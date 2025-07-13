We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Monitor LG UltraWide 34'', curvo, IPS, UWFHD, 100 Hz, Negro
Outlet Monitor LG UltraWide 34'', curvo, IPS, UWFHD, 100 Hz, Negro
Outlet Monitor LG UltraWide 34'', curvo, IPS, UWFHD, 100 Hz, Negro
34U511A-B.OUTLET
()
Características principales
- Disfruta de un 32% más de espacio visual con el formato panorámico 21:9 UltraWide™ con resolución UWFHD, ideal para trabajar y disfrutar de tus contenidos favoritos.
- Super Resolution+ analiza cada imagen con procesamiento digital inteligente para reconstruir detalles y ofrecer mayor claridad, incluso en contenidos de baja resolución.
- Black Stabilizer realza los detalles en las zonas oscuras, mejorando el contraste y la precisión en cada imagen.
- Con LG Switch(1) cambia entre dispositivos conectados de manera rápida y sencilla, y con Dual Controller controla ambos con un solo teclado y ratón, transfiriendo archivos sin complicaciones.
- El panel IPS de LG ofrece colores nítidos y realistas desde cualquier ángulo, garantizando calidad de imagen desde los 178º de visión.
- Vive una experiencia inmersiva con su diseño prácticamente sin bordes, perfecto para configuraciones multimonitor.
Pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 34 pulgadas
Pantalla 21:9 UltraWide™ Full HD
Amplía tu campo de visión
La pantalla (2560x1080) proporciona un 33% más espacio horizontal que un monitor estándar FHD (1920x1080). Su diseño sin bordes ofrece una vista sin interrupciones, permitiendo un flujo de trabajo multitarea fluido sin necesidad de cambiar entre ventanas.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
VESA DisplayHDR™ 400
Claridad clave para tu concentración
El monitor cuenta con VESA DisplayHDR™ 400, que ofrece brillo y contraste mejorados para detalles más claros en contenido HDR.
Pantalla IPS™
El monitor con panel IPS muestra los colores de manera precisa con un amplio ángulo de visualización.
sRGB 99% (Típ.)
Con un 99% de la cobertura de color del espectro DCI-P3, es una gran solución para una visualización de colores precisa.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
LG Switch app
Trabaja fluido con LG Switch
Con LG Switch app1, puedes dividir la pantalla hasta en 6 partes, cambiar el tema de diseño o incluso iniciar videollamadas con la tecla de acceso rápido programada. También admite modos PBP y PIP para facilitar la multitarea a través de múltiples fuentes de información.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
1Para descargar la última versión de LG Switch app, busca en el menú de soporte de LG.com.
1ms MBR
Movimiento nítido con 1ms MBR
El 1ms MBR2,3 reduce el desenfoque por movimiento y las imágenes fantasma, lo que proporciona una jugabilidad fluida y unas imágenes nítidas en las escenas de ritmo rápido.
ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
21ms Motion Blur Reduction provoca una disminución de la luminancia, y no es posible utilizar la función AMD FreeSync™ mientras esté activada.
3Pueden producirse parpadeos durante el funcionamiento de 1ms MBR.
Construido para la comodidad, diseñado para la productividad
Modo Lectura
Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga ocular al visualizar documentos durante periodos prolongados.
Flicker Safe
Flicker Safe reduce el parpadeo invisible de la pantalla y proporciona un entorno de trabajo cómodo para los ojos4.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
4La característica puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso del usuario.
Soporte elegante con una base delgada
Espacio ordenado gracias a la peana
El elegante soporte en forma de L está diseñado para ofrecer comodidad ergonómica con ajuste de inclinación, y también es compatible con el montaje en pared VESA 100x100 para una instalación flexible y un uso eficiente del espacio de trabajo.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
Producto Recomendado