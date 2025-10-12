Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Outlet Smart TV LG QNED AI QNED8E 50 pulgadas 4K 2025

Outlet Smart TV LG QNED AI QNED8E 50 pulgadas 4K 2025

Outlet Smart TV LG QNED AI QNED8E 50 pulgadas 4K 2025

50QNED8EA6B.OUTLET
Front view of LG QNED80 TV, LG QNED Al Logo on the top corner. LG QNED TV depicts colorful paintike textures coming together.
Rear view of LG QNED80 TV
Left-facing side view of LG QNED80 TV
Front view and side view of LG QNED AI QNED80 4K Smart TV showing its length, width, height, and depth dimensions.
Splashes of paint burst from the floor up in diverse colors. Intertrek certification for 100% Color Volume to DCI-P3. The title talks about LG’s new and unique wide color gamut technology that allows you to see vivid color on your screen.
The alpha 7 AI Processor Gen8 lights up yellow and colorful bolts of light shoot out from it. The title talks about how the processor delivers 4K quality, stunning color and brightness.
Before and after comparison of how LG 4K Super Upscaling improves image quality. Two panels showing the same image of a colorful bird sitting on a branch in a forest, panel on the right is faded out. The title talks about how 4K Super Upscaling enhances resolution, brightness and clarity.
Perspective from the inside of a cave looking out to its entrance where a blue sky and horizon can be seen. The whole scene is split in half to show the capability of QNED's Advanced Local Dimming. On one side, the colors and detail are washed out and the visuals seem muddy. The label says, Conventional LED. The other side has great blacks, better contrast, brightness and color. The label says Advanced Local Dimming. The title talks about how Advanced Local Dimming provides a sharper picture.
A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
Close-up of an LG TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.
Sci-fi content is playing on an LG TV screen. On the screen is the Al Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how Al Chatbot solved the issue for the user automatically. Text explains Al Chatbot can understand user intent and provide solutions to troubleshoot.
A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
Splashes of paint burst from the floor up in diverse colors. Intertrek certification for 100% Color Volume to DCI-P3. The title talks about LG’s new and unique wide color gamut technology that allows you to see vivid color on your screen.
The alpha 7 AI Processor Gen8 lights up yellow and colorful bolts of light shoot out from it. The title talks about how the processor delivers 4K quality, stunning color and brightness.
Before and after comparison of how LG 4K Super Upscaling improves image quality. Two panels showing the same image of a colorful bird sitting on a branch in a forest, panel on the right is faded out. The title talks about how 4K Super Upscaling enhances resolution, brightness and clarity.
Perspective from the inside of a cave looking out to its entrance where a blue sky and horizon can be seen. The whole scene is split in half to show the capability of QNED's Advanced Local Dimming. On one side, the colors and detail are washed out and the visuals seem muddy. The label says, Conventional LED. The other side has great blacks, better contrast, brightness and color. The label says Advanced Local Dimming. The title talks about how Advanced Local Dimming provides a sharper picture.
LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
Close-up of an LG TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.
Sci-fi content is playing on an LG TV screen. On the screen is the Al Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how Al Chatbot solved the issue for the user automatically. Text explains Al Chatbot can understand user intent and provide solutions to troubleshoot.
Características principales

  • Más de 1.000 millones de colores, ahora más intensos que nunca(1) con LG QNED, la tecnología exclusiva de LG. Mayor contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes.
  • Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(2). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(3): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
  • El procesador potente e inteligente (4K α7 Gen8), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, analizando la imagen en 2.040 zonas independientes.
  • El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la experiencia gaming con fluidez VRR (60 Hz)(4) y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker y con la calidad de imagen HDR10 Pro y sonido Dolby Digital Plus; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
  • Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta: es accesible para múltiples tipos de necesidades y permite ahorrar en la factura de la luz(5).
Más

(1)Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

(2)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(3)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo. 

(4)Según especifica el HDMI 2.1.

(5)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG QNED 4K de 86" vs QLED 4K de 85" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2024). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh en marzo de 2025 (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.

Distintivo CES Innovation Awards con distintivo 2025 Honoree.

2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Ciberseguridad

Logotipo de Elección del editor de AVForums para LG webOS 24 como Mejor sistema de Smart TV 2024/2025.

