Portátil 15" LG gram Book - 15U50T, Windows 11, Intel® Core™ i5, 16 GB RAM, 512 SSD, Panel IPS FHD (1920x1080), Ligero 1,7 kg, 10 h, Gris

15U50T-G
Front view
-30 degree side view and cover open
Rear view with the lid partially open
-30 degree side view and cover half open
-30 degree side view and cover open
+30 degree rear view and cover half open
Top-down view of a partially open
Rear view with the lid closed
Left side view and cover closed
LG Portátil 15" LG gram Book - 15U50T, Windows 11, Intel® Core™ i5, 16 GB RAM, 512 SSD, Panel IPS FHD (1920x1080), Ligero 1,7 kg, 10 h, Gris, 15U50T-G
Front view
-30 degree side view and cover open
Rear view with the lid partially open
-30 degree side view and cover half open
-30 degree side view and cover open
+30 degree rear view and cover half open
Top-down view of a partially open
Rear view with the lid closed
Left side view and cover closed
LG Portátil 15" LG gram Book - 15U50T, Windows 11, Intel® Core™ i5, 16 GB RAM, 512 SSD, Panel IPS FHD (1920x1080), Ligero 1,7 kg, 10 h, Gris, 15U50T-G

Características principales

  • Con solo 1.650 gr, hasta 10 h y 19,4 mm de grosor, el LG gram Book te permite rendir al máximo estés donde estés.
  • Mejora tu productividad con dos ranuras M.2 SSD y doble ranura DDR4 para mayor velocidad, arranque rápido y multitarea fluida.
  • Libera el poder de la AI con Copilot, acceso rápido desde el teclado, multitarea eficiente y rendimiento fluido.
  • Diseño icónico en negro con bordes redondeados y botón rojo retro para un inicio de sesión fácil y rápido.
  • Conéctate rápido y de manera eficiente con 6 puertos: 2 USB 3.2, 2 USB-C Thunderbolt 4, HDMI 2.1 y entrada para auriculares.
  • Protege tu intimidad con la webcam de cubierta deslizante para mayor seguridad y privacidad.
Más
LG gram Book logo.

LG gram Book logo.

Elige el portátil más portátil de LG gram con AI

Esta imagen muestra un portátil gris con la pantalla abierta. Teclado en donde la tecla de encendido destaca por ser de color rojo

Esta imagen muestra un portátil gris con la pantalla abierta. Teclado en donde la tecla de encendido destaca por ser de color rojo

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Impulsa tu potencial 

Donde el diseño y la potencia confluyen con la AI 

LG gram Book cuenta con un procesador robusto y una velocidad adaptable según tus necesidades.

  • "La imagen muestra la vista trasera de un delgado ordenador portátil «LG gram Book» de color gris. El fondo presenta un suave degradado que va del rosa al verde. La palabra «ELEGANTE» aparece destacada en un texto blanco grande y semitransparente. "
    Diseño con bordes elegantes
  • "La imagen muestra un procesador Intel Core sobre un fondo vibrante y futurista en tonos morados y azules. Las letras «AI», grandes y semitransparentes, ocupan un lugar destacado en el fondo, lo que refuerza el énfasis en la inteligencia artificial. "
    Libera el poder de la AI
  • "La imagen muestra un primer plano de un teclado, centrándose en una tecla con el icono de Windows Copilot. "
    Copilot, la clave de la AI
  • "La imagen muestra una vista dividida de la webcam de un portátil con dos estados: «Abierta» y “Cerrada”. A la izquierda, la webcam está abierta y activa; a la derecha, la webcam está cubierta por un obturador de privacidad integrado, marcado con un punto rojo, que indica el estado cerrado. "
    Protegiendo tu intimidad y tu seguridad
  • "La imagen muestra el hardware interno del portátil, con dos unidades SSD M.2 instaladas una al lado de la otra en la placa base. Los componentes se iluminan con un resplandor verde que destaca la configuración de doble SSD. "
    Almacenamiento ampliable
  • La imagen muestra una colección de dispositivos, como un ordenador portátil, una tablet y un teléfono inteligente, todos ellos con el mismo contenido, lo que pone de relieve la perfecta conectividad entre dispositivos. Con los logotipos de Apple y Android en la esquina inferior derecha.
    Conecta tus dispositivos

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La tablet y los dispositivos móviles mostrados no se incluyen en la caja (se venden por separado)

*Es necesario descargar la aplicación LG Gram Link en el otro dispositivo. LG Gram Link permite la conexión con otros dispositivos con sistemas operativos iOS (…) y superior, Android (...) y superior o Windows (…) y superior).

Fusión de estilo y funcionalidad

LG gram Book ofrece un diseño robusto y elegante que destaca en cualquier espacio. Su diseño con bordes redondeados crea una silueta icónica, mientras que el color gris añade fuerza al estilo.

La imagen muestra la vista trasera de un delgado ordenador portátil «gram» de color gris. El fondo presenta un suave degradado que va del rosa al verde. La palabra «SLEEK» aparece destacada en un texto blanco grande y semitransparente.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Esta imagen muestra un primer plano del teclado de un ordenador portátil. El centro de atención es un distintivo botón rojo de encendido situado en la esquina superior derecha, resaltado con un efecto de zoom circular

Botón de encendido rojo retro

Inicio de sesión fácil con un solo clic arrancando el sistema al instante gracias al funcional botón de encendido rojo retro.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Webcam con cubierta deslizante

Privacidad en un instante

Abre y cierra la cubierta de la webcam cuando lo necesites manteniendo tu privacidad y seguridad en todo momento

El vídeo muestra la función de privacidad de la webcam del portátil. La webcam «abierta» está activa con una luz encendida, lo que indica que está en uso durante una videollamada con tres participantes. Puedes tapar la webcam inmediatamente deslizando la cubierta, y la cámara se apagará de inmediato.

This image shows a close-up of a laptop keyboard. The focus is on a distinctive red power button located in the upper-right corner, highlighted with a circular zoom effect.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

La imagen muestra el hardware interno del portátil, con dos unidades SSD M.2 instaladas una al lado de la otra en la placa base. Los componentes se iluminan con un resplandor verde que destaca la configuración de doble SSD.

Almacenamiento ampliable

LG gram Book está equipado con dos ranuras M.2 para tarjetas SSD actualizables adaptándose a tus necesidades de cada momento y de fácil acceso.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La opción de ampliar el almacenamiento con tarjetas SSD (precios de venta al público) pueden variar según el país y el modelo.

La auténtica libertad multitarea

La imagen muestra un procesador Intel Core sobre un fondo vibrante y futurista en tonos morados y azules. Las letras «AI», grandes y semitransparentes, ocupan un lugar destacado en el fondo, lo que refuerza el énfasis en la inteligencia artificial.

Intel® Core™

Procesador Intel® Core™* con AI

LG gram Book libera el poder de la AI permitiéndote potenciar tu productividad facilitando realizar diversas tareas simultáneamente.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Intel®, el logotipo Intel e Intel core son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales.

Copilot en Windows 114

Descubre el poder de la AI

Descubre la potencia de la AI con Copilot en Windows

Copilot te ofrece rápidamente respuestas reales, inspiración y soluciones para tus preguntas o proyectos, y genera imágenes a partir de tus ideas.

Acceso directo haciendo clic en la tecla Copilot del teclado desde tu LG gram Book

«*Pantallas simuladas. Las funciones y la disponibilidad de la aplicación pueden variar según la región. Requiere una cuenta Microsoft y conexión a Internet para funcionar correctamente.

4Copilot en Windows 11 se está desplegando gradualmente en vista previa dentro de la última actualización de Windows 11 en mercados globales seleccionados. No todos los usuarios tendrán acceso a Copilot simultáneamente, ya que el calendario de disponibilidad varía según el dispositivo y el mercado.

Las características de la IA con Copilot en Windows 11 pueden variar en rendimiento dependiendo de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y pueden no proporcionar el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso.»

Activa Copilot directamente

Puedes iniciar Copilot desde la barra de tareas, pulsando simultáneamente las teclas Windows + C o a través de la tecla de acceso rápido con tu LG gram Book.

Listo para trabajar con Bing Chat

Haz tu vida más fácil con Bing chat. Gracias a Copilot, Bing chat te podrá hacer recomendaciones de canciones basadas en tu estado de ánimo, organizar páginas y documentos complejos e incluso establecer preferencias. 

Simplifica y ahorra tiempo con un solo clic

Copilot puede ayudarte en multitud de tareas como desde resumir correos electrónicos largos y contenidos complicados procesando eficazmente la información y ahorrándote tiempo.

Edición de imágenes y mucho más

Copilot5 te ayuda a editar tus fotos, desde peticiones sencillas como ajustar el tamaño o el brillo de la imagen, hasta tareas más complejas, como eliminar el fondo y aumentar la escala.

«*Pantallas simuladas. Las funciones y la disponibilidad de la aplicación pueden variar según la región. Requiere una cuenta Microsoft y conexión a Internet para funcionar correctamente.

5Copilot en Windows 11 se está desplegando gradualmente en vista previa dentro de la última actualización de Windows 11 en mercados globales seleccionados. No todos los usuarios tendrán acceso a Copilot simultáneamente, ya que el calendario de disponibilidad varía según el dispositivo y el mercado.

Las características de la IA con Copilot en Windows 11 pueden variar en rendimiento dependiendo de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y pueden no proporcionar el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso.»

Velocidad potente y ampliable

El LG gram Book, equipado con doble ranura de memoria DDR4x y doble ranura SSD NVMe6, ofrece un arranque del equipo rápido, transferencias de datos en poco tiempo y multitarea fluida. Experimenta un rendimiento y flexibilidad excepcional para diversas tareas.

La imagen muestra un portátil gris con varios icono de aplicaciones flotantes a su alrededor, lo que muestra sus capacidades multitarea. Las aplicaciones incluyen análisis de datos, codificación, edición de fotos y reproducción de vídeo, lo que indica que es compatible con diversas tareas como la productividad, el trabajo creativo y el desarrollo

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Intel®, el logotipo Intel e Intel core son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales.

*Los programas mostrados no se incluyen en el paquete (se venden por separado).

6Las opciones de memoria y SSD (precios de venta al público) pueden variar según el país y el modelo

LG gram Book: el aliado que siempre te acompaña

gram Link7

Conectividad sin límites

LG gram Book conecta fácilmente hasta 10 dispositivos a la vez, incluso iOS y Android. Comparte, proyecta y crea con facilidad.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La tablet y el teléfono móvil mencionados no se incluyen en la caja (se venden por separado).

7Para que funcione correctamente, instale la aplicación LG gram Link en sus dispositivos móviles, con iOS versión 15.2 o posterior y Android versión 9 o posterior.

The image showcases a collection of devices including a laptop, tablet, and smartphone, all displaying the same content, emphasizing seamless cross-device connectivity. With both Apple and Android logos in the bottom right corner.
Transferencia de datos

Transfiere fácilmente datos entre tu LG gram Book y tu móvil (Android e iOS).

The image displays a gray laptop and a tablet side by side, both showing the same vibrant artwork featuring abstract shapes and colors. This visual suggests smooth integration and synchronized display between devices, catering to creative professionals.
Extiende o duplica tu pantalla

Utiliza tu tablet o móvil como segunda pantalla.

The image shows a gray laptop placed on a light green surface. The screen displays a photo gallery application featuring images of red fruits, suggesting a browsing or photo management activity.
Organización con AI

Automáticamente la AI se encarga  de clasificar y etiquetar tus imágenes.

The image features a person holding a smartphone in front of a gray laptop, both displaying the same video of a woman performing a yoga pose. The scene highlights seamless screen mirroring or content sharing between devices.
Duplicación de pantalla

Duplica la pantalla de tu tablet o móvil directamente al LG gram Book.

La imagen muestra a una persona que sostiene un smartphone frente a un portátil gris, ambos mostrando el mismo vídeo de una mujer realizando una postura de yoga. La escena muestra el uso de compartir contenidos entre dispositivos.
Comparte tu teclado y ratón con otros dispostivos

Controla tu tablet o móvil con el teclado y el ratón de tu gram Book8.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

8Para que funcione correctamente, instale la aplicación LG gram Link en sus dispositivos móviles, con iOS versión 15.2 o posterior y Android versión 9 o posterior.

Pantalla IPS FHD de 15,6"

Imágenes nítidas. Ideas brillantes.

Disfruta de imágenes nítidas y fluidas, con 300 nits de brillo (típ) y una pantalla FHD (1920 x 1080).

La imagen muestra un ordenador portátil gris en cuya pantalla aparece una vibrante escena de windsurf en el océano. Las olas brillantes y dinámicas parecen extenderse más allá de la pantalla, creando un efecto tridimensional que funde el contenido de la pantalla con el entorno de fondo.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

  • Anti-glare panel

  • Glare-panel

Comodidad visual en cada detalle

Gracias al panel antirreflejo no te pierdas ningún detalle de forma clara. Reduce significativamente los brillos y reflejos consiguiendo que la información permanezca visible y nítida

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Dolby Atmos

Experiencia de audio inmersiva

Sumérgete en un sonido 360º, gracias a la innovadora tecnología Dolby Atmos. Desde música hasta películas, los sonidos cobran vida con tu LG gram Book.

La imagen muestra un portátil gris con un vibrante gráfico de color morado en la pantalla. Alrededor del portátil se ven ondas sonoras dinámicas que indican una experiencia de audio envolvente. El logotipo «Dolby Atmos» aparece en la esquina inferior derecha.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation

Todo potencia. Pura practicidad

El LG gram book está equipado con una batería de 109 horas de duración, para que puedas llevarlo donde necesites y sin preocupaciones.

