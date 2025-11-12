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Portátil 14" LG gram 14ZD90, FreeOS, Intel® Core™ Ultra 7, 32 GB RAM , 512 GB SSD, Intel® graphics (4Xe) , Pantalla IPS (1920*1200),ligero, 1,120 g , 36.5 horas, AI,Negro
60 – 65 W USB PD
60 – 65 W USB PD
Portátil 14" LG gram 14ZD90, FreeOS, Intel® Core™ Ultra 7, 32 GB RAM , 512 GB SSD, Intel® graphics (4Xe) , Pantalla IPS (1920*1200),ligero, 1,120 g , 36.5 horas, AI,Negro
14ZD90U-G.AX85BN
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Características principales
- Diseñado para adaptarse a tu ritmo de vida, LG gram combina ligereza con solo 1.120 g de peso, autonomía de batería de hasta 36,5 h y resistencia gracias a su chasis ultrafino de magnesio y nanocarbono con certificación MIL-STD-810H
- Hasta 50 TOPS del procesador Intel® Core™ Ultra 7, LG gram con dos soluciones integradas de gram AI (Chat On-Device sin conexión a internet y Chat Cloud basado en GPT-4o) optimiza el rendimiento y eficiencia en un diseño portátil y ultraligero
- Equípate de un almacenamiento masivo con el SSD de 512 GB NVMe y 32 GB de RAM LPDDR5x para un rendimiento 1.25 superior en tareas exigentes como contenido 4K UHD
- Disfruta de cada detalle con la pantalla IPS WUXGA (1920x1200) de 14" en formato 16:10, con tratamiento antirreflejos y cobertura DCI-P3 99% para ofrecer colores vibrantes y precisos.
- Privacidad y seguridad bajo tu control gracias al reconocimiento facial y la app ThinQ, que te permite bloquear o borrar datos a distancia ante cualquier imprevisto desde tu móvil.
- Conectividad sin límites: 6 puertos de alta velocidad (2 USB 3.2, 2 USB Tipo C con Thunderbolt™ 4 para cargas ultrarápidas, HDMI 2.1 y entrada para auriculares) y LG gram Link para conectar dispositivos iOS, Android o webOS y compartir contenido de forma fluida
Elige el portátil más portátil¹ de LG gram AI
LG redefine la portabilidad: ultraligero y ultrafino para una movilidad sin esfuerzo, sin renunciar al rendimiento impulsado por AI. Equipado con la exclusiva gram AI, que integra las experiencias chat On‑device² (sin necesidad de internet) y gram chat Cloud³ para ofrecer productividad allí donde estés. Este portátil de nueva generación te permite ser un profesional en cualquier lugar.
Esta imagen muestra dos portátiles LG gram AI 2026 ultraligeros sobre un fondo gris oscuro. Uno aparece en ángulo para destacar su diseño trasero delgado y compacto, mientras que el otro está abierto, resaltando su construcción fina y ligera.
*La versión en color blanco no se encuentra a la venta
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
¹Basado en el peso del modelo 14Z90U de 1120 g, en la autonomía de la batería del modelo 14Z90U de 36,5 h y el modelo 14Z90U con una resistencia verificada por pruebas de resistencia militar. Resistencia evaluada según pruebas de durabilidad estándar y autonomía medida conforme a pruebas de eficiencia energética reconocidas. Comparado con otros modelos de portátiles LG disponibles en el mercado en la fecha de febrero 2026. Los valores pueden variar según el uso real y la configuración del dispositivo.
²Tenga en cuenta que gram chat On-Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, utilícelo solo para solicitudes directas y puntuales.
³Gram Chat Cloud ofrece funciones de pago de GPT-4o, pero no incluye integración con motores de búsqueda ni herramientas interactivas para escribir, ejecutar o depurar código. El servicio es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario, después del cual se convierte en un servicio de pago. Los usuarios recibirán una notificación antes de que finalice la suscripción gratuita y podrán cancelar si lo desean. Para usar Gram Chat Cloud se requiere de registro, conexión a internet y una suscripción tras el primer año de uso. Asimismo, puede ser necesario adquirir una suscripción para utilizar todas las funciones disponibles en el servicio premium de GPT4. Gram Chat Cloud es compatible con Google Workspace y Microsoft 365.