AVForums Editor's Choice - Best Smart TV System 2024/25

“webOS 24 ofrece una experiencia smart, elegante y fácil de usar, además de novedosa y con orden.”

*Los CES Innovation Awards se basan en el material descriptivo presentado a los jueces. La CTA (llamada a la acción) no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna de las alegaciones presentadas y no probó el artículo al que se concedió el premio.

LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida que muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. El logotipo QNED AI de LG es visible. El título dice: Every Color Redefined with Dynamic QNED Color.

LG QNED es una tecnología exclusiva de LG

*Los televisores QNED y QNED evo están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la más exclusiva tecnología de vanguardia para obtener la amplia gama de colores de LG, que reemplaza los puntos cuánticos.

Calidad de imagenwebOS para IADiseño Sonido LG en armoníaEntretenimiento

Con más de mil millones de colores, ahora más intensos que nunca (1)

Los televisores LG QNED ofrecen un mayor contraste y brillo, con un análisis inteligente en 2.040 zonas independientes y un control de la iluminación hasta 12 veces más preciso (2)

Salpicaduras de pintura estallan desde el suelo hacia arriba en diversos colores.

(1) Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

(2) El control 12 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 65" y superiores comparado con los modelos con LED Direct.

Certificación Intertrek para el 100% del volumen de color según DCI-P3.

Certificación Intertrek para el 100% del volumen de color según DCI-P3.

100% de color certificado con LG QNED evo (1)

(1) El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado de manera independiente por Intertek.

Procesador potente e inteligente α7 Gen8, preparado para incorporar las novedades de la IA

El procesador divide la imagen en 2.040 zonas independientes para mejorar su nitidez y definición, trabajando en cada zona.

El procesador alpha 7 AI Gen8 se ilumina en amarillo y de él salen rayos de luz de colores.

4K Super Upscaling hace que cada fotograma cobre vida

Disfruta de la resolución, el brillo y la claridad mejorados con 4K Super Upscaling.

Comparación antes y después de cómo LG 4K Super Upscaling mejora la calidad de imagen. Dos paneles muestran la misma imagen de un colorido pájaro sentado en una rama en un bosque, el panel de la derecha está difuminado.

Advanced Local Dimming

El preciso control de luz Advanced Local Dimming permite te ver cada detalle con la mayor claridad. 

Perspectiva desde el interior de una cueva mirando hacia su entrada donde se ve un cielo azul y el horizonte. Toda la escena se divide por la mitad para mostrar la capacidad de la atenuación local avanzada de QNED. Por un lado, los colores y los detalles están desvaídos y las imágenes parecen confusas. La etiqueta dice LED convencional. En la otra cara, los negros son excelentes y el contraste, el brillo y el color son mejores. La etiqueta dice Advanced Local Dimming.

*Imágenes de comparación simuladas con fines meramente ilustrativos. 

La nueva generación de televisores LG AI TV

Más información
Primer plano de una pantalla de televisor LG QNED TV que muestra cómo funciona la búsqueda con IA. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra la consulta del usuario sobre los partidos de deporte que están disponibles. AI search responde por chat y muestra miniaturas de los diferentes tipos de contenidos disponibles. También aparece un mensaje para preguntarle a Microsoft Copilot.

Primer plano de una pantalla de televisor LG QNED TV que muestra cómo funciona la búsqueda con IA. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra la consulta del usuario sobre los partidos de deporte que están disponibles. AI search responde por chat y muestra miniaturas de los diferentes tipos de contenidos disponibles. También aparece un mensaje para preguntarle a Microsoft Copilot.

AI Search

Pregúntale cualquier cosa al televisor. La IA integrada reconoce tu voz y te ofrece recomendaciones personalizadas. También puedes obtener resultados y soluciones con Microsoft Copilot.

*AI Search está disponible en los televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

*En Estados Unidos y Corea se usa el modelo LLM.

*Es necesaria una conexión a internet. 

En la pantalla de un televisor LG QNED TV se muestra contenido de ciencia ficción. En la pantalla se puede ver la interfaz de AI Chatbot. El usuario envía un mensaje al chatbot indicando que la pantalla está muy oscura. El chatbot le ofrece una solución a su consulta. Toda la escena está también dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante para mostrar cómo AI Chatbot ha resuelto automáticamente el problema del usuario.

