el Black Friday.

Más lecturas Blog LG

Tumba del contenido de septiembre

Detrás de la Reseña: Encontrando Enfoque y Flujo

Descubre más
Tumba del contenido de septiembre

La cocina de Londres con un alma coreana

Descubre más
Tumba del contenido de agosto

Crear un Espacio Propio

Descubre más
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO