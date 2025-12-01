About Cookies on This Site

Outlet Monitor LG UltraFine 6K, 32", Nano IPS Black, Thunderbolt™ 5, Compatible con Mac

32U990A-S.OUTLET
Características principales

  • La pantalla 6K (6144×3456, 224 ppp) ofrece un 156% más de píxeles que una 4K UHD, con espacio extra para multitarea y edición. Permite trabajar en 4K a resolución nativa mientras gestionas líneas de tiempo y herramientas.
  • Con Thunderbolt™ 5, tu flujo de trabajo en 6K se vuelve más ágil y sin interrupciones: transferencias el doble de rápidas⁽²⁾, conexión en cadena sencilla, ancho de banda de última generación y carga rápida de 96W. Diseñado para creadores, editores y artistas que usan IA, ofrece multitarea fluida y una conectividad sin complicaciones.
  • Con VESA DisplayHDR™ 600 ofrece brillos intensos, sombras profundas y una precisión cromática excepcional, con una cobertura del 99,5% de Adobe RGB y una profundidad real de color de 10 bits. Para profesionales creativos, mejora texturas, detalles y la interacción natural entre luz y sombra.
  • Con tecnología Nano IPS Black eleva la precisión visual gracias a la relación de contraste 2000:1, el doble que un panel IPS convencional⁽³⁾. Esto se traduce en negros más profundos, sombras definidas y colores brillantes que mantienen su uniformidad en toda la pantalla. Los detalles en objetos, fondos y zonas oscuras se perciben con mayor nitidez, aportando una sensación de realismo natural en cada imagen.
  • Con conexión en cadena (Daisy Chain) que permite enlazar varias pantallas en máxima resolución desde un único puerto. Gracias a DisplayPort™ 2.1, ofrece un 67% más de ancho de banda⁽⁴⁾, garantizando fluidez, precisión y potencia gráfica para los flujos de trabajo más exigentes. Compatible tanto con Mac⁽⁵⁾ como con PC.
  • Combina un acabado minimalista con un soporte ultradelgado en forma de L que optimiza el espacio de tu escritorio. Su diseño sin bordes maximiza la inmersión visual, mientras que la ergonomía total, con inclinación, giro, altura y pivotable a 90° en sentido antihorario se adapta a cada flujo creativo. Elegancia y funcionalidad en perfecta armonía.
Más
PantallaCompatibilidadUsabilidad
Imagen del monitor LG UltraFine™ evo 32U990A con su logotipo y los logotipos de varios premios debajo.

Imagen del monitor LG UltraFine™ evo 32U990A con su logotipo y los logotipos de varios premios debajo.



Solo el Nº1(1) puede ser el primero en crear un monitor 6K con Thunderbolt™ 5 para profesionales del diseño

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

1Estudio realizado por un tercero independiente sobre las ventas a julio 2025, considerando los monitores de consumo comercializados en territorio español.

Excelencia galardonada

Logo del Premio Digital Trends

Digital Trends 2025

La línea de monitores mejor valorada por los lectores, pensada para aquellos que exigen un rendimiento de máximo nivel

Logo del premio CES Innovation Award

CES 20252

Premio a la Innovación CES

Galardonado en Imagen

Logo del Premio iF al Diseño

Premio iF al Diseño 2025

Ganador del premio iF al diseño

2Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el artículo al que se otorgó el premio.

6 imágenes diferentes con texto que destacan las características clave de LG UltraFine

6 imágenes diferentes con texto que destacan las características clave de LG UltraFine

Imágenes no incluidas

Más píxeles, más detalle: resolución 6K con 224 ppp.

La pantalla 6K3 (6144×3456, 224 ppp) ofrece hasta un 156 % más de píxeles que una pantalla estándar 4K UHD (3840×2160), proporcionando un espacio adicional en pantalla para gestionar múltiples tareas al mismo tiempo. Puedes trabajar con archivos 4K mientras dispones de espacio extra para líneas de tiempo, barras de herramientas y otras herramientas creativas. Gracias a su alta densidad de 224 ppp (píxeles por pulgada) disfruta de una claridad excepcional y detalles precisos, garantizando una mayor exactitud en las imágenes.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

3La resolución 6K (6144 × 3456) ofrece 21,233,664 píxeles, aproximadamente 21.23 millones, proporcionando un 156 % más de detalle en comparación con la resolución 4K UHD (3840 × 2160) que tiene 8,294,400 píxeles. La tecnología Nano IPS es una versión avanzada de IPS que utiliza partículas de tamaño nanométrico en los LED de la pantalla.

