Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Outlet Monitor LG UltraWide 29'', IPS, UWFHD, 100 Hz, Negro

Outlet Monitor LG UltraWide 29'', IPS, UWFHD, 100 Hz, Negro

Outlet Monitor LG UltraWide 29'', IPS, UWFHD, 100 Hz, Negro

29U511A-B.OUTLET
Front view
life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Front view
life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image

Características principales

  • Disfruta de un 32% más de espacio visual con el formato panorámico 21:9 UltraWide™ con resolución UWFHD, ideal para trabajar y disfrutar de tus contenidos favoritos.
  • Super Resolution+ analiza cada imagen con procesamiento digital inteligente para reconstruir detalles y ofrecer mayor claridad, incluso en contenidos de baja resolución.
  • Black Stabilizer realza los detalles en las zonas oscuras, mejorando el contraste y la precisión en cada imagen.
  • Con LG Switch (1) cambia entre dispositivos conectados de manera rápida y sencilla, y con Dual Controller controla ambos con un solo teclado y ratón, transfiriendo archivos sin complicaciones.
  • El panel IPS de LG ofrece colores nítidos y realistas desde cualquier ángulo, garantizando calidad de imagen desde los 178º de visión.
  • Vive una experiencia inmersiva con su diseño prácticamente sin bordes, perfecto para configuraciones multimonitor.
Más
Visuales impactantesFunciones prácticasExperiencia gaming definitivaComodidad y elegancia
Logo LG UltraWide Monitor.

Logo LG UltraWide Monitor.

Pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas

El monitor está puesto en un escritorio blanco en una oficina moderna, que muestra en pantalla múltiples tablones de información y gráficos para productividad y multitarea.

El monitor está puesto en un escritorio blanco en una oficina moderna, que muestra en pantalla múltiples tablones de información y gráficos para productividad y multitarea.

Se muestra el monitor de 29 pulgadas ilustrando la diferencia entre los ratios de aspecto 21:9 y 16:9, con múltiples aplicaciones en pantalla para demostrar la posibilidad de multitarea.

29" WFHD Pantalla IPS™

Pantalla prácticamente sin bordes

Imagen en la que un motociclista con apariencia futurista recorre un paisaje de ciudad de neón, con una sección destacada para mostrar la vista clara y precisa con movimientos fluidos.

Frecuencia de actualización de 100Hz

Vista lateral del monitor para ilustrar los ajustes de inclinación con líneas superpuestas para ver el rango de movimiento ergonómico.

Entorno ordenado con peana minimalista

Vista nocturna de un puente iluminado con rascacielos de fondo y luces vívidas reflejadas en el agua, para demostrar el alto contraste y el detalle del color.

Contraste detallado con HDR10

Pantalla 21:9 UltraWide™ Full HD

Amplía tu campo de visión

La pantalla (2560x1080) proporciona más espacio horizontal que un monitor estándar FHD (1920x1080). Su diseño sin bordes ofrece una vista sin interrupciones, permitiendo un flujo de trabajo multitarea fluido sin necesidad de cambiar entre ventanas.

Monitor para comparar la diferencia entre los ratios de aspecto 21:9 y 16:9 con múltiples aplicaciones en uso para la multitarea.

Monitor para comparar la diferencia entre los ratios de aspecto 21:9 y 16:9 con múltiples aplicaciones en uso para la multitarea.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

VESA DisplayHDR™ 400

Claridad clave para tu concentración

El monitor cuenta con VESA DisplayHDR™ 400, que ofrece brillo y contraste mejorados para detalles más claros en contenido HDR.

Pantalla IPS™

El monitor con panel IPS muestra los colores de manera precisa con un amplio ángulo de visualización.

HDR 10

HDR 10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.

sRGB 99% (Típ.)

Con un 99% de la cobertura de color del espectro DCI-P3, es una gran solución para una visualización de colores precisa.

Calibrado del color

Garantiza una reproducción precisa y uniforme del color.

Vista nocturna de un puente iluminado con rascacielos de fondo y luces vívidas reflejadas en el agua, para demostrar el alto contraste y el detalle del color, con una interfaz de edición de imagen.

Vista nocturna de un puente iluminado con rascacielos de fondo y luces vívidas reflejadas en el agua, para demostrar el alto contraste y el detalle del color, con una interfaz de edición de imagen.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

LG Switch app

Trabaja fluido con LG Switch

Con LG Switch app1, puedes dividir la pantalla hasta en 6 partes, cambiar el tema de diseño o incluso iniciar videollamadas con la tecla de acceso rápido programada. También admite modos PBP y PIP para facilitar la multitarea a través de múltiples fuentes de información.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

1Para descargar la última versión de LG Switch app, busca en el menú de soporte de LG.com.

1ms MBR

Movimiento nítido con 1ms MBR

El 1ms MBR2,3 reduce el desenfoque por movimiento y las imágenes fantasma, lo que proporciona una jugabilidad fluida y unas imágenes nítidas en las escenas de ritmo rápido.

ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。

Imagen en la que un motociclista con apariencia futurista recorre un paisaje de ciudad de neón, con una sección destacada para mostrar la vista clara y precisa con movimientos fluidos que ofrece la velocidad de respuesta 1ms Motion Blur Reduction (MBR).

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

21ms Motion Blur Reduction provoca una disminución de la luminancia, y no es posible utilizar la función AMD FreeSync™ mientras esté activada.

3Pueden producirse parpadeos durante el funcionamiento de 1ms MBR.

Construido para la comodidad, diseñado para la productividad

Modo Lectura

Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga ocular al visualizar documentos durante periodos prolongados.

Flicker Safe

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible de la pantalla y proporciona un entorno de trabajo cómodo para los ojos4.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

4La característica puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso del usuario.

Soporte elegante con una base delgada

Espacio ordenado gracias a la peana

El elegante soporte en forma de L está diseñado para ofrecer comodidad ergonómica con ajuste de inclinación, y también es compatible con el montaje en pared VESA 100x100 para una instalación flexible y un uso eficiente del espacio de trabajo.

Vista desde arriba y ladeada del monitor en un escritorio ordenado, con una taza de café, teclado inalámbrico, ratón y una peana delgada que asegura la estabilidad del equipo y ahorra espacio.
Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO