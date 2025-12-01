About Cookies on This Site

Outlet Monitor LG UltraWide, 49", Nano IPS, Dual QHD, 32:9, 144Hz, Blanco

Outlet Monitor LG UltraWide, 49", Nano IPS, Dual QHD, 32:9, 144Hz, Blanco

Outlet Monitor LG UltraWide, 49", Nano IPS, Dual QHD, 32:9, 144Hz, Blanco

49U950A-W.OUTLET
front view
Características principales

  • Duplica tu superficie útil gracias al formato 32:9 curvo y la resolución de 5120x1440px, ideal para multitarea y máxima inmersión.
  • Panel Nano IPS con frecuencia de 144 Hz y cobertura del 98 % del espectro DCI-P3, que garantiza colores precisos y una visualización fluida y realista.
  • AMD FreeSync™ Premium para disfrutar en HDR de toda la acción sin parpadeos, incluso a bajas tasas de refresco gracias al LFC.
  • Un escritorio más despejado y compatibilidad con todas las marcas gracias al USB-C, Transferencia de imagen, de datos y carga (90W) con un solo cable,
  • Con LG Switch ⁽¹⁾ cambia entre dispositivos conectados de manera rápida y sencilla, y con Dual Controller controla ambos con un solo teclado y ratón, transfiriendo archivos sin complicaciones.
  • Altavoces incorporados (2ud, de 10W) para poder reproducir contenidos audiovisuales al completo y con la mejor calidad,
Más
Monitor curvo de 49" DQHD con 144Hz

Un despacho en casa moderno con un monitor ultrapanorámico LG que muestra paneles de gráficos y datos, con un teclado y ratón inalámbricos encima de un escritorio de madera.

Un despacho en casa moderno con un monitor ultrapanorámico LG que muestra paneles de gráficos y datos, con un teclado y ratón inalámbricos encima de un escritorio de madera.

Un despacho en casa moderno con un monitor ultrapanorámico LG que muestra paneles de gráficos y datos, con un teclado y ratón inalámbricos encima de un escritorio de madera.

49" DQHD
Nano IPS
Pantalla Curva 3800R

Escena de un videojuego de ritmo rápido que demuestra un movimiento suave y sin cuadros interrumpidos en el monitor LG UltraWide con una frecuencia de actualización certificada de 144Hz.

Movimiento fluido con 144Hz

Colorida escena de un astronauta de ciencia ficción que muestra una claridad vívida con DisplayHDR 400 en el monitor.

Claridad vívida con DisplayHDR™ 400

Un cable USB Tipo-C conectando un portátil y el monitor UltraWide. La pantalla muestra una interfaz de edición de vídeo con un primer plano del puerto USB Tipo-C en el monitor.

Conectividad USB-C todo en uno

Gráficos visuales que resaltan el sonido envolvente con altavoces duales de 10W y un rendimiento de graves intenso.

Sonido inmersivo
Graves intensos 10W

UltraWide™ Dual QHD (5120x1440)

Visualización ultrapanorámica

Experimenta la potencia de dos pantallas QHD combinadas a la perfección en una sola pantalla de 49 pulgadas. El monitor 32:9 DQHD (5120x1440)1 ofrece el espacio de dos monitores de 27 pulgadas con ratio de aspecto QHD de un vistazo sin interrupciones. Con aproximadamente un 70% más de píxeles que una resolución FHD 32:9 (3840x1080), obtén una claridad y un nivel de detalle superiores.

Imagen comparativa entre un monitor ultrapanorámico de 49 pulgadas 32:9 y una pantalla de 34 pulgadas 21:9. Ilustra el espacio de trabajo horizontal ampliado. La pantalla muestra aplicaciones creativas una al lado de la otra.

Imagen comparativa entre un monitor ultrapanorámico de 49 pulgadas 32:9 y una pantalla de 34 pulgadas 21:9. Ilustra el espacio de trabajo horizontal ampliado. La pantalla muestra aplicaciones creativas una al lado de la otra.

Calidad de imagen premium

Precisión en cada píxel, brillo desde diversos ángulos

Disfruta de la precisión de colores profesional y la claridad consistente desde múltiples ángulos de visualización.

Pantalla Nano IPS™

La tecnología Nano IPS™ del monitor muestra una precisión de color impecable con un ángulo de visión amplio.

DCI-P3 98%

Con una cobertura del 98% del espectro de color DCI-P3, es una solución adecuada para la visualización de colores precisa.

VESA Display HDR™ 400

HDR400 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.

Calibración de color

Asegura una reproducción de color precisa y consistente.

Colorida escena de un astronauta de ciencia ficción en una interfaz de edición de imagen para enfatizar los colores vibrantes y la alta resolución.

Colorida escena de un astronauta de ciencia ficción en una interfaz de edición de imagen para enfatizar los colores vibrantes y la alta resolución.

USB Tipo-C™ con suministro de energía hasta 90W

Conectividad USB-C todo en uno

El puerto USB Tipo-C™ permite visualizar imagen, transferir datos y cargar el portátil, todo con un solo cable. Con una potencia de hasta 90W, puedes cargar un portátil conectado mientras suministra energía al monitor2.

Monitor conectado a un portátil a través de un único cable USB Tipo-C con suministro de energía de 90W, que admite visualización, transferencia de datos y carga. La imagen enfatiza la conectividad todo en uno con una configuración de escritorio limpia.

Monitor conectado a un portátil a través de un único cable USB Tipo-C con suministro de energía de 90W, que admite visualización, transferencia de datos y carga. La imagen enfatiza la conectividad todo en uno con una configuración de escritorio limpia.

Sonido inmersivo con graves intensos

Audio estéreo sin necesidad de periféricos

El monitor incorpora altavoces estéreo de 10W que ofrecen un sonido inmersivo para películas, música y otro contenido multimedia. También permite claridad en la comunicación por voz para videoconferencias y llamadas sin necesidad de altavoces externos.

Un vídeo en bucle muestra dos escenas que demuestran los altavoces integrados del monitor: una con una escena cinematográfica de un dragón para un audio multimedia envolvente, y otra con una interfaz de videoconferencia, que enfatiza la comunicación de voz clara sin altavoces externos. Las ondas sonoras envolventes representan visualmente la salida estéreo.

A looping video shows two scenes demonstrating the monitor’s built-in speakers: one with a cinematic dragon scene for immersive multimedia audio, and another with a video conference call interface, emphasizing clear voice communication without external speakers. Surrounding sound waves visually represent the stereo output.

Pantalla con frecuencia de actualización 144Hz

Juega con el doble de pantalla. Juega veloz.

La pantalla de 49 pulgadas con resolución DQHD (5120x1440) ofrece un campo de visión ultrapanorámico ideal para una experiencia gaming inmersiva. La tecnología Nano IPS y su frecuencia de actualización de hasta 144Hz proporcionan colores vibrantes y transiciones suaves en cada momento.

Comparación del campo de visión ampliado con resolución DQHD 5120×1440. Arriba: vista estándar con biseles visibles; abajo: vista inmersiva ultra amplia sin interrupción de biseles.

Experiencia de juego rápida y fluida

Disfruta de un juego fluido y estable con una frecuencia de actualización de 144Hz, compatibilidad con NVIDIA G-SYNC®, AMD FreeSync™, y varias características de soporte para juegos.

Logos de NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, y AMD FreeSync Premium Pro.

Logos de NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, y AMD FreeSync Premium Pro.

Imagen de pantalla dividida en la que se comparan la interrupción de imagen y los cuadros interrumpidos de la pantalla a la izquierda con la fluidez y nitidez del juego a la derecha, mostrando el efecto de la sincronización adaptativa y la alta frecuencia de refresco.

Función Dual Controller (KVM Switch)

Controla múltiples dispositivos con un único monitor

Trabaja cómodamente con dos PC usando un único monitor, teclado y ratón (3), y comparte archivos fácilmente arrastrándolos de una pantalla a otra con Dual Controller.

3Los cables incluidos en el paquete son USB-C, HDMI y DP.

LG Switch app4

Cambia rápidamente

LG Switch te ayuda a optimizar tu monitor en el día a día. Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 ventanas, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido configurada.

4Para descargar la última versión de LG Switch app, busca en el menú de soporte de LG.com.

Diseñado para el confort, pensado para la productividad

Brillo automático para tu comodidad visual

Ajusta automáticamente el brillo de la pantalla basado en la luz ambiental usando el sensor integrado, lo que ayuda al confort visual.

Colores vivos con baja luz azul

La tecnología Live Color Low Blue Light con certificación de pantalla TÜV Rheinland5 ayuda a proteger la visión de la luz azul combinando los ajustes de hardware y software RGB manteniendo al mismo tiempo una calidad de color vívida.

5Certificado TÜV Rheinland (Low Blue Light – Hardware Solution) 1111255356

Diseño sin bordes en tres lados

Confort ergonómico

El soporte en forma de L está diseñado para el confort ergonómico y la eficiencia del espacio, proporcionando una experiencia de usuario cómoda y un espacio de trabajo despejado. Permite ajustes de altura, inclinación y giro, y es compatible con el montaje VESA 100x100.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    49

  • Pantalla - Resolución

    5120 x 1440

  • Pantalla - Tipo de panel

    Nano IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    32:9

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    400

  • Pantalla - Curvatura

    3800R

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    144

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Recomendado para ti

