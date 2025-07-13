We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Monitor Gaming LG UltraGear™ de 27 pulgadas | Full HD de 180Hz IPS con un tiempo de respuesta de 1ms (GtG), compatible con G-SYNC® y FreeSync™
Características principales
- Panel IPS de frecuencia de actualización de 180Hz y con 1ms (GtG) de velocidad de respuesta.
- Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a sRGB 99%.
- Con la tecnología AMD FreeSync™ compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos más fluidos.
- Brillos más intensos, sombras más profundas y siluetas mejor definidas, mejorando la experiencia de juego al conectarse a consolas o GPU compatibles con HDR.
- Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados.
Velocidad mejorada
para superar a tus adversarios
Pantalla
Pantalla Full HD de 27 pulgadas (1920 x 1080)
HDR10 / sRGB 99% (Típ.)
Velocidad
Frecuencia de actualización de 180Hz
Panel IPS con tiempo de respuesta de 1ms (GtG)
Tecnología
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™
*Las imágenes han sido simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir de la realidad.
Juega mucho más fluido
Frecuencia de actualización de 180Hz.
*Las imágenes han sido simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir de la realidad.
Imagen nítida
desde cualquier ángulo
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Selecciona "Modo rápido" para obtener "1ms de tiempo de respuesta". (Ajustes de juego → Tiempo de respuesta → Modo rápido).
*El ángulo de visión de esta pantalla IPS es de 178 grados.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
Tecnología para
un juego impecable
Disfruta de gráficos perfectos con reducción de tearing, stuttering o saltos causados por diferencias en las especificaciones de hardware y software al sincronizar a través de NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El rendimiento de esta característica se compara con los modelos en los que no se aplican las tecnologías mencionadas.
*Errores o retardos pueden ocurrir dependiendo de la conexión de la red.
Diseñado para un gamer
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
Premio a la Interfaz Gaming
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan disfrutar de todos los momentos de la partida en tiempo real.
-
Black Stabilizer
Black Stabilizer proporciona a los jugadores una visibilidad completa, incluso en las escenas más oscuras. Podrán detectar y evitar a los francotiradores escondidos en cualquier parte.
-
Crosshair
Al colocar la mira en el centro de la pantalla, la función Crosshair mejora la precisión en los shooters en primera persona (FPS)
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*La característica Crosshair no está disponible mientras el contador FPS está activado.
*FPS Counter puede mostrar valores que exceden la frecuencia de actualización máxima del monitor.
Todas las especificaciones
