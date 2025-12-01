About Cookies on This Site

Outlet LG Smart Monitor 34", webOS24, WQHD, 21:9, curvo

Outlet LG Smart Monitor 34", webOS24, WQHD, 21:9, curvo

Outlet LG Smart Monitor 34", webOS24, WQHD, 21:9, curvo

34U601SA-W.OUTLET
Características principales

  • Resolución UWQHD 21:9 para una experiencia inmersiva: trabaja con mayor comodidad gracias al 32% más de pantalla y disfruta de tus películas y series con colores vivos gracias al HDR10, que mejora el contraste y resalta cada detalle.
  • Smart TV webOS24 fácil, intuitivo y seguro(1): pantalla táctil de 32” para ver contenido en 4K y formatos verticales en Netflix, Disney+, Spotify, YouTube o TikTok, sin necesidad de PC o consola. Además, incluye LG Channels con más de 300 canales gratuitos y Portal Gaming para jugar en la nube con Xbox, GeForce NOW y más(2).
  • Smart TV webOS 24 que evoluciona a mejor cada año renovándose gratis e incorporando las nuevas funciones de la IA: Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Pointer Remote con puntero inalámbrico opcional(3). Re-new Smart TV gratuito valorado en 150€(4)
  • Experiencia audiovisual completa con la tecnología LG AI: Mejora automáticamente la calidad de la imagen, ofreciendo mayor claridad y colores vibrantes. Además, personaliza la imagen a tu gusto y optimiza el sonido para una mayor inmersión.(5)
  • Comparte contenido sin complicaciones: Comparte fácilmente contenido o música desde tu dispositivo inteligente con AirPlay 2, Screen Share o Bluetooth.
  • El panel de control de todos tus dispositivos inteligentes: Convierte tu casa en un hogar inteligente con ThinQ y Alexa. Compatible con Apple Home Kit, Airplay y Google(2).
Excelencia galardonada

A image of CES 2025-white Honoree award logo

CES Innovation Awards - Galardonado

webOS RE:New Program

en Ciberseguridad

A image of av forums logo

AVForums Editor’s Choice 2024/25

webOS 24

"webOS proporciona una experiencia impecable, veloz y fácil de usar que se siente fresca y despejada"

Imagen del premio iF Design

iF Design Award - Ganador

webOS 24 UX

*Los premios de Innovación CES están basados en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no ha verificado la precisión de ninguna de las propuestas o de ninguna de las afirmaciones realizadas y no han probado el producto al que se le ha otorgado el premio.

LG Smart Monitor logo.

LG Smart Monitor logo.

Entretenimiento y teletrabajo en 1 único monitor¹

Adáptate a cualquier tarea o entorno con infinitas posibilidades. Con webOS gestionas tu oficina en casa sin PC y disfrutas de un sin fín de contenidos, equilibrando trabajo y ocio sin esfuerzo. La pantalla ultrawide de 34” en formato 21:9 ofrece espacio de sobra para multitarea y una experiencia inmersiva, ideal tanto para trabajar como para jugar.

Un monitor en un entorno de oficina en casa que muestra tres casos de uso: transmisión de contenido de entretenimiento, trabajo profesional de diseño y programación, y una escena cinematográfica.

LG Smart Monitor logo.

Muestra un astronauta y una imagen abstracta colorida con colores vibrantes en resolución 4K UHD.

Pantalla curva WQHD de 34” en formato 21:9

Una foto que muestra la función de duplicación de pantalla de un monitor inteligente.

Comparte contenido desde tus dispositivos

Monitor curvo que muestra una escena invernal vibrante con dos personas con ropa de nieve naranja, dentro de una interfaz de software de edición de fotos con herramientas de color e histograma, destacando el soporte sRGB 99% y HDR.

HDR 10 con sRGB 99% (Typ.)

Una foto que muestra monitores inteligentes LG en una oficina y en casa.

webOS Productividad y Gaming

Ilustración gráfica con patrones coloridos de ondas de sonido alrededor del texto '7W x 2'.

Altavoces integrados

Pantalla curva WQHD de 34” en formato 21:9

Una gran pantalla para jugar y disfrutar

Su pantalla ultrawide WQHD de 34” con formato 21:9 ofrece una visión más amplia, ideal para multitarea, creación de contenidos y entretenimiento inmersivo. El diseño curvo 1800R envuelve tu campo de visión para brindar una experiencia cinematográfica que te atrapa en cada escena.