Rendimiento profesional
Potencia en cada acción

Una pantalla de alto rendimiento diseñada para flujos de trabajo exigentes, que ofrece precisión cromática, un espacio visual amplio y compatibilidad perfecta para apoyar a editores de video, fotógrafos, artistas 3D, creativos y diseñadores web, mientras maximiza la productividad en cada tarea.

Dos monitores LG UltraFine idénticos con imágenes en pantalla colocados en un estudio oscuro.

Dos monitores LG UltraFine idénticos con imágenes en pantalla colocados en un estudio oscuro.

Cinco imágenes que muestran a distintos profesionales creativos trabajando en monitores LG UltraFine usando diferentes herramientas.

Cinco imágenes que muestran a distintos profesionales creativos trabajando en monitores LG UltraFine usando diferentes herramientas.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Haz más el doble de rápido y sin interrupciones con Thunderbolt™ 5

Mejora tu flujo de trabajo con Thunderbolt™ 54 en pantallas 6K. Thunderbolt™ 5 garantiza compatibilidad de última generación, soportando flujos de trabajo de manera fluida con transferencia 2 veces más rápida, conexión en cadena (Daisy Chain) 6K y ancho de banda de 80Gbps bidireccional con DisplayPort 2.1. Permite que los creadores, editores y artistas disfruten de una conectividad sencilla y de una multitarea fluida. Además, la alimentación de 96W permite una carga rápida y segura aumentando tu productividad.

Icono de velocidad de transferencia más rápida | Icono de conexión en cadena 6K | Icono de carga rápida

Velocidad de transferencia 2 veces más rápida

(Hasta 80 Gbps)

Icono de velocidad de transferencia más rápida | Icono de conexión en cadena 6K | Icono de carga rápida

6K
Conexión en cadena5

Icono de velocidad de transferencia más rápida | Icono de conexión en cadena 6K | Icono de carga rápida

Carga rápida de 96W

Dos monitores LG UltraFine idénticos colocados con pantallas de programas abiertos, junto a un ordenador y un dispositivo de almacenamiento, conectados con cables que muestran su múltiple conectividad

Dos monitores LG UltraFine idénticos colocados con pantallas de programas abiertos, junto a un ordenador y un dispositivo de almacenamiento, conectados con cables que muestran su múltiple conectividad

*Para funcionar correctamente, se requiere conectar el puerto Thunderbolt 5 al monitor con el cable Thunderbolt 5 incluido en la caja

*Para acceder a todas las funciones, incluida la carga de 96W y la resolución 6144 × 3456, tu dispositivo debe ser compatible con Thunderbolt 5 o USB-C con DisplayPort 2.1.

*Los cables incluidos en el paquete son: DPx1, HDMI x 1, USB-C x 1, cable de alimentación x 1 y Thunderbolt x 1.

4Thunderbolt™ 5 soporta un ancho de banda de pantalla de hasta 120 Gbps (unidireccional) y ofrece un rendimiento hasta 2 veces más rápido en comparación con Thunderbolt™ 4. El rendimiento de Thunderbolt™ 5 se basa en las especificaciones oficiales de Intel.

Para más detalles, consulta el sitio web oficial de Intel.

5La funcionalidad Daisy Chain, la resolución y la frecuencia de actualización pueden estar limitadas según el rendimiento de los PC conectados.

※ Nota ※

 

Windows: La pantalla puede no funcionar correctamente dependiendo del procesador Intel y la versión del sistema operativo Windows.

*Requisitos mínimos: Intel 12ª generación o superior, Windows 11 o superior.

 

macOS: La pantalla puede no funcionar correctamente en dispositivos que no sean Apple Silicon, dependiendo de la versión de macOS.

*Requisitos mínimos: macOS Sequoia (versión 15) o superior.

Imagen en primer plano de los puertos del monitor LG UltraFine para mostrar la variedad de conexiones por cable que tiene.

Disfruta de una amplia variedad de puertos — Compatible con Mac6 y PC

Compatible con Mac6 y PC, el monitor LG UltraFine evo 6K ofrece una amplia selección de puertos para conectar todos tus dispositivos fácilmente.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Los cables incluidos en el paquete son: DPx1, HDMI x 1, USB-C x 1, cable de alimentación x 1 y Thunderbolt x 1.

6Mac es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países y regiones. Este producto no está afiliado a Apple y no ofrece ningún servicio ni garantía de Apple.

Rendimiento sin interrupciones en tu Mac

Gracia a Studio Mode, su alta densidad de píxeles por pulgada y M-Control, disfruta de una compatibilidad perfecta entre nuestro monitor UltraFine evo 6K y tu Mac

Los colores cobrán vida en tu Mac gracias a Studio Mode7

 El Studio Mode del UltraFine evo 6K incluye tres preajustes de color que permiten calibrar la pantalla para su uso en ordenadores Mac, sincronizando los perfiles de color preconfigurados entre tu Mac y el monitor garantizando una reproducción constante del color en toda la pantalla

Descubre cada detalle con una claridad excepcional en tu Mac

Gracias a sus 224 píxeles por pulgada8, el UltraFine Evo 6K ofrece una claridad de píxeles excepcional al conectarse a ordenadores Mac, manteniendo cada detalle nítido y preciso incluso en pantallas grandes.

Control total con M-Control9

Ajusta de forma rápida y sencilla el brillo y el sonido del UltraFine evo 6K directamente desde el teclado de tu Mac 

7Studio Mode está disponible a través del software LG Switch (versión 3.05). La disponibilidad y el calendario de actualizaciones pueden variar según el país; consulta el sitio web local de LG para más detalles.

8La comparación de PPP (Píxeles por pulgada) se basa en el monitor LG de 32 pulgadas 4K (modelo 32GX870A). 

9M-Control requiere el uso del software LG Switch para activar o desactivar la función.

*Mac es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Este producto no está afiliado a Apple y no ofrece servicios ni garantías de Apple.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

※ Aviso de actualización de software del monitor10

El uso de Studio Mode requiere actualizar el software del monitor a la versión 3.05 o superior a través del software LG Switch, que estará disponible en octubre de 2025. La actualización se puede realizar de manera automática o manual mediante LG Switch cuando el ordenador esté conectado a Internet y al monitor, usando cualquiera de los siguientes cables: (1) USB-C a A o USB-A a B, o (2) USB-C a C o Thunderbolt.

10Esta actualización requiere la versión 7.3.3 LG Switch o superior en Windows, o versión 7.5.5 o superior en Mac. El calendario de actualización puede variar según el país. Consulta el sitio web local de LG en tu región para más detalles.

Vista frontal del monitor LG UltraFine con una imagen colorida que muestra la precisión del color. Debajo, se coloca el logo certificado VESA DisplayHDR™ 600.

Máxima precisión en cada detalle

VESA DisplayHDR™ 600 ofrece reflejos brillantes, sombras profundas y una representación precisa del color para creativos profesionales. Mejora las texturas, los objetos y la interacción natural entre la luz y la sombra.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Control pofesional del color en cada píxel

El monitor UltraFine Evo 6K ofrece una cobertura del 99.5% de Adobe RGB y 98% de DCI-P3 (típico), proporcionando un rango de color más amplio y preciso que las pantallas estándar sRGB. La profundidad real de 10 bits captura cada tonalidad con transiciones suaves y continuas, lo que la hace ideal para trabajos creativos en HDR y alta resolución.

Imagen de pantalla completa con un programa de diseño que muestra colores billantes

Logo Adobe RGB

Cobertura de color Adobe RGB superior al 99.5%

Adobe RGB es una gama de color usada en impresión que permite verificar la precisión del color en medios digitales e impresos

Logo DCI-P3 98%

DCI-P3 98%

Gama de colores amplia y precisa, perfecta para edición de video y corrección de color.

Logo Profundidad real de color de 10 bits

Profundidad real de color de 10 bits

La profundidad de color real de 10 bits ofrece precisión en contenido HDR y alta resolución, sin depender de simulaciones de 8 bits + FRC.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Brillo: 450 nits (típico), Gama de colores: DCI-P3 98% (típico)

Una imagen en blanco y negro de una montaña con relación de contraste 1000:1 para mostrar la expresión del color negro en comparación con la relación de contraste de 2000:1.

Relación de contraste 2000:1

Una imagen en blanco y negro de una montaña con relación de contraste 2000:1 para mostrar negros más profundos que con una relación de 1000:1.

Relación de contraste 1.000:1 

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

11Nano IPS es una tecnología avanzada de IPS que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.

Negros más profundos y sombras definidas con relación de contraste 2000:1.

Debido a que la relación de contraste influye en la precisión de la representación del color, Nano IPS Black11 mejora la relación de contraste estándar de IPS de 1000:1 a 2000:1, ofreciendo colores brilantes y detalles más nítidos en objetos, sombras y fondos. Experimenta negros más profundos y sombras definidas que mantienen una expresión de color uniforme en toda la pantalla, de borde a borde, y una mayor sensación de realismo en las  imágenes de manera natural.

