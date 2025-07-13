We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Portátil 15" LG gram Book - 15U50T, Windows 11, Intel® Core™ i5, 16 GB RAM, 512 SSD, Panel IPS FHD (1920x1080), Ligero 1,7 kg, 10 h, Gris
15U50T-G
Características principales
- Con solo 1.650 gr, hasta 10 h y 19,4 mm de grosor, el LG gram Book te permite rendir al máximo estés donde estés.
- Mejora tu productividad con dos ranuras M.2 SSD y doble ranura DDR4 para mayor velocidad, arranque rápido y multitarea fluida.
- Libera el poder de la AI con Copilot, acceso rápido desde el teclado, multitarea eficiente y rendimiento fluido.
- Diseño icónico en negro con bordes redondeados y botón rojo retro para un inicio de sesión fácil y rápido.
- Conéctate rápido y de manera eficiente con 6 puertos: 2 USB 3.2, 2 USB-C Thunderbolt 4, HDMI 2.1 y entrada para auriculares.
- Protege tu intimidad con la webcam de cubierta deslizante para mayor seguridad y privacidad.
Elige el portátil más portátil de LG gram con AI
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
Impulsa tu potencial
Donde el diseño y la potencia confluyen con la AI
LG gram Book cuenta con un procesador robusto y una velocidad adaptable según tus necesidades.
Fusión de estilo y funcionalidad
LG gram Book ofrece un diseño robusto y elegante que destaca en cualquier espacio. Su diseño con bordes redondeados crea una silueta icónica, mientras que el color gris añade fuerza al estilo.
La imagen muestra la vista trasera de un delgado ordenador portátil «gram» de color gris. El fondo presenta un suave degradado que va del rosa al verde. La palabra «SLEEK» aparece destacada en un texto blanco grande y semitransparente.
Webcam con cubierta deslizante
Privacidad en un instante
Abre y cierra la cubierta de la webcam cuando lo necesites manteniendo tu privacidad y seguridad en todo momento
*La opción de ampliar el almacenamiento con tarjetas SSD (precios de venta al público) pueden variar según el país y el modelo.
La auténtica libertad multitarea
*Intel®, el logotipo Intel e Intel core son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales.
Copilot en Windows 114
Descubre el poder de la AI
Descubre la potencia de la AI con Copilot en Windows
Copilot te ofrece rápidamente respuestas reales, inspiración y soluciones para tus preguntas o proyectos, y genera imágenes a partir de tus ideas.
Acceso directo haciendo clic en la tecla Copilot del teclado desde tu LG gram Book
Activa Copilot directamente
Puedes iniciar Copilot desde la barra de tareas, pulsando simultáneamente las teclas Windows + C o a través de la tecla de acceso rápido con tu LG gram Book.
Listo para trabajar con Bing Chat
Haz tu vida más fácil con Bing chat. Gracias a Copilot, Bing chat te podrá hacer recomendaciones de canciones basadas en tu estado de ánimo, organizar páginas y documentos complejos e incluso establecer preferencias.
Simplifica y ahorra tiempo con un solo clic
Copilot puede ayudarte en multitud de tareas como desde resumir correos electrónicos largos y contenidos complicados procesando eficazmente la información y ahorrándote tiempo.
Edición de imágenes y mucho más
Copilot5 te ayuda a editar tus fotos, desde peticiones sencillas como ajustar el tamaño o el brillo de la imagen, hasta tareas más complejas, como eliminar el fondo y aumentar la escala.
Velocidad potente y ampliable
El LG gram Book, equipado con doble ranura de memoria DDR4x y doble ranura SSD NVMe6, ofrece un arranque del equipo rápido, transferencias de datos en poco tiempo y multitarea fluida. Experimenta un rendimiento y flexibilidad excepcional para diversas tareas.
La imagen muestra un portátil gris con varios icono de aplicaciones flotantes a su alrededor, lo que muestra sus capacidades multitarea. Las aplicaciones incluyen análisis de datos, codificación, edición de fotos y reproducción de vídeo, lo que indica que es compatible con diversas tareas como la productividad, el trabajo creativo y el desarrollo
6Las opciones de memoria y SSD (precios de venta al público) pueden variar según el país y el modelo
LG gram Book: el aliado que siempre te acompaña
gram Link7
Conectividad sin límites
LG gram Book conecta fácilmente hasta 10 dispositivos a la vez, incluso iOS y Android. Comparte, proyecta y crea con facilidad.
7Para que funcione correctamente, instale la aplicación LG gram Link en sus dispositivos móviles, con iOS versión 15.2 o posterior y Android versión 9 o posterior.
8Para que funcione correctamente, instale la aplicación LG gram Link en sus dispositivos móviles, con iOS versión 15.2 o posterior y Android versión 9 o posterior.
Pantalla IPS FHD de 15,6"
Imágenes nítidas. Ideas brillantes.
Disfruta de imágenes nítidas y fluidas, con 300 nits de brillo (típ) y una pantalla FHD (1920 x 1080).
La imagen muestra un ordenador portátil gris en cuya pantalla aparece una vibrante escena de windsurf en el océano. Las olas brillantes y dinámicas parecen extenderse más allá de la pantalla, creando un efecto tridimensional que funde el contenido de la pantalla con el entorno de fondo.
Anti-glare panel
Glare-panel
Comodidad visual en cada detalle
Gracias al panel antirreflejo no te pierdas ningún detalle de forma clara. Reduce significativamente los brillos y reflejos consiguiendo que la información permanezca visible y nítida
Dolby Atmos
Experiencia de audio inmersiva
Sumérgete en un sonido 360º, gracias a la innovadora tecnología Dolby Atmos. Desde música hasta películas, los sonidos cobran vida con tu LG gram Book.
La imagen muestra un portátil gris con un vibrante gráfico de color morado en la pantalla. Alrededor del portátil se ven ondas sonoras dinámicas que indican una experiencia de audio envolvente. El logotipo «Dolby Atmos» aparece en la esquina inferior derecha.
*Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation
Todo potencia. Pura practicidad
El LG gram book está equipado con una batería de 109 horas de duración, para que puedas llevarlo donde necesites y sin preocupaciones.
The image shows a young man sitting on outdoor concrete steps, using a gray laptop.The man appears focused on his work or browsing, highlighting the laptop's portability and suitability for on-the-go use.
9La autonomía de batería puede variar de las especificaciones dependiendo del modelo, la configuración de ajustes, las aplicaciones utilizadas, las características empleadas y los ajustes de control de la batería.
Fácil conectividad
Alto rendimiento
Conéctate fácilmente con tu LG gram +view10, discos de almacenamiento externo, monitores de gran tamaño u otro tipo de dispositivos. Disfruta de toda la productividad y entretenimiento gracias a sus numerosos puertos.
La imagen muestra la vista lateral de un portátil gris, mostrando sus puertos. La vista superior destaca un puerto USB Tipo A. La vista inferior incluye un puerto HDMI, un puerto USB Tipo A, un puerto USB Tipo C con soporte PD (Power Delivery) y entrada de auriculares.
10El monitor LG Gram +View no está incluido con la compra del equipo y se vende por separado
Especificaciones técnicas estrella
Sistema operativo
Windows 11 Home
Procesador
Intel® Core™ i5-1334U (10 Cores: 2P + 8E, P: 1.3 up to 4.6 GHz / E: 0.9 up to 3.4 GHz), L3 Cache 12MB
Memoria
16GB DDR4 (Doble canal, 3200MHz)
peso(kg)
1.650 Kg
Resolución
FHD (1920*1080)
Gráfico
Intel Iris Xe Graphics
Gamut
NTSC 45%
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Categoría de productos
Portátiles
PANTALLA
Tipo de panel
IPS
Tamaño (cm)
39.6
Resolución
FHD (1920*1080)
Brillo
brillo 300 nits
Gamut
NTSC 45%
SISTEMA
Procesador
Intel® Core™ i5-1334U (10 Cores: 2P + 8E, P: 1.3 up to 4.6 GHz / E: 0.9 up to 3.4 GHz), L3 Cache 12MB
Memoria
16GB DDR4 (Doble canal, 3200MHz)
Gráfico
Intel Iris Xe Graphics
Sistema operativo
Windows 11 Home
PUERTOS
HP-Out
1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm
USB Tipo A
2 x USB 3.2 Gen 1x1 (Tipo-A)
USB Tipo C
2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado
HDMI
1x HDMI 2.1
DIMENSIÓN / PESO
Dimensión(mm)
359.8 x 237.8 x 18.9mm
peso(kg)
1.650 Kg
Dimensión de envío(mm)
552 x 345 x 69 mm
Peso de envío(kg)
2.67 Kg
BATERÍA
Batería
51Wh de Polímero-Litio / 10 Horas de batería.
DISEÑO
Materiales de chasis
Composite de alta resistencia
Color
Plateado
SEGURIDAD
fTPM/HW TPM
Encriptación fTPM
Cerradura Slim Kensington
Slim Kensington Lock
Seguridad
Seguridad SSD
SONIDO
Audio
Audio HD con salida de auriculares con ecualización Dolby Atmos
Altavoces
Altavoces Estéreo incorporados 1.5W x 2
CONECTIVIDAD
Bluetooth
Bluetooth 5.2
Webcam / Cámara
Cámara HD con Obturador
Inalámbrico
Intel Wireless-AX203 (Wi-Fi 6 , 2x2, BT Combo)
LAN
10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)
POTENCIA
Adaptador de corriente
Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C 1.8 metros / 3A
ACCESORIOS
Accesorios extra
Adaptador de corriente de 65W USB tipo C Adaptador de red de USB-C a RJ45 (No incluido)
SOFTWARE PREINSTALADO
Dolby Atmos
Sí
Intel® Connectivity Performance Suite
Sí
LG Glance by Mirametrix®
Sí
LG On Screen Display 3
Sí
LG Pen Settings
Sí
LG Power Manager
Sí
LG Quick Guide
Sí
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
Teclado español completo (98 teclas, con teclado numérico de 3 filas)
LED
LED
-Indicador de encendido -Indicador de conexión del adaptador de corriente
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
Botón de encendido, botón Copilot+PC
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Qué opina la gente