Monitor sobre un escritorio mostrando un software de edición de vídeo con metraje cinematográfico y herramientas de corrección de color en un acogedor despacho en casa

It showcases an astronaut and a colorful abstract image with vibrant 4K UHD colors.

HDR10 con sRGB 99% (Típ.)

Descubre más allá de la pantalla

Compatible con el estándar HDR10 y con cobertura del 99% del espectro de color sRGB, la pantalla ofrece un nivel de detalle y contraste vibrante. Tanto si ves películas como si editas fotos, garantiza una expresión de color precisa y luces y sombras realistas.

Monitor mostrando una interfaz de edición de fotos con una zapatilla colorida y pelotas de tenis, destacando la precisión de color sRGB 99% y HDR.

Monitor mostrando una interfaz de edición de fotos con una zapatilla colorida y pelotas de tenis, destacando la precisión de color sRGB 99% y HDR.

webOS

Sin interrupciones

Gracias a webOS, disfruta de contenidos en streaming como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, videojuegos… además de contenidos verticales como YouTube shorts, TikTok y Reels. Obtén recomendaciones personalizadas, utiliza apps como Deportes, Gaming y LG Fitness, y controla el monitor con el mando a distancia. Su elegante diseño prácticamente sin bordes en tres lados y sus altavoces estéreo favorecen una experiencia de visualización inmersiva.

Una foto que muestra diversos contenidos en WebOS.

Una foto que muestra diversos contenidos en WebOS.

El Smart TV webOS más inteligente que evoluciona a mejor cada año¹²

Estrena Smart TV webOS cada año y disfruta del primer sistema operativo que se renueva anualmente con un mínimo de 25 actualizaciones durante 5 años, valorado en 150€¹³, sin coste para el usuario. Galardonado con el premio de Innovación en ciberseguridad del CES, webOS protege tu privacidad.

webOS

Completa tu oficina en casa

WebOS te permite acceder de manera remota a tu PC y Cloud PC a través de escritorio remoto. Esta característica te permite usar varias funcionalidades de Home Office, incluidas video conferencia y aplicaciones cloud, todo sin un PC.

webOS te permite acceder remotamente a tu PC y Cloud PC mediante Remote PC. Esta funcionalidad te permite utilizar diversos servicios de oficina en casa, como videoconferencias y aplicaciones basadas en la nube, todo sin necesidad de tener un PC.

It showcases an astronaut and a colorful abstract image with vibrant 4K UHD colors.

Descubre el Gaming Portal

Disfruta de una plataforma pensada para gamers, con menús adaptados a mando o control remoto y experiencias personalizadas de juego. Accede fácilmente a rankings y puntos entre jugadores y descubre un catálogo enorme que va desde títulos AAA hasta juegos sociales. Gracias a la integración con servicios líderes como GeForce NOW, Amazon Luna y próximamente Xbox Cloud, además de juegos nativos en webOS, podrás jugar sin necesidad de consolas ni dispositivos externos. Una experiencia gaming total, directamente en tu Smart Monitor LG. 

Un monitor curvo muestra un panel de juegos con iconos vibrantes de acción, puzles y apps de cloud gaming. Un portal cósmico y luminoso rodea la pantalla, potenciando el aire de ciencia ficción

It showcases an astronaut and a colorful abstract image with vibrant 4K UHD colors.

Deportes

Apoya tus deportes favoritos

Sigue las noticias de tus equipos favoritos, encuentra todas las novedades basadas en tu perfil.

Música

Adaptado a tu gusto

Disfruta de tu música preferida con los altavoces estéreo 5W. Busca canciones, accede a tu historial y encuentra recomendaciones basadas en tus gustos de manera fácil. 

Control de brillo

Colores nítidos bajo cualquier luz

El control de brillo detecta fuentes de luz en tu entorno y automáticamante ajusta el brillo de la pantalla para conseguir imágenes nítidas, independientemente de si es de día o de noche

La imagen de la izquierda muestra el aspecto diurno con la función de ajuste de brillo, mientras que la de la derecha muestra el aspecto nocturno con la misma función.

Altavoces estéreo integrados de 7W x 2

Sonido envolvente integrado

El monitor incorpora altavoces estéreo de 7W x2 que ofrecen un audio inmersivo para películas, música y otros contenidos multimedia, además de garantizar voces claras en videollamadas y conferencias, sin necesidad de altavoces externos. 

El monitor muestra una escena de película vibrante y, a continuación, una pantalla multitarea con una videoconferencia y gráficos bursátiles en tiempo real, destacando el sonido envolvente y las funciones de productividad.

Dynamic Tone Mapping

Siente realismo auténtico en cada detalle

Disfruta de las imágenes tal y como fueron pensadas, gracias a Dynamic Tone Mapping, el cual ajusta el brillo y el contraste para ofrecer un nivel óptimo de detalle y realismo. Tus películas y juegos cobran vida con una inmersión total y una calidad constante en todos tus contenidos ⁶

*La animación muestra el Dynamic Tone Mapping ajustando el brillo y el contraste de un videojuego.

La pantalla del LG Smart Monitor muestra la interfaz de ThinQ Home Dashboard.

Panel de control de ThinQ

Controla fácilmente tus dispositivos

El panel de control de ThinQ te hace la vida más fácil⁹. Verifica y controla el estado de tus electrodomésticos en una sola pantalla con el mando a distancia

AirPlay 2+ Screen Share + Bluetooth 

Comparte contenido desde tus dispositivos

Comparte contenido fácilmente desde tu dispositivo smart al monitor con AirPlay2 (para dispositivos Apple) o Screen Share (dispositivos Android). Conéctate de manera instantánea y disfruta de una experiencia de visualización y sonido sin interrupciones en la pantalla grande¹³

LG Switch app

Optimiza tu pantalla gracias a LG Switch

Gracias a la app LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para el ocio. Navega y selecciona funciones inteligentes con el teclado y el ratón, mientras alteras sin interrupciones entre tu PC y webOS mediante teclas rápidas. Además, puedes dividir la pantalla en hasta 6 secciones, cambir el diseño del tema o iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso directo. 

Quick Control

Descubre la comodidad de Quick Control en el LG Smart Monitor, que te da acceso rápido a los menús con simples acciones.

Conectividad

Conectividad sin fronteras

El LG Smart Monitor incluye 2 puertos HDMI y 2 USB compatibles con varios dispositivos para una visualización fluida. Además, permite un espacio de trabajo libre de cables y mejor aprovechado.

Diseño estético y original

Elegante diseño para ahorrar espacio

El soporte en forma de L combina comodidad ergonómica con un diseño estilizado, mientras su base delgada ayuda a aprovechar mejor tu espacio de trabajo.

Vista superior y primer plano de un monitor curvo en un escritorio ordenado, con soporte blanco, teclado y ratón negros, y una taza de café.

Vista superior y primer plano de un monitor curvo en un escritorio ordenado, con soporte blanco, teclado y ratón negros, y una taza de café.

RESUMEN

DIMENSIONES

Especificaciones técnicas estrella

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    34

  • Pantalla - Resolución

    3440 x 1440

  • Pantalla - Tipo de panel

    VA

  • Pantalla - Relación de aspecto

    21:9

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Pantalla - Curvatura

    1800R

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    100

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal)

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    34U601SA-W.AEU

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    34

  • Relación de aspecto

    21:9

  • Tipo de panel

    VA

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Paso de píxeles [mm]

    0.07725 × 0.23175 mm

  • Profundidad de color (número de colores)

    16,7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Relación de contraste (típ.)

    3000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Curvatura

    1800R

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    100

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    240

  • Relación Contraste (Min.)

    1500:1

  • Bit de color

    8bit

  • Tamaño [cm]

    86.42

CONECTIVIDAD

  • Compuesto (resolución)

  • HDMI

    Sí (x2)

  • Salida de auriculares

  • LAN (RJ-45)

  • Puerto USB descendente

    Sí (x2/ver2.0)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Brillo automático

  • Ahorro inteligente de energía

  • A prueba de parpadeos

  • Modo Lector

  • VRR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal)

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

SONIDO

  • Altavoz

    7W x2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    978 x 465 x 203 mm

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    809.1 x 486.3 x 220.0 mm

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    809.1 x 369.4 x 91.4 mm

  • Peso en el envío [kg]

    9.0 kg

  • Peso con soporte [kg]

    6.8

  • Peso sin soporte [kg]

    5.1 kg

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    35

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    31 W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,5 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    19V 3.42A

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI

  • HDMI (Color/Longitud)

    Blanco / 1,5 m

  • Otros (accesorio)

    Sí(Slim Remote)

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

