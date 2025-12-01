About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms

Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms

Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms

27G411A-B.OUTLET
front view
rear view with lights on
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
front view
rear view with lights on
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET
LG Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms, 27G411A-B.OUTLET

Características principales

  • Panel IPS con frecuencia de actualización de 144 Hz (1) y 1 ms de velocidad de respuesta.
  • Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a sRGB 99%.
  • Con la tecnología AMD FreeSync™ compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos fluidos.
  • Brillos más intensos, sombras más profundas y siluetas mejor definidas, mejorando la experiencia de juego al conectarse a consolas o GPU compatibles con HDR10.
  • Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados.
Más
LG UltraGear™ G4




Cuando juegas a 144 Hz y 1 ms, cambia la historia.

Vista frontal del monitor gaming LG UltraGear™ 27G411A

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

27 pulgadas FHD IPS 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, 144Hz (overclock) (120Hz nativo) tasa de refresco, 1ms MRB, diseño ultradelgado."
DISPLAY está escrito en letras mayúsculas.

Vive la batalla con colores vivos

Con HDR10 y 99% sRGB en panel IPS, disfruta de un espectro amplio y colores fieles tal y como los crearon los desarrolladores. 

Escena de combate espacial con colores vivos gracias a HDR, sRGB 99% y panel IPS en el monitor LG UltraGear™

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Panel IPS™ 

El panel IPS de LG ofrece una gran precisión de color y ángulos de visión amplios

HDR10

HDR10 Aporta niveles óptimos de brillo y contraste para imágenes más realistas 

sRGB 99% (Typ.)

Con una cobertura del 99% del espectro sRGB, ofrece colores precisos y consistentes. 

SPEED está escrito en letras mayúsculas.
Escena de juego de carreras con rápida respuesta y tasa de refresco de 144Hz

Velocidad mejorada.
Cambia las normas

Con la velocidad del monitor LG UltraGear™ y su tasa de refresco de 144Hz (modo overclock)
(120Hz nativa), tendrás imágenes nítidas y fluidas en tus juegos.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Este producto soporta una tasa de refresco de 120Hz y hasta 144Hz en modo overclock cuando está conectado vía DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 soporta hasta 144Hz.)

*La tasa de refresco y el tiempo de respuesta pueden variar dependiendo del entorno, como el contenido o el rendimiento del PC (CPU/GPU). Se requiere un cable compatible con DP 1.4 y una tarjeta gráfica compatible (la tarjeta gráfica se vende por separado).

Un coche de carreras amarillo avanza en la pantalla, con el interior de del recuadro blanco nítido y el exterior desenfocado para mostrar la reducción de motion blur.

 1 ms (GtG), velocidad increible      

 Disfruta de un tiempo de respuesta ultrarrápido 1ms (GtG), que minimiza el ghosting para ofrecer imágenes nítidas y claras. Adelántate en cada partida con una velocidad y una fluidez de movimiento excepcionales.  

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*La función 1ms Motion Blur Reduction reduce la luminancia y desactiva las siguientes funciones: AMD FreeSync™ Premium y DAS (Dynamic Action Sync).

*Durante el uso de 1ms MBR puede producirse parpadeo.

Experiencia de juego fluida

Disfruta de los gráficos con una reducción significativa de la fragmentación de la imagen o el efecto fantasma* gracias a la compatibilidad con  NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync

Vista en pantalla dividida de un piloto en un juego rápido, mostrando gráficos más claros y fluidos.

Logos de NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*El rendimiento de la función se compara con modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real y responder rápidamente

Black Stabilizer

La tecnología Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rinconces más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones

Crosshair

El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro*

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

USABILIDAD está escrito en letras mayúsculas.

LG Switch App

Cambia rápidamente

La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el gaming como para el día a día. Personaliza facilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras y aplica tus ajustes al instante con una tecla de acceso rápido. Divide la pantalla en hasta 6 secciones, cambia el diseño, realiza videollamadas con accesos directos y aprovecha todas las opciones de multitarea. 

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Este video es solo para fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto 27G411A.

*LG Switch app requiere la descarga de software y manual desde LG.com para su uso adecuado.

Diseño elegante y minimalista

Soporte delgado con efecto flotante

 Disfruta de una mayor área de pantalla y menos distracciones gracias a su pantalla sin bordes y soporte minimalista. La base con efecto flotante aporta una estética limpia y ligera, mientras que la pantalla sin bordes proporciona una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones duales o espacios de trabajo minimalistas. 

Icono de diseño sin bordes

Diseño sin bordes

Con soporte delgado

Icono de ajuste en incinación

 Inclinación

-5~20º

Icono de montaje en pared

Montaje en pared

100X100

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Inclinación (-5~20°), compatible con montaje en pared (100x100).

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

Especificaciones técnicas estrella

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    27

  • Pantalla - Resolución

    1920 x 1080

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    1 ms (MBR) 5 ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal)

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    27G411A-B.AEU

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    27

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (MBR) 5 ms (GtG)

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Paso de píxeles [mm]

    0.3114 x 0.3114

  • Profundidad de color (número de colores)

    16,7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Relación de contraste (típ.)

    1500:1

  • Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    220cd/m²

  • Relación Contraste (Min.)

    1050:1

  • Bit de color

    8bit (6bit+FRC)

  • Tamaño [cm]

    68.5

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x1)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Debilidad de Color

  • Ahorro inteligente de energía

  • A prueba de parpadeos

  • NVIDIA G-Sync

    G-Sync Compatible

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Modo Lector

  • Contador FPS

  • VRR

  • OverClocking

  • Tecla definida por el usuario

  • Efecto HDR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal)

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    690 x 141 X 430

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    611.5 x 452.4 x 220

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    611.5 x 357.8 X 38.5

  • Peso en el envío [kg]

    5.3

  • Peso con soporte [kg]

    3.8

  • Peso sin soporte [kg]

    2.9kg

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    20 W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    22 W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    19V, 1.3A

ACCESORIO

  • HDMI

  • HDMI (Color/Longitud)

    Negro / 1,5 m

  • Cable de alimentación

    Negro / 1,5 m

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO