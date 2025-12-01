About Cookies on This Site

Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 32", VA, QHD (2560X1440), 180Hz, 1 ms, Curvo 1000R

32G600A-B.OUTLET
Características principales

    El logo UltraGear™ OLED GX6 acompañado de la imagen del monitor UltraGea

    Cuando te sumerges a 1000R, cambia la historia.
    32" QHD, 180 Hz y 1ms (GtG)

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

    16:9 QHD 2560x1440, sRGB99%, 180Hz, 1000R

    16:9 QHD 2560x1440, sRGB99%, 180Hz, 1000R

    16:9 el equilibrio perfecto entre tamaño e inmersión

    Disfruta de imágenes realistas y llenas de detalle en su pantalla QHD (2560x1440) de 32''. Con formato 16:9, tendrás una visión completa y equilibrada que te mantiene inmerso en la partida.

    Imagen del monitor UltraGear mostrando la pantalla del juego.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

    Side view of a monitor with a gaming archer character on the screen image.

    1000R, la curvatura ideal

    Juega sin interrupciones
    con la curva perfecta

    Vive la curvatura 1000R, diseñada para sumergirte en gráficos ultrarrealistas y sin distorsiones mientras exploras los universos de tus juegos.

    Una explosión de color

    El monitor es compatible con HDR10 y ofrece una cobertura del 99% sRGB, proporcionando un amplio espectro de color que garantiza una reproducción fiel para una experiencia de juego inmersiva. Así, los jugadores pueden vivir escenarios intensos, como fueron concebidos por los desarrolladores. 

    *Las imágenes han sido simuladas para mostrar mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

    Escena de un juego de carreras que muestra una respuesta ultrarrápida y una frecuencia de actualización de 180 Hz

    Movimientos rápidos y precisos que te acercan a la victoria

    Evoluciona tu mundo gaming gracias a una frecuencia de actualización de 180 Hz1, resolución QHD y amplio ángulo de visión 

    1. El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 180 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.

    1ms (GtG), velocidad increíble

    Disfruta de un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG), que minimiza el ghosting para ofrecer imágenes nítidas y claras. Adelántate en cada partida con una velocidad y una fluidez de movimiento excepcionales.

    Más claro, más fluido, más rápido

    Con la tecnología AMD FreeSync™, los gamers pueden experimentar un movimiento fluido y sin interrupciones en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce significativamente el desgarro y el tartamudeo en la pantalla.

    Personaje caballero con capa roja y un gran escudo y espada. La pantalla izquierda aparece dividida y borrosa, mientras que la derecha se muestra clara. En la esquina inferior derecha se ve el logotipo de AMD FreeSync Premium.

    Dynamic Action Sync

    Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugdores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real

    Black Stabilizer

    El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a sortear rápidamente las explosiones

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

    Crosshair

    El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

    Fácil y cómodo

    Disfruta de la iluminación hexagonal y de un diseño limpio, prácticamente sin bordes en los 3 lados, con una base totalmente ajustable en giro, inclinación, altura y pivote. El soporte en forma de L, libre de desorden y con un amplio rango de ajuste, está pensado para optimizar el espacio del escritorio y aprovecharlo al máximo

    Icono de ajuste giratorio.

    Giro

    ±30º

    Icono de ajuste en inclinación.

    Inclinación

    '-5~18º

    Icono de ajuste en altura.

    Altura

    100mm

    Icono de diseño sin bordes.

    Diseño sin bordes

    Image of Ultra Gear products placed on a dark navy background, with the left product showing the back and the right product showing the front

    Image of Ultra Gear products placed on a dark navy background, with the left product showing the back and the right product showing the front

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

    RESUMEN

    DIMENSIONES

    Especificaciones técnicas estrella

    • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

      31.5

    • Pantalla - Resolución

      2560 x 1440

    • Pantalla - Tipo de panel

      VA

    • Pantalla - Relación de aspecto

      16:9

    • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

      sRGB 99% (CIE1931)

    • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

      300

    • Pantalla - Curvatura

      1000R

    • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

      180

    • Pantalla - Tiempo de respuesta

      1 ms (GtG)

    • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

      Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)

    INFORMACIÓN

    • Nombre del producto

      32G600A-B.AEU

    • Año

      2025

    PANTALLA

    • Tamaño [pulgadas]

      31.5

    • Relación de aspecto

      16:9

    • Tipo de panel

      VA

    • Tratamiento de la superficie

      Anti-Reflejos

    • Tiempo de respuesta

      1 ms (GtG)

    • Resolución

      2560 x 1440

    • Paso de píxeles [mm]

      0.272*0.272

    • Profundidad de color (número de colores)

      16,7M

    • Ángulo de visión (CR≥10)

      178º(R/L), 178º(U/D)

    • Brillo (Typ.) [cd/m²]

      300

    • Relación de contraste (típ.)

      3000:1

    • Gama de colores (Typ.)

      sRGB 99% (CIE1931)

    • Curvatura

      1000R

    • Gama de colores (mín.)

      sRGB 95% (CIE1931)

    • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

      180

    • Brillo (mín.) [cd/m²]

      250

    • Relación Contraste (Min.)

      2400:1

    • Bit de color

      8bit (6bit+FRC)

    • Tamaño [cm]

      80

    CONECTIVIDAD

    • HDMI

      Sí (x2)

    • DisplayPort

      Sí (x1)

    • Versión DP

      1.4

    • Salida de auriculares

      3 Anillos (Solo Sonido)

    CARACTERÍSTICAS

    • HDR 10

    • AMD FreeSync™

      FreeSync

    • Debilidad de Color

    • Ahorro inteligente de energía

    • A prueba de parpadeos

    • Sincronización dinámica de acciones

    • Estabilizador de negro

    • Modo Lector

    • Contador FPS

    • Tecla definida por el usuario

    • Auto Input Switch

    • Efecto HDR

    MECÁNICA

    • Ajustes de posición de la pantalla

      Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)

    • Diseño sin bordes

      3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

    • Montaje en pared [mm]

      100 x 100

    • Soporte OneClick

    DIMENSIONES/PESOS

    • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

      780 x 500 x 180

    • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

      702.5 x 559.9 x 259.6(Arriba) / 702.5 x 459.9 x 259.6(Abajo)

    • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

      702.5 x 421.2 x 110.3

    • Peso en el envío [kg]

      8.9

    • Peso con soporte [kg]

      6.7

    • Peso sin soporte [kg]

      4.4

    ALIMENTACIÓN

    • Consumo de energía (máx.)

      22 W

    • Consumo de energía (modo de reposo)

      < 0,3 W

    • Consumo de energía (típ.)

      21 W

    • Consumo de energía (CC apagada)

      < 0,3 W

    • Entrada CA

      100-240 V (50/60 Hz)

    • Tipo

      Alimentación Externa (Adaptador a Red)

    • Salida CC

      19V 2.1A

    ACCESORIO

    • Adaptador

    • Cable de alimentación

      Negro / 1 m

    APLICACIÓN SW

    • Controlador doble

    • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    ESTÁNDAR

    • UL (cUL)

    • CE

    • KC (para Rep. de Corea)

    INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
    The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
    La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
    INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
    The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
    La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