AI Chatbot

Interactúa con AI Chatbot a través de AI Magic Remote y soluciona todo, desde configurar los ajustes a resolver un problema. La IA comprende las intenciones del usuario y proporciona soluciones.

*Es necesaria una conexión a internet.

*AI Chatbot está disponible solamente en países que admiten PNL en su idioma nativo.

*AI Chatbot puede vincularse a servicios de atención al cliente.

Proceso de personalización de AI Picture Wizard en a pantalla de un usuario. Se muestran una serie de imágenes con las selecciones del usuario resaltadas. Aparece un icono de carga y se muestra la imagen de un paisaje que va mejorando de izquierda a derecha.

AI Picture Wizard

Los más avanzados algoritmos aprenden sobre tus preferencias analizando 1600 millones de posibles imágenes. Según lo que selecciones, tu televisor creará una imagen personalizada solo para ti.

Proceso de personalización de AI Sound Wizard en la pantalla de un usuario. Selección de una serie de iconos de clips de sonido. En la imagen se puede ver una animación de ondas sonoras que representan el sonido personalizado que emiten un cantante de jazz y un saxofonista.

AI Sound Wizard

Elije el tipo de audio que más te guste de entre una selección de clips de sonido. La IA crea un perfil de sonido personalizado adaptado a tus preferencias a partir de 40 millones de parámetros.

Logo y nombre del programa webOS Re:New Program junto a la insignia CES Innovation Awards 2025 Honoree.

Logo y nombre del programa webOS Re:New Program junto a la insignia CES Innovation Awards 2025 Honoree.

Actualizaciones durante 5 años con webOS Re:New Program

Consigue actualizaciones con las últimas funciones y software. Galardonado con el premio CES Innovación en ciberseguridad. Sigue tranquilo ya que webOS mantiene tu privacidad y tus datos seguros.

*Los televisores OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025 cuentan con webOS Re:New Program.

*El programa webOS Re:New Program permite un total de cuatro actualizaciones en cinco años, el umbral es la versión de webOS preinstalada y el calendario de actualizaciones varía de final de mes a principio de año.

*Las actualizaciones y el calendario para ciertas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las actualizaciones disponibles para los modelos OLED de 2022 y 2023 incluyen modelos UHD y superiores.

Descubre las funciones de los televisores LG con IA

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard

Mando a distancia de TV delante de una pantalla de TV LG con Home Hub. Se muestran todas las funcionalidades y controles sobre otros dispositivos inteligentes.

Home Hub, la plataforma integral para tu hogar inteligente

Gestiona con fluidez diversos electrodomésticos de LG, junto con tus dispositivos Google Home y más. Disfruta la comodidad máxima de controlar todo tu hogar en un único panel intuitivo. 

*LG es compatible con los dispositivos Matter vía wifi. Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

*El uso de la función de voz con manos libres y sin el uso de un mando a distancia solo es posible con el procesador alpha 9 AI Processor y el procesador alpha 11 AI Processor. Puede variar según el producto y la región.

Ultra Big TV

Disfruta de todas tus películas, deportes y juegos favoritos en un televisor LG Ultra Big TV. Sumérgete en la más alta resolución en una pantalla a gigante.

Una familia sentada en un sofá frente a un televisor LG QNED montado en una pared con una niña pequeña señalando una pantalla en la que aparecen dos delfines.

*QNED80 viene en un máximo de 86 pulgadas y las pulgadas pueden variar según la región.

Diseño superdelgado

Slim Design aporta un toque sofisticado a tu espacio. 

AI Sound Pro con canales virtuales 9.1.2

*AI Clear Sound deberá activarse desde el menú del modo de sonido.

*El sonido puede variar según el entorno. 

Mejora tus paisajes sonoros con LG TV y LG Soundbar

*La Soundbar puede comprarse por separado. 

*Soundbar Mode Control puede variar dependiendo del modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión de red para realizar las actualizaciones.  

*Los modelos de soundbar compatibles con el televisor pueden variar según la región y el país.

*El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.

Soporte Synergy Bracket

El soporte Synergy Bracket coloca tu LG Soundbar de forma perfecta, asegurando un sonido óptimo sin problemas.

*La Soundbar puede comprarse por separado.

*El soporte Synergy Bracket incluye un soporte de 1 o 2 polos dependiendo del país/producto.

