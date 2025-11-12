Portátil 14 " LG gram 14Z90U, Windows 11 Home, Intel® Core™ Ultra 7, 32 GB RAM, 512 GB SSD, Intel® graphics (4Xe), Pantalla IPS (1920*1200), ligero, 1,120 g, 36.5 horas, AI, Negro

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. El portátil superó 7 pruebas diferentes del test MIL-STD 810H(2) de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H(2): Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. Se ruega no llevar a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños sobre el producto, los mismos no estarán cubiertos por la garantía. Haber aprobado el test no significa que el producto sea adecuado para uso militar.

*Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.4 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024).

*La función de integración con webOS es compatible solo con modelos que ejecuten webOS26.

*Requiere una cuenta Microsoft y conexión a Internet para funcionar correctamente. Las características de la IA con Copilot en Windows 11 pueden variar en rendimiento dependiendo de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y pueden no proporcionar el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso.

*Este servicio ofrece funciones de pago basadas en GPT‑4o, pero no admite integración con buscadores ni funcionalidades de editor de código. gram chat Cloud es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario; después, pasa a ser un servicio de pago. Los usuarios serán notificados por separado durante este periodo y podrán darse de baja si lo desean.

*Intel®, el logo de Intel e Intel core son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias.

*Cálculo realizado reproduciendo un vídeo en bucle, con un brillo de 150 nits, conectividad wifi desactivada y volumen de audio estándar. La duración real de la batería puede variar según condiciones de uso, la configuración del dispositivo y otros factores externos..

*La versión en color blanco no se encuentra a la venta