The image shows a young man sitting on outdoor concrete steps, using a gray laptop.The man appears focused on his work or browsing, highlighting the laptop's portability and suitability for on-the-go use.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

9La autonomía de batería puede variar de las especificaciones dependiendo del modelo, la configuración de ajustes, las aplicaciones utilizadas, las características empleadas y los ajustes de control de la batería.

 

 

Fácil conectividad

Alto rendimiento

Conéctate fácilmente con tu LG gram +view10, discos de almacenamiento externo, monitores de gran tamaño u otro tipo de dispositivos. Disfruta de toda la productividad y entretenimiento gracias a sus numerosos puertos.

La imagen muestra la vista lateral de un portátil gris, mostrando sus puertos. La vista superior destaca un puerto USB Tipo A. La vista inferior incluye un puerto HDMI, un puerto USB Tipo A, un puerto USB Tipo C con soporte PD (Power Delivery) y entrada de auriculares.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

10El monitor LG Gram +View no está incluido con la compra del equipo y se vende por separado

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Sistema operativo

    Windows 11 Home

  • Procesador

    Intel® Core™ i5-1334U (10 Cores: 2P + 8E, P: 1.3 up to 4.6 GHz / E: 0.9 up to 3.4 GHz), L3 Cache 12MB

  • Memoria

    16GB DDR4 (Doble canal, 3200MHz)

  • peso(kg)

    1.650 Kg

  • Resolución

    FHD (1920*1080)

  • Gráfico

    Intel Iris Xe Graphics

  • Gamut

    NTSC 45%

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Categoría de productos

    Portátiles

PANTALLA

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tamaño (cm)

    39.6

  • Resolución

    FHD (1920*1080)

  • Brillo

    brillo 300 nits

  • Gamut

    NTSC 45%

SISTEMA

  • Procesador

    Intel® Core™ i5-1334U (10 Cores: 2P + 8E, P: 1.3 up to 4.6 GHz / E: 0.9 up to 3.4 GHz), L3 Cache 12MB

  • Memoria

    16GB DDR4 (Doble canal, 3200MHz)

  • Gráfico

    Intel Iris Xe Graphics

  • Sistema operativo

    Windows 11 Home

PUERTOS

  • HP-Out

    1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm

  • USB Tipo A

    2 x USB 3.2 Gen 1x1 (Tipo-A)

  • USB Tipo C

    2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado

  • HDMI

    1x HDMI 2.1

DIMENSIÓN / PESO

  • Dimensión(mm)

    359.8 x 237.8 x 18.9mm

  • peso(kg)

    1.650 Kg

  • Dimensión de envío(mm)

    552 x 345 x 69 mm

  • Peso de envío(kg)

    2.67 Kg

BATERÍA

  • Batería

    51Wh de Polímero-Litio / 10 Horas de batería.

DISEÑO

  • Materiales de chasis

    Composite de alta resistencia

  • Color

    Plateado

SEGURIDAD

  • fTPM/HW TPM

    Encriptación fTPM

  • Cerradura Slim Kensington

    Slim Kensington Lock

  • Seguridad

    Seguridad SSD

SONIDO

  • Audio

    Audio HD con salida de auriculares con ecualización Dolby Atmos

  • Altavoces

    Altavoces Estéreo incorporados 1.5W x 2

CONECTIVIDAD

  • Bluetooth

    Bluetooth 5.2

  • Webcam / Cámara

    Cámara HD con Obturador

  • Inalámbrico

    Intel Wireless-AX203 (Wi-Fi 6 , 2x2, BT Combo)

  • LAN

    10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)

POTENCIA

  • Adaptador de corriente

    Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C 1.8 metros / 3A

ACCESORIOS

  • Accesorios extra

    Adaptador de corriente de 65W USB tipo C Adaptador de red de USB-C a RJ45 (No incluido)

SOFTWARE PREINSTALADO

  • Dolby Atmos

  • Intel® Connectivity Performance Suite

  • LG Glance by Mirametrix®

  • LG On Screen Display 3

  • LG Pen Settings

  • LG Power Manager

  • LG Quick Guide

DISPOSITIVO DE ENTRADA

  • Botón

    Teclado español completo (98 teclas, con teclado numérico de 3 filas)

LED

  • LED

    -Indicador de encendido -Indicador de conexión del adaptador de corriente

DISPOSITIVO DE ENTRADA

  • Botón

    Botón de encendido, botón Copilot+PC

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