Cuida tu vista, incluso en jornadas largas

Gracias a la certificación TÜV Rheinland Eye Comfort, el LG UltraFine evo 6K disminuye la luz azul para proteger tus ojos y evitar la fatiga visual en sesiones prolongadas de trabajo.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

11ID de certificación TÜV Rheinland (Baja luz azul – Solución de hardware): 1111305154

Imágenes no incluidas

Soporte delgado y ajuste ilimitado

El diseño prácticamente sin bordes en los cuatro lados ofrece una experiencia visual más amplia, mientras que el soporte delgado y minimalista en forma de L mantiene el espacio de trabajo limpio y organizado. Funcional desde cualquier ángulo, el diseño integra claridad visual con ergonomía. La pantalla permite ajustes de inclinación, giro y altura, y pivotable a  90° en sentido antihorario para el modo retrato  lo que la hace ideal para ver documentos largos, programar o navegar por la web.

Icono de diseño sin bordes

Diseño prácticamente sin bordes en los cuatro lados.

Icono de inclinación

Inclinación

-5° ↔ +15°

Iono de altura

Altura

60mm

Icono de giro

Pivotable

90°

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Cambia rápidamente

 LG Switch app12 optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para el entretenimiento. Personaliza fácilmente la calidad de imagen y el brillo según tus preferencias con el asistente de imagen personalizado. Además, puedes dividir la pantalla en 6 opciones diferentes y abrir rápidamente tu plataforma de videollamadas, haciendo todo aún más práctico.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

12Para descargar la última versión de la app LG Switch, visita LG.com

Un monitor LG UltraFine ubicado en un espacio virtual con ondas de sonido que salen desde la parte inferior del monitor hacia adelante. En la pantalla, una mujer con un traje espacial rojo mira hacia el frente.

Haz que todo suene mejor

Gracias a los altavoces integrados de 5W x 2 disfruta de un audio claro en juegos, videollamadas y películas, permitiéndote disfrutar sin necesidad de altavoces externos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

Especificaciones técnicas estrella

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    31,47

  • Pantalla - Resolución

    6144 x 3456

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS Black

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 94 % (CIE1976), Adobe 95 %(CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    360

  • Pantalla - Curvatura

    No

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    32U990A-S

  • Año

    Y25

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31,47

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS Black

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Resolución

    6144 x 3456

  • Paso de píxeles [mm]

    0,1134(H)mm x 0,1134(V)mm

  • Profundidad de color (número de colores)

    DCI-P3 98 % (CIE1976), Adobe 99,5 %(CIE1931)

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Ar/Ab)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    360

  • Relación de contraste (típ.)

    2000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 94 % (CIE1976), Adobe 95 %(CIE1931)

  • Curvatura

    No

  • Gama de colores (mín.)

    450

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    224

  • Relación Contraste (Min.)

    1400:1

  • Bit de color

    1.07B

  • Tamaño [cm]

    79,94

CONECTIVIDAD

  • KVM integrado

  • HDMI

    SÍ (1x)

  • Conexión en cadena

    Sí (6K/60Hz)

  • DisplayPort

    SÍ (1x)

  • Versión DP

    2.1 (UHBR 13,5 DSC)

  • Thunderbolt

    Sí (1 entrada/salida)

  • USB-C

    Sí (1 Arriba / 2 Abajo)

  • Thunderbolt (Transmisión de datos)

  • Thunderbolt (Resolución máx. en Hz)

    6144x3456@60Hz

  • Thunderbolt (Transmisión de energía)

    96 W

  • Puerto USB descendente

    Sí (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15 W)

  • Puerto USB ascendente

    Sí (mediante Thunderbolt/1ea, mediante USB-C/1ea)

  • USB-C (Transmisión de datos)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Brillo automático

  • Debilidad de Color

  • Ahorro inteligente de energía

  • PIP

  • PBP

    2PBP

  • A prueba de parpadeos

  • Calibración HW

    Apto para calibración HW

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Modo Lector

  • Super Resolución

  • Pantalla VESAHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Tecnología Nano IPS

    YES (IPS Black)

  • Tecla definida por el usuario

  • Auto Input Switch

  • Efecto HDR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

SONIDO

  • Altavoz

    5 W x 2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    937 X 183 X 490

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    718,4 X 582,3 X 198,2

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    718,4 X 413,5 X 26,5

  • Peso en el envío [kg]

    14

  • Peso con soporte [kg]

    9,5

  • Peso sin soporte [kg]

    6

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    70 W

  • Consumo de energía (Energy Star)

    60 W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    Menos de 1,2 W

  • Consumo de energía (típ.)

    55 W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    Menos de 0,3 W

  • Entrada CA

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Salida CC

    20V 18A

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI

  • HDMI (Color/Longitud)

    Blanco / 1,5 m

  • Thunderbolt

    Blanco / 1.0 m

  • USB-C

    Blanco / 1,5 m

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

  • Estudio de calibración de LG (True Color Pro)

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Imprimir

Todas las especificaciones