Encuentra la barra de sonido de LG perfecta para tu TV

Persona en el salón con el teléfono en la mano. En el teléfono hay un icono de transmisión que muestra que la pantalla del teléfono se está reflejando en el televisor. En el televisor hay un partido de baloncesto y a un lado está la pantalla reflejada, que muestra las estadísticas de los jugadores.

Maximiza la diversión con múltiples pantallas y Multi View

Aprovecha al máximo tu televisor con Multi View. Refleja tus dispositivos con Google Cast y AirPlay. Divide la pantalla en dos para un entretenimiento multipantalla.

*Los ajustes de sonido y audio son los mismos en ambas pantallas. 

*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.

*La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.

Pantalla de inicio de LG Channels que muestra la variedad de contenidos disponibles en un televisor LG.

Retransmite multitud de contenido. Gratis. 

El servicio exclusivo de transmisión en directo LG Channels pone al alcance de tu mano una gran selección gratuita de contenido en directo y bajo demanda. 

*La disponibilidad de las aplicaciones y sus contenidos puede variar según el país, el producto o la región. 

Tres iconos diferentes que muestran cómo LG Channels puede utilizarse sin necesidad de suscribirse, pagar o configurar ningún descodificador periférico.

Tres iconos diferentes que muestran cómo LG Channels puede utilizarse sin necesidad de suscribirse, pagar o configurar ningún descodificador periférico.

Sin coste. Sin contratos. Sin cables.

Simplemente enciéndela y empieza a disfrutar de los contenidos sin preocuparte por costes añadidos o instalaciones de decodificadores. 

El portal de juegos convierte tu televisor en el centro de juegos definitivo

Juega miles de juegos directamente en tu LG TV con acceso a la aplicación de GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid y ahora, Xbox. Disfruta una gran variedad de juegos, desde títulos AAA con gamepad a juegos sencillos que puedes jugar con el mando.

Pantalla de inicio del portal de juegos. El cursor se mueve y hace clic para mostrar muchos títulos de juegos populares, y la función añadida de poder seleccionar juegos en función del tipo de mando que tengas, ya sea un game pad o el mando a distancia.

*La compatibilidad del portal de juegos puede variar según el país.

*La compatibilidad con los servicios de juegos y juegos en la nube con el portal de juegos puede variar según el país.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir suscripción y gamepad.

Jugabilidad poderosa

Disfruta de unos juegos espectaculares con VRR. Juega sin que el retraso entorpezca tu rendimiento. 

Unas manos sostienen un mando de juego delante de una pantalla que muestra un videojuego de carreras de coches. El logotipo de VRR está en la esquina superior izquierda y se ven otras certificaciones relevantes.

*Funciona exclusivamente con juegos o entradas de ordenador compatibles con 60Hz. 

Ambient FILMMAKER MODE

Experimenta el cine tal y como lo concibió el director con el FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cerca posible del original.

Un director frente a un panel de control editando la película «Killers of the Flower Moon» en un televisor LG QNED. En la parte inferior izquierda de la imagen aparece el logotipo de FILMMAKER MODE™. Debajo de la imagen aparecen los logotipos de Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV y LG Channels.

*Ambient FILMMAKER MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. 

*Ambient FILMMAKER MODE se activa automáticamente en las aplicaciones AppleTV+ y Amazon Prime video.

Marca de certificación de la eficiencia de los recursos por Intertek.

Marca de certificación de la eficiencia de los recursos por Intertek.

Fabricado teniendo presente el medio ambiente

Instituciones de confianza de todo el mundo han reconocido los esfuerzos de consciencia ecológica de LG TV. Ahora certificada su eficiencia de recursos por Intertek.

*La certificación de Intertek relativa a la eficiencia de recursos se aplica a los siguientes modelos: OLED M5, G5, C5, B5, QNED9M, QNED85, QNED82 y QNED80.

*Visita https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home para obtener más información.

"*Las imágenes de arriba en esta página de detalles del producto son sólo para fines ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería para obtener una representación más precisa.

*Todas las imágenes de arriba son simuladas.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar en función de las políticas de la aplicación de terceros. 

*AI Magic Remote puede requerir una compra por separado dependiendo del tamaño, modelo y región de su televisor".

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