Liderando la grandeza, excelencia galardonada
⁴PCMag es una marca registrada de Ziff Davis, LLC. Usada bajo licencia.
Reproducido con permiso. © 2025 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos reservados.
*Basado en la la elección de ordenador portátil de los lectores de PCMag. Más información en el artículo oficial: https://www.pcmag.com/articles/readers-choice-2025-laptops?test_uuid=04IpBmWGZleS0I0J3epvMrC&test_variant=A
*La versión en color blanco no se encuentra a la venta
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. El portátil superó 7 pruebas diferentes del test MIL-STD 810H(2) de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H(2): Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. Se ruega no llevar a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños sobre el producto, los mismos no estarán cubiertos por la garantía. Haber aprobado el test no significa que el producto sea adecuado para uso militar.
*Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.4 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024).
*La función de integración con webOS es compatible solo con modelos que ejecuten webOS26.
*Este servicio ofrece funciones de pago basadas en GPT‑4o, pero no admite integración con buscadores ni funcionalidades de editor de código. gram chat Cloud es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario; después, pasa a ser un servicio de pago. Los usuarios serán notificados por separado durante este periodo y podrán darse de baja si lo desean.
*Intel®, el logo de Intel e Intel core son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias.
*Cálculo realizado reproduciendo un vídeo en bucle, con un brillo de 150 nits, conectividad wifi desactivada y volumen de audio estándar. La duración real de la batería puede variar según condiciones de uso, la configuración del dispositivo y otros factores externos..
La verdadera portabilidad va más allá del peso: es ser ligero, contar con una batería que te acompaña todo el día y ofrecer la resistencia que exige tu ritmo. LG gram reúne estos pilares en un diseño que cabe en cualquier parte, con gran autonomía y una solidez preparada para el día a día, para trabajar donde quieras y cuando lo necesites.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Algunas imágenes de esta página se han creado con AI generativa con fines ilustrativos. La apariencia real del producto, sus especificaciones y funciones pueden variar.
*La versión en color blanco no se encuentra a la venta
Ultraligero. Ultrafino
LG gram combina un peso increíblemente ligero de solo 1.120 g con un fino perfil de 15,7 mm⁵.
⁵El grosor se ha medido en el punto más delgado y puede variar. Consulta las especificaciones para obtener las dimensiones detalladas del producto.
*La versión en color blanco no se encuentra a la venta
Ultrarresistente
Tu LG gram ha pasado 7 pruebas diferentes del estándar militar⁶ MIL‑STD‑810H, garantizando una durabilidad pensada para afrontar tanto los desplazamientos como el día a día. Ofrece la resistencia de un portátil robusto sin renunciar a su diseño ultraligero.
⁶Prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. El portátil superó 7 pruebas diferentes del test MIL-STD 810H(2) de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H(2): Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. Se ruega no llevar a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños sobre el producto, los mismos no estarán cubiertos por la garantía. Haber aprobado el test no significa que el producto sea adecuado para uso militar.
Ultraduradero
Impulsado por una batería de alta capacidad, tu LG gram ofrece hasta 36,5 horas de uso⁷. Con una autonomía para todo el día y un Asistente Inteligente que ayuda a gestionar la eficiencia energética según tus patrones de uso⁸, podrás aumentar tu productividad y disfrutar de un funcionamiento ininterrumpido desde la mañana hasta la noche.
*La versión en color blanco no se encuentra a la venta
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
⁷Cálculo realizado reproduciendo un vídeo en bucle, con un brillo de 150 nits, conectividad wifi desactivada y volumen de audio estándar. La duración real de la batería puede variar según condiciones de uso, la configuración del dispositivo y otros factores externos.
⁸Para utilizar la función de notificación de detección del uso de la batería del Asistente Inteligente, es necesario que el usuario la active y que se acumulen al menos 80 horas de aprendizaje de patrones.
Tecnología Pro que se une a la innovación de la AI
Experimenta una arquitectura de nueva generación optimizada para AI de Intel®. Con gráficos Intel® (4Xe) y una NPU dedicada para tareas exigentes, ofrece una respuesta rápida y un rendimiento estable incluso en entornos de multitarea⁹. Combinado con una gestión eficiente de la energía, con 32 GB de memoria LPDDR5x, 512 GB de almacenamiento NVMe SSD y una ranura adicional de expansión NVMe¹⁰, mejora la velocidad y la flexibilidad del sistema para edición de vídeo, trabajos en 3D y tareas impulsadas por AI.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
⁹El rendimiento de la NPU y la GPU puede variar en función del procesador, condiciones de uso y el entorno. El rendimiento referido se basa en las pruebas de referencia internas de Intel, comparándolo con Intel Core Ultra Processor Series1.
¹⁰Las opciones de memoria y SSD mencionadas requieren una compra por separado y no vienen incluidas, los precios pueden variar según el país y el modelo.
¹¹El rendimiento de hasta 50 TOPS de AI se estima bajo condiciones máximas de funcionamiento. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones y el entorno.
¹²Intel®, el logo de Intel e Intel core son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias.
*Las imágenes son únicamente para fines ilustrativos, con secuencias abreviadas, y pueden diferir de la experiencia real de uso.
¹³Ten en cuenta que gram chat On‑Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, úsalo únicamente para solicitudes puntuales y directas.
¹⁴Gram Chat Cloud ofrece funciones de pago de GPT-4o, pero no incluye integración con motores de búsqueda ni herramientas interactivas para escribir, ejecutar o depurar código. El servicio es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario, después del cual se convierte en un servicio de pago. Los usuarios recibirán una notificación antes de que finalice la suscripción gratuita y podrán cancelar si lo desean. Para usar Gram Chat Cloud se requiere de registro, conexión a internet y una suscripción tras el primer año de uso. Asimismo, puede ser necesario adquirir una suscripción para utilizar todas las funciones disponibles en el servicio premium de GPT4. Gram Chat Cloud es compatible con Google Workspace y Microsoft 365.
¹⁵Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.4 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024). La función de integración con webOS es compatible únicamente con los modelos que ejecutan webOS 26.
Disfruta de chat On-Device¹⁶, incluso sin necesidad de conexión a internet
*Las imágenes son únicamente para fines ilustrativos, con secuencias abreviadas, y pueden diferir de la experiencia real de uso.
¹⁶Ten en cuenta que gram chat On‑Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, úsalo únicamente para solicitudes puntuales y directas.
¹⁷La función gram chat On-Device permite interactuar con documentos almacenados en el PC, y no gestiona información cotidiana sencilla ni preguntas que requieran búsquedas en Internet. La «Búsqueda por conversación» está actualmente en fase Beta y se actualizará en el futuro.
*Es posible que algunas funciones no funcionen correctamente durante el uso inicial debido a que la AI en el dispositivo necesita un tiempo de aprendizaje previo para adaptarse al usuario. gram chat On-Device requiere indexación para combinar palabras con datos del contenido de tu PC, lo que puede tardar en ofrecer los resultados deseados. Para utilizar la función de notificación de detección del uso de la batería del Asistente Inteligente, es necesario que el usuario la active y que se acumulen al menos 80 horas de aprendizaje de patrones.
*Los resultados de búsqueda de la IA pueden variar dependiendo de los datos en el momento de la búsqueda, y la precisión del contenido no está garantizada, por lo que se requiere la verificación del usuario. Actualmente esta función sólo es compatible con los idiomas inglés y coreano.
¹⁸La pantalla del PC se captura aproximadamente una vez cada 2 segundos, con un límite de almacenamiento de unos 13 GB. Las imágenes capturadas se borran automáticamente después de un cierto tiempo. Los usuarios pueden personalizar los ajustes, tales como si utilizar la función, la duración de almacenamiento de la pantalla, y la capacidad a través del icono de engranaje en la parte superior de gram chat. Esta característica está desactivada por defecto y es opt-in, que puede activar si desea utilizarlo.
*Esta función puede tener dificultades para buscar texto escrito a mano, imágenes borrosas o fuentes decorativas. Las búsquedas dependen de la coincidencia exacta del texto, incluido el espaciado. El uso de la captura de audio puede reducir el rendimiento informático.
*Esta función ayuda a los usuarios a navegar a la pantalla anterior mediante la búsqueda de palabras clave. Los usuarios pueden recuperar archivos usando copiar y pegar.
¹⁹Configuraciones del sistema compatibles: - Modo oscuro / - Bloqueo Fn / - Extensión de la duración de la batería / - Detección de uso de batería AI / - Modo de lectura / - Touchpad / - Modo de ahorro de batería / - Carga sin conexión USB-C / - Control de brillo / - Control de sonido.
Mayor espacio vertical²⁰ para no perderte ningún detalle
La pantalla IPS WUXGA de 14 pulgadas (1920×1200) ofrece imágenes nítidas y precisas, con 350 nits de brillo para una visualización cómoda en diferentes entornos. Su formato 16:10 proporciona un área de visión vertical más amplia, permitiendo mostrar más contenido en pantalla. Los amplios ángulos de visión y la reproducción de color uniforme mantienen imágenes y textos claros y definidos, ofreciendo una experiencia fiable y cómoda tanto para trabajar como para disfrutar de contenido multimedia.
"Esta imagen muestra la pantalla del portátil LG gram de 14 pulgadas vista de frente, con unos loros de colores sobre un fondo verde claro, destacando la intensidad de los colores y el nivel de detalle. Sobre la pantalla aparecen iconos que representan las especificaciones clave: gama de color DCI-P3 99% (Typ.), contraste 1200:1 y formato 16:10, indicando el rango de color, el contraste y la relación de aspecto del panel."
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*DCI-P3 típico del 99%. (DCI-P3: el estándar de color definido por Digital Cinema Initiatives (DCI)).
*La versión en color blanco no se encuentra a la venta
²⁰La resolución de 1920×1200 (WUXGA) ofrece más píxeles en vertical que la resolución Full HD estándar de 1920×1080.
Sonido espacial totalmente inmersivo
Los paisajes sonoros cobran vida. La tecnología Dolby Atmos²¹ te envuelve en una experiencia auditiva exuberante, expansiva y de 360 grados²².
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La versión en color blanco no se encuentra a la venta
²¹Dolby, Dolby Atmos el símbolo Doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
²²Las afirmaciones sobre el rendimiento de Dolby Atmos se basan en la información proporcionada en el sitio web oficial de Dolby Atmos. Para más información consulte: https://www.dolby.com/es.
Funciones clave de LG gram Link²³
*Pantallas simuladas. La disponibilidad de las funciones y la app puede variar según región.
*La versión en color blanco no se encuentra a la venta
*Para utilizar las funciones ThinQ, es necesario instalar la aplicación «LG ThinQ» desde Google Play Store o Apple App Store en su smartphone y conectarse a una red Wi-Fi. La aplicación LG ThinQ™ está disponible en smartphones compatibles con Android 9.0 o superior e iOS 16.0 o superior. Se requiere una conexión de datos Wi-Fi en el teléfono y en el hogar, así como el registro del producto en LG ThinQ
²³Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.4 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024).
*La función de integración con webOS es compatible solo con modelos que ejecuten webOS26.
*La función de envío de archivos puede utilizarse sin conexión de red a través de Bluetooth. Todas las demás funciones requieren que el portátil y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.
*La compatibilidad con Smart Monitor estará disponible más adelante. Algunos Smart TVs y monitores pueden no ser compatibles.
*Los logotipos de iOS y Android son marcas registradas de Apple Inc. y Google LLC, respectivamente, y el de LG Electronics Inc.”
*Pantallas simuladas. La disponibilidad de funciones y aplicaciones puede variar según la región.
