Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 27", IPS, QHD (2560X1440), 300Hz, 1 ms
Características principales
- Panel IPS con frecuencia de actualización de 300 Hz⁽¹⁾, 1ms (GtG) de velocidad de respuesta y resolución QHD.
- Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a DCI-P3 95%
- Con la tecnología AMD FreeSync™ Premium, compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen, disfrutando de movimientos más fluidos incluso a baja latencia.
- Brillos más intensos, sombras más profundas y siluetas mejor definidas, mejorando la experiencia de juego al conectarse a consolas o GPU compatibles con DisplayHDR™ 400
- Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados
- Diseño sin bordes prácticamente en los 3 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
¹El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 300 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
Movimientos rápidos y precisos, que te acercan a la victoria
Con su pantalla QHD (2560x1440) de 27 pulgadas, el monitor proporciona visuales realistas y calidad de imagen consistente, clara y profunda. Su resolución 1440p y ratio de aspecto 16:9 ofrecen una visualización de pantalla equilibrada que te permite una mayor inmersión en tu juego.
Explosión de colores
Disfruta una amplia gama de colores con DCI-P3 95% (Típ.) y VESA DisplayHDR 400, reproduciendo colores vivos y vibrantes para que los gamers disfruten de los gráficos de sus juegos favoritos.
Alta velocidad para cambiar las normas
Ofrece una frecuencia de actualización de 300 Hz² para unas imágenes fluidas y nítidas, minimizando el desenfoque de movimiento. Sumérgete en una experiencia de juego más inmersiva con cada fotograma.
²El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 330 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
Diseñado para alcanzar velocidades increíbles
El tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) reduce el efecto fantasma y proporciona un tiempo de respuesta bajo, lo que te permite no perderte ningún detalle en tus partidas.3
3Selecciona el "Modo rápido" para conseguir "Tiempo de respuesta de 1ms". (Ajuste de juego - tiempo de respuesta - Modo Rápido).
Experiencia de juego fluida
Con tecnología AMD FreeSync™ Premium y compatibilidad con NVDIA G-SYNC®. Experimenta movimientos fluidos y sin interrupciones en juegos de alta resolución y ritmo rápido, con reducción significativa de los cuadros interrumpidos y la fragmentación de imagen⁴,⁵.
⁴El funcionamiento de la característica se compara con modelos donde no se aplica la tecnología de sincronización.
⁵Errores o retrasos pueden suceder dependiendo de la conexión a la red.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.
Black Stabilizer
El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones.
Crosshair⁶
El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro.
6La característica de Crosshair no está disponible mientras que el contador FPS está activado.
FPS Counter⁷
El contador de FPS te permite visualizar tus fotogramas por segundo. Ya sea si estás editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta, y con el contador de FPS, tendrás información en tiempo real.
7Contador FPS (Fotograma por segundo): medición de fotogramas por segundo. El contador FPS puede mostrar un valor que excede la tasa de refresco máxima del monitor.
Diseño solo para gamers
Mejora tu experiencia de juego con un diseño prácticamente sin bordes en 3 lados para disfrutar de una visión envolvente. La base ajustable en inclinación, giro, altura y rotación te ayudará a jugar más cómodamente. Su soporte en forma de L no ocupa apenas espacio, lo que permite minimizar el espacio muerto.
