Portátil 14" LG gram 14ZD90, FreeOS, Intel® Core™ Ultra 7, 32 GB RAM , 512 GB SSD, Intel® graphics (4Xe) , Pantalla IPS (1920*1200),ligero, 1,120 g , 36.5 horas, AI,Negro

*La versión en color blanco no se encuentra a la venta

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

¹Basado en el peso del modelo 14Z90U de 1120 g, en la autonomía de la batería del modelo 14Z90U de 36,5 h y el modelo 14Z90U con una resistencia verificada por pruebas de resistencia militar. Resistencia evaluada según pruebas de durabilidad estándar y autonomía medida conforme a pruebas de eficiencia energética reconocidas. Comparado con otros modelos de portátiles LG disponibles en el mercado en la fecha de febrero 2026. Los valores pueden variar según el uso real y la configuración del dispositivo.​

²Tenga en cuenta que gram chat On-Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, utilícelo solo para solicitudes directas y puntuales.

³Gram Chat Cloud ofrece funciones de pago de GPT-4o, pero no incluye integración con motores de búsqueda ni herramientas interactivas para escribir, ejecutar o depurar código. El servicio es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario, después del cual se convierte en un servicio de pago. Los usuarios recibirán una notificación antes de que finalice la suscripción gratuita y podrán cancelar si lo desean. Para usar Gram Chat Cloud se requiere de registro, conexión a internet y una suscripción tras el primer año de uso. Asimismo, puede ser necesario adquirir una suscripción para utilizar todas las funciones disponibles en el servicio premium de GPT4. Gram Chat Cloud es compatible con Google Workspace y Microsoft 365.