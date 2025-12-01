We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Monitor Gaming OLED LG UltraGear, 32", OLED 4K UHD (3840x2160), DualMode (165/330Hz), 0,03 ms
Outlet Monitor Gaming OLED LG UltraGear, 32", OLED 4K UHD (3840x2160), DualMode (165/330Hz), 0,03 ms
Características principales
- Descubre la nueva revolución OLED gaming 4K con la máxima velocidad de 0,03ms (GtG) y la innovadora tecnología Dual Mode (240/480 Hz)⁽¹⁾ que se adapta a tu estilo de juego en un solo clic.
- Déjate sorprender con el único negro puro y la profundidad de los colores gracias a DisplayHDR True Black 400.
- Eleva tu experiencia con un 37,5% más de brillo⁽²⁾ gracias a la tecnogía Micro Lens Array +.
- Experiencia de juego más fluida gracias a su conectividad DP 2.1, con un 67% más de ancho de banda⁽³⁾ que soporta resoluciones y frecuencias de actualización exigentes, reduciendo la latencia.
- Con la tecnología AMD FreeSync™ Premium Pro compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos más fluidos y colores más realistas.
- Diseñado para gamers con retroiluminación hexagonal, sin bordes prácticamente en los 4 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real
Control total con OLED 4K
La pantalla OLED 4K de 32" del UltraGear GX8 ofrece imágenes más nítidas y detalladas para una experiencia de juego envolvente.
Se muestra un monitor gaming OLED de 32 pulgadas y 4K con temática fantástica, donde un guerrero aparece frente a un paisaje con un castillo místico. En la parte superior se lee el texto: “Claridad 4K que te mantiene en control con OLED”, destacando los beneficios de la nitidez y el nivel de detalle visual. El texto de apoyo resalta la resolución de 3840×2160 y la calidad de imagen envolvente que ofrece la tecnología OLED.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
3Entre los monitores LG OLED para juegos con MLA+. El brillo SDR es un 37,5% superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE) según las especificaciones publicadas
DisplayHDR™ TRUE BLACK 400/DCI-P3 98.5%
Explosión de colores en cada partida
Con una cobertura del 98,5% del espectro DCI-P3, el monitor gaming ofrece colores fieles y realistas. Gracias a las certificaciones VESA DisplayHDR™ True Black 400 y VESA ClearMR 13000, disfrutarás de menos desenfoque y una experiencia de juego más inmersiva
Explosión de colores en cada partida
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real
Dual Mode
Cambia entre 4K UHD a 240Hz para juegos con gráficos espectaculares o FHD a 480Hz para la acción más rápida. Con el menú On-Screen Display y LG Switch, alterna fácilmente entre frecuencias de 240Hz y 480Hz con un atajo de teclado o tecla física, adaptando la experiencia a cada juego
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir de la experiencia real de uso.
*El rendimiento de ‘Dual-Mode’ puede variar según el tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y la configuración.
*El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 240/480 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.”
Nuevo DP 2.1, juega a mayor velocida
Mejora tu experiencia de juego con el nuevo DisplayPort 2.1, que permite disfrutar de 240 Hz en resolución 4K UHD. Con doble puerto HDMI 2.1, conecta fácilmente tus consolas y PC más recientes. El USB-C admite pantalla, transferencia de datos y carga de hasta 90 W de forma simultánea, ofreciendo compatibilidad perfecta con portátiles a través de un único cable. Disfruta de un rendimiento más rápido y fluido en cada partida
Un motorista futurista emerg de la pantalla de un monitor con vibrantes estelas de luz neón y un cable DP 2.1 en primer plano
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
⁸Para utilizar Power Delivery correctamente, se necesita un cable USB-C para conectarlo al puerto USB-C del monitor.
*Los cables DP, HDMI y USB-C están incluidos en la caja.
*El ordenador portatil no vienen incluído con la compra del monitor. A la venta por separado.
0,03 ms (GtG), velocidad increíble
Disfruta de un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,03 ms (GtG), que minimiza el ghosting para ofrecer imágenes nítidas y claras. Adelántate en cada partida con una velocidad y una fluidez de movimiento excepcionales.
*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Seleccione el ‘Modo Más Rápido’ para activar el ‘Tiempo de respuesta de 1ms’. (Game Adjust → Tiempo de respuesta → Modo Más Rápido).”
Experiencia de juego fluida
Gracias a AMD FreeSync™ Premium Pro, la compatibilidad con G-SYNC® validada por NVIDIA y la certificación VESA AdaptiveSync™, este monitor garantiza imágenes nítidas y sin interrupciones y baja latencia, lo que proporciona una gran precisión y fluidez en los juegos.
La imagen muestra una comparación en pantalla dividida de gráficos de juego con la tecnología de sincronización desactivada a la izquierda y activada a la derecha. En el lado izquierdo, la vista del piloto desde un jet futurista aparece distorsionada con desgarros e interrupciones, mientras que en el lado derecho la misma escena se muestra fluida y suave, con brillantes estelas de movimiento. El encabezado dice: “Certificado con una tecnología ampliamente adoptada”, destacando la certificación AMD FreeSync™ Premium y NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología Sync.
*Se pueden producir errores o retrasos en función de la conexión de red.
Máxima fluidez en cada movimiento
Certificado con ClearMR 13000, nuestro monitor supera las pruebas VESA con un Clear Motion Ratio superior a 12.500. Reproduce la acción más rápida con gran nivel de detalle, reduciendo el desenfoque en los bordes de los objetos en movimiento.
Una escena de un juego de carreras muestra un deportivo verde brillante liderando en la pista, con varios coches siguiéndolo detrás bajo la función AMD FreeSync Premium.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la compresión de las funciones y oueden diferir de la experiencia de uso real
* El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización
*Pueden producirse errores o restrasos según la conexión de red
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real y responder rápidamente.
Black Stabilizer
El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más osucros y a sortear rápidamente las explosiones.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la compresión de las funciones y oueden diferir de la experiencia de uso real
Sumérgete en altavoces de 7W x2 con DTS® Virtual:X™
Déjate atrapar por un audio potente y lleno de graves con los altavoces integrados 7W x2 y la tecnología DTS® Virtual:X™, que hacen que cada partida sea más inmersiva. ¿Prefieres jugar con cascos? Conecta tus auriculares fácilmente a la salida de 4 polos y disfruta de un sonido 3D ultra realista con DTS Headphone:X. Así tendrás una ventaja clave en juegos FPS, donde escuchar cada detalle y comunicarte con tu equipo marca la diferencia.
Un elegante monitor gaming sobre un escritorio moderno muestra un juego de carreras de alta velocidad con dos coches deportivos, uno rojo y otro azul, que atraviesan a toda velocidad un túnel vibrante. La configuración está situada frente a grandes ventanales con vistas al skyline de la ciudad al atardecer, acompañado de un PC gaming a la derecha y gráficos de ondas sonoras que ilustran efectos de audio envolventes.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la compresión de las funciones y oueden diferir de la experiencia de uso real
*Los auriculares no están incluidos, venta por separado
LG Switch App
Con la app LG Switch es muy fácil optimizar tu monitor tanto para jugar como para el día a día. Gestiona los ajustes de forma sencilla: adapta la calidad de imagen y el brillo a tu gusto y aplica los cambios al instante con una tecla rápida. Además, la app te permite dividir la pantalla en hasta 11 distribuciones y abrir tu plataforma de videollamadas con un solo clic, aportando aún más comodidad a tu experiencia.
"*Este vídeo es solo con fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto 32GX870A.
*LG Switch requiere software y descarga manual desde LG.com para su uso correcto."
*Los auriculares no están incluidos, se venden por separado
Diseño compacto y elegante
Experimenta nuestro diseño prácticamente sin bordes con una base totalmente ajustable que permite giro, inclinación y regulación de altura. El soporte en forma de L, compacto y con amplio rango de movimiento, está pensado para ocupar el mínimo espacio y aprovechar al máximo tu escritorio. Además, la conexión USB Tipo-C™ (PD 90W), los altavoces integrados de 7W duales y DTS Headphone:X ofrecen una conectividad práctica y un audio envolvente para una experiencia de uso completa.
Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.