Outlet Monitor Gaming LG UltraGear™ de 27 pulgadas | Full HD de 180Hz IPS con un tiempo de respuesta de 1ms (GtG), compatible con G-SYNC® y FreeSync™

Características principales

  • Panel IPS de frecuencia de actualización de 180Hz y con 1ms (GtG) de velocidad de respuesta.
  • Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a sRGB 99%.
  • Con la tecnología AMD FreeSync™ compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos más fluidos.
  • Brillos más intensos, sombras más profundas y siluetas mejor definidas, mejorando la experiencia de juego al conectarse a consolas o GPU compatibles con HDR.
  • Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados.
Más
Monitor gaming LG UltraGear™

Monitor gaming LG UltraGear™




Cuando juegas a 180Hz y 1ms, cambia la historia

Monitor gaming LG UltraGear™

Monitor gaming LG UltraGear™

Velocidad mejorada
para superar a tus adversarios

Presentamos el monitor gaming con una frecuencia de actualización de 180 Hz que te permitirá llevar tus juegos a otro nivel

Pantalla

Pantalla Full HD de 27 pulgadas (1920 x 1080)
HDR10 / sRGB 99% (Típ.)

Velocidad

Frecuencia de actualización de 180Hz
Panel IPS con tiempo de respuesta de 1ms (GtG)

Tecnología

NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync

*Las imágenes han sido simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir de la realidad.

Frecuencia de actualización de 180Hz

Juega mucho más fluido

Hemos incrementado el estándar de velocidad de LG Ultragear de 144Hz a 180Hz. Podrás disfrutar de imágenes ultra nítidas y fluidas con una frecuencia de refresco de 180 Hz, que carga las imágenes 180 veces por segundo.

Frecuencia de actualización de 180Hz.

*Las imágenes han sido simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir de la realidad.

IPS 1ms (GtG)

Imagen nítida
desde cualquier ángulo

Descubre gráficos impactantes con un tiempo de respuesta de 1ms, que reduce el efecto fantasma y el retardo de entrada. El panelIPS te permite disfrutar con nitidez de estas impresionantes imágenes de estas imágenes de hasta un ángulo de 178º de visión.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Selecciona "Modo rápido" para obtener "1ms de tiempo de respuesta". (Ajustes de juego → Tiempo de respuesta → Modo rápido).
*El ángulo de visión de esta pantalla IPS es de 178 grados.

HDR10 con sRGB 99% (Típ.)
HDR10 con sRGB 99% (Típ.)

Sumérgete completamente en tu juego disfrutando del color real

Este monitor admite una amplia gama de colores, sRGB 99% (típ.) y HDR10. Los jugadores podrán disfrutar de escenas de alta fidelidad ya que reproduce los colores que los desarrolladores han utilizado realmente.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Tecnología para
un juego impecable

Disfruta de gráficos perfectos con reducción de tearing, stuttering o saltos causados por diferencias en las especificaciones de hardware y software al sincronizar a través de NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™.

Tecnología para gaming sin interrupciones.

Tecnología para gaming sin interrupciones.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El rendimiento de esta característica se compara con los modelos en los que no se aplican las tecnologías mencionadas.
*Errores o retardos pueden ocurrir dependiendo de la conexión de la red.

Diseñado para un gamer

Mejora tu experiencia gaming con un increíble diseño que cuenta con una pantalla prácticamente sin bordes en 3 lados para vivr una mayor inmersión y una base ajustable que te permite jugar más cómodamente a tu juego favorito.

Icono de diseño sin bordes

Diseño prácticamente sin bordes

Sin bordes en 3 lados
Icono de inclinación

Inclinación

-5~+15º
Monitor gaming LG UltraGear™

Monitor gaming LG UltraGear™

Icono HDMI 2.0

HDMI 2.0

Icono DisplayPort 1.4

DisplayPort 1.4

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Interfaz gaming

Premio a la Interfaz Gaming

Los gamers pueden usar On-Screen Display y OnScreen Control, para personalizar fácilmente los ajustes de opciones básicas del monitor.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Dynamic Action Sync

  • Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan disfrutar de todos los momentos de la partida en tiempo real.

     

  •  

  •  

Black Stabilizer

  • Black Stabilizer proporciona a los jugadores una visibilidad completa, incluso en las escenas más oscuras. Podrán detectar y evitar a los francotiradores escondidos en cualquier parte.

     

  •  

  •  

Crosshair

Al colocar la mira en el centro de la pantalla, la función Crosshair mejora la precisión en los shooters en primera persona (FPS)

FPS Counter

El contador de FPS te permite visualizar tus fotogramas por segundo. Ya sea si estás editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta, y con el contador de FPS tendrás toda la información en tiempo real.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*La característica Crosshair no está disponible mientras el contador FPS está activado.
*FPS Counter puede mostrar valores que exceden la frecuencia de actualización máxima del monitor.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO