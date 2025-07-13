Outlet LG Smart Monitor 27'', IPS,4K, 60 Hz, Blanco

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Las imágenes mostradas en la pantalla pueden diferir de las de la aplicación real.

(11)Para funcionar correctamente, es necesario conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ.

*Los servicios pueden variar dependiendo de la región, país o versiones de la aplicación.

*Puedes cambiar la configuración de idioma y región de 22 idiomas para 146 países: inglés / coreano / español / francés / alemán / italiano / portugués / ruso / polaco / turco / japonés / árabe / vietnamita / hindi / sueco / chino (Taiwán) / indonesio / holandés / neerlandés / noruego / griego / hebreo.

*El mando a distancia está incluido en el paquete.

(12)La funcionalidad de Alexa está disponible. Por favor, revise las especificaciones del producto para más detalles.

(13)El Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país. Solo compatible con el modelo del mando MR23.