²⁴Para utilizar las funciones ThinQ, es necesario instalar la aplicación «LG ThinQ» desde Google Play Store o Apple App Store en su smartphone y conectarse a una red Wi-Fi. La aplicación LG ThinQ™ está disponible en smartphones compatibles con Android 9.0 o superior e iOS 16.0 o superior. Se requiere una conexión de datos Wi-Fi en el teléfono y en el hogar, así como el registro del producto en LG ThinQ.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
²⁵USB Type‑C™ y USB‑C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
*Se incluye un cable de carga USB tipo C. El adaptador de corriente no está incluido en la caja y se vende por separado. Se requiere un adaptador de corriente USB tipo C de 65W. LG recomienda usar el adaptador de corriente USB tipo C de 65W de LG para una carga óptima. https://www.lg.com/es/accesorios/portatiles/
Todas las especificaciones
PANTALLA
Brillo
350 nits
Gamut
DCI-P3 99%
Contraste
1.200:1
Tipo de panel
IPS
Táctil
No
Relación de aspecto
16:10
Resolución
WUXGA (1920*1200)
Tamaño (Ench)
14"
Tamaño (cm)
35.5
DIMENSIÓN / PESO
Dimensión(mm)
312 x 214.3 x 15.7
peso(kg)
1,120 g
Dimensión de envío(mm)
552 x 308 x 69
Peso de envío(kg)
1.95 kg
BATERÍA
Batería
Hasta 36.5 horas* 4 celdas y 72 Wh de Polímero-Litio * Usando un video en bucle, brillo de pantalla 150 nits, conectividad WIFI apagada, volumen de audio estándar
DISEÑO
Materiales de chasis
Chasis de nano carbono y magnesio (nanocomposite de base metálica), resistente a golpes, presión, humedad y corrosión según el estándar militar de durabilidad STD-MIL 810H (acorde a 7 de los ensayos de resistencia que establece)
Color
Negro
SISTEMA
Gráfico
Intel® graphics (4Xe)
Memoria
32 GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467MHz )
Sistema operativo
FreeOS
Procesador
Intel® Core™ Ultra 7 355 (8 Cores: 4P + 4 LP-E, P-Core Max 4.7 GHz, Intel Smart Cache 12MB, 50 TOPS NPU)
INFORMACIÓN
Categoría de productos
LG gram
Año
2026
Nombre de Producto
14ZD90U-G.AX85BN
SEGURIDAD
Seguridad
"- Seguridad SSD - Encriptación fTPM - Kensington lock"
ALMACENAMIENTO
SSD
512 GB M.2 (NVMe Gen.4)
SONIDO
Audio
Audio HD con salida de auriculares con ecualización Dolby Atmos
Altavoces
Altavoces Estéreo incorporados 1.5W x 2
CONECTIVIDAD
Bluetooth
Bluetooth 5.4
Webcam / Cámara
Cámara FHD (2MP, 30 FPS) IR con doble micrófono (Reconocimiento facial)
Inalámbrico
Wi-Fi 6E (802.11ax) - AX211
LAN
10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)
POTENCIA
Adaptador de corriente
Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C / 3A (No Incluido)
ACCESORIOS
Accesorios extra
- Cable USB-C a USB-C - Adaptador de corriente 65W (No incluido) - Adaptador de red de USB-C a RJ45 (No incluido)
SOFTWARE PREINSTALADO
Dolby Atmos
Sí
Intel® Connectivity Performance Suite
Sí
Intel® Unision
Sí
LG Display Extension
Sí
LG Easy Guide / Troubleshooting Guide
Sí
LG Glance by Mirametrix®
Sí
LG On Screen Display 3
Sí
LG PC Manuals
Sí
LG Power Manager
Sí
LG Security Guard
Sí
LG UltraGear Studio
Sí
LG Update & Recovery
Sí
McAfee en vivo seguro (30 días de prueba)
Sí
Microsoft 365 (30 días de prueba)
Sí
PCmover Profesional
Sí
LG Quick Guide
Sí
LG Lively Theme
Sí
LED
LED
-Indicador de encendido -Indicador de conexión del adaptador de corriente -Indicador de webcam -Indicador de Mayúsculas -Indicador de micrófono activado
TÉRMICO
Sistema de refrigeración
Sistema de refrigeración Mega
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
Botón de encendido
PUERTOS
HP-Out
1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm
USB Tipo A
2 x USB 3.2 Gen1
USB Tipo C
2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado
HDMI
1x HDMI 2.1
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
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