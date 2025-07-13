Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Outlet Smart TV LG FHD AI LR60 32 pulgadas FHD 2025

32LR60006LA.OUTLET
Front view of LG HD TV, LR60 with text of LG SMART TV and 2024 on screen with 2-pole stand
Características principales

  • Smart TV LG FHD AI LR60 32 pulgadas FHD Super Upscaling 2025
  • Smart TV webOS que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(1). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(2): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
  • Calidad de imagen 4K compatible con formatos HDR10 Pro /HDR HLG/HDR HGiG
  • El procesador potente e inteligente (4K α5 Gen6): gran precisión de tonos y colores con tecnología Direct LED. Identifica el movimiento de objetos para escalar y simular un Sonido Surround de 5.1 canales.
  • Compatible con Apple Home Kit, Google, Alexa por voz a través del mando Magic Remote OPCIONAL.
  • Funciones Gaming: juega a tus videojuegos con cloud gaming, ahora con XBOX Cloud y GeForce NOW, y controla tu partida con el menú exclusivo Gaming.
Más

(1)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(2)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo. 

Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto que figura a continuación tienen fines representativos. Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación exacta.

Una obra de arte en forma de guijón de colores naranja, amarillo, rosa y azul en un televisor LG HD.

Sumérgete en colores vibrantes y claridad

Los televisores HD de LG aportan una claridad vívida y un color intenso a todos tus contenidos favoritos.

*Imagen de pantalla simulada.

HDR10 Pro

Ilumina los detalles

Adéntrate en un mundo en el que cada color resalta y el brillo se ajusta con precisión para ofrecer unas vistas impresionantes, todo ello gracias al brillante HDR10 Pro.

Se muestra una imagen en primer plano de la cara de un hombre en una habitación oscura con un tono púrpura. A la izquierda, se muestra "SDR" y la imagen es borrosa. A la derecha, se muestra "HDR10 Pro" y la imagen es clara y bien definida.

(1) HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics basada en la calidad de imagen estandarizada del estándar “HDR10”.

Procesador α 5 AI Gen6

Experimenta cada momento con mayor realismo

El procesador de IA α 5 Gen6 de LG con luz roja y verde que emana por debajo, y líneas de circuito coloridas ramificándose desde el procesador de IA.

El procesador α 5 AI Gen6 mejora la imagen y el sonido para ofrecer una experiencia de inmersión más profunda.

*Imagen de pantalla simulada.

Virtual 5.1

Sumérgete en una sinfonía espacial

Siente la emoción envolvente de un cautivador sistema de sonido envolvente virtual 5.1 y escucha cada eco con todo lujo de detalles.

La TV LG emite burbujas de sonido y ondas que llenan el espacio desde la pantalla.

*Imágenes de pantalla simuladas.

**Debe activarse a través del menú de modo de sonido.

***El sonido puede variar según el entorno de escucha.

webOS 23

Haz que tu televisor se sincronice contigo

Descubre la TV que mejor se adapta a ti, con My Profile, Quick Card y AI Concierge.

*Los menús y las aplicaciones compatibles pueden variar según el país y ser diferentes en el momento del lanzamiento.

**Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día, y solo se ofrecen en países que admiten NLP en su idioma nativo.

***Aplicado a modelos OLED/QNED/NanoCell/UHD/HD fabricados a partir del año 2023.

****Imágenes de pantalla simuladas.

*Se puede crear un número ilimitado de perfiles, pero la pantalla de inicio sólo mostrará hasta 10 perfiles.

**Las funciones, menús y aplicaciones soportadas pueden variar según el país y la versión.

***La disponibilidad del servicio puede variar según la región y la serie.

****“For you keyword” en AI Concierge solo puede proporcionarse en países que admitan NLP en su idioma nativo.

*****Las palabras clave recomendadas varían en función de la aplicación en primer plano y de la hora.

******Imágenes de pantalla simuladas.

Un control remoto LG Magic con el botón circular central, mientras una luz púrpura neón emana alrededor del botón para resaltarlo. Un suave resplandor púrpura rodea el control remoto sobre un fondo negro.

Un control remoto LG Magic con el botón circular central, mientras una luz púrpura neón emana alrededor del botón para resaltarlo. Un suave resplandor púrpura rodea el control remoto sobre un fondo negro.

Magic Remote

La magia está en tus manos

Libérate de las limitaciones de los anticuados botones. LG Magic Remote desbloquea todas las funciones inteligentes de tu televisor LG con un clic, un desplazamiento o tu voz.

*Las funciones y características del Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.

Una gran variedad de contenidos listos para ver

Se muestran seis miniaturas de películas y programas de televisión y los logotipos de LG Channels, Netflix, Prime Video, Disney+ y Apple TV+ están abajo.

Servicios OTT

Explora fácilmente tus servicios de streaming favoritos

Sumérgete directamente en una nueva serie de la forma más fácil posible, con acceso directo integrado a tus servicios de streaming y aplicaciones favoritos.

*Imágenes de pantalla simuladas.

**El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.

***Se requiere una suscripción independiente y sus entidades relacionadas para Netflix, Disney+, Amazon Prime y Apple TV+.

****Apple, el logotipo de Apple y Apple TV son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en EE.UU. y otros países.

*****Amazon, Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

Un concierto acogedor en una sala de estar se reproduzca en la pantalla. El menú de la interfaz WOW aparece como una superposición y el usuario navega a la configuración de la barra de sonido.

WOW Interface

Simplicidad al alcance de tu mano

Accede a WOW Interface en LG TV para controlar la barra de sonido de forma sencilla, como modos, perfiles y prácticas funciones, incluso mientras ves el televisor.

*La barra de sonido puede adquirirse por separado y el control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo.

**El uso del mando a distancia de LG TV está limitado a ciertas funciones.

***Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

****HD es compatible para la interfaz WOW.

Sumérgete en la mejor zona de cine y juegos

Experiencia de cine en casa

Magia de cine con la comodidad de tu propia casa

Ambiente de cine recreado en casa. HDR10 Pro garantiza que todas las películas se presenten en todo su esplendor, con colores y contrastes excepcionalmente precisos para disfrutar de un cine más envolvente.

Una familia estaba sentada en el suelo de una sala de estar con poca luz, junto a una mesa pequeña, mirando un televisor LG montado en la pared que mostraba la Tierra desde el espacio.

*HDR10 Pro is a technology developed by LG Electronics based on the standardized picture quality of standard 'HDR10'.

Potente jugabilidad

Mejora tu experiencia de juego con funciones de nivel superior

El HGiG inmersivo garantiza que cada momento del juego tenga un aspecto increíble, mientras que el eARC hace que todo suene de maravilla.

Un juego de carreras de coches en la línea de meta, con el cartel que dice '¡GANAR!', mientras el jugador se aferra al joystick del juego. El logotipo de eARC y HGiG están ubicados en la esquina inferior izquierda.

*HGiG es un grupo voluntario de empresas de los sectores de los juegos y las pantallas de TV que se reúnen para especificar y poner a disposición del público directrices para mejorar las experiencias de juego de los consumidores en HDR.

**El apoyo a HGiG puede variar según el país.

Controles justo donde los necesita

No dejes de usar Game Optimizer y Game Dashboard.

Una escena de juego de FPS con el Tablero de Juego apareciendo en la pantalla durante el juego. Una escena oscura y invernal con el menú del Optimizador de Juegos apareciendo sobre el juego.

*El Panel de Control del Juego solo se activa cuando tanto "Optimizador de Juego" como "Panel de Control del Juego" están activados.

**Imágenes de pantalla simuladas.

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

