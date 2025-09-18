¹Obtención de cupones de descuento el día 15 del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año por el importe acumulado del 1,5% del valor de cada pedido realizado durante dicho trimestre vencido a través de www.lg.com/es pudiendo ser canjeables en futuras compras realizadas en www.lg.com/es. Más detalles: https://www.lg.com/es/lg-member-benefits-conditions/

²Cupón de bienvenida: Regístrate y podrás beneficiarte de un descuento del 5% aplicando el cupón en el pago en compras superiores a 150€. Cada nueva cuenta de miembro registrada en LG.com/es obtendrá un cupón. El cupón es válido durante los 365 días posteriores al registro y puede usarse con los productos disponibles en la tienda de LG.com/es (accesorios incluidos) excepto con los productos outlet y portátiles.

³Descuento en el pago con 2 o más productos en compras superiores a 150€. Excluye productos cuyo precio sea inferior a 100€, setup gaming, accesorios y outlet. Limitada a la compra de 3 unidades por cada usuario. En caso de excederse, LG se reserva el derecho a cancelar los pedidos de las unidades que se excedan. En caso de devolución parcial, el descuento no será aplicable y se solicitará el abono correspondiente a dicho descuento. Válido hasta 31/12/25 o hasta fin de existencias.

⁴Derecho de desistimiento. De conformidad con la normativa aplicable, el Cliente podrá ejercer su derecho de desistimiento sin penalización en un plazo máximo de catorce (14) días naturales a contar desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega del mismo (lo que haya ocurrido con posterioridad) sin necesidad de justificación. Más detalles: https://www.lg.com/es/condiciones-generales-de-venta/

⁵Envío gratuito_ Válido para toda España excepto para Canarias. El envío de los productos no incluye la instalación a no ser que venga especificado expresamente en el momento de adquirir el producto en nuestra tienda online de LG. Más detalles: https://www.lg.com/es/condiciones-generales-de-venta/

⁶Instalación gratuita_ Instalación gratuita por la compra de ordenadores, monitores o televisores de menos de 43 pulgadas. Más detalles: https://www.lg.com/es/posventa/microsites/instalacion-mantenimiento

⁷Recogida gratuita_ Posibilidad (en caso de que así lo indique en el proceso de compra) de recogida de su antiguo dispositivo, sin coste alguno, por la compra de cualquier producto de la tienda online de LG.com/es según la normativa aplicable. LG Electronics España recogerá, sin coste alguno, tu antiguo dispositivo (aunque sea de otra marca) según la normativa aplicable. Más detalles: https://www.lg.com/es/condiciones-generales-de-venta/

⁸Disponible solamente para los miembros que hayan aceptado recibir mensajes promocionales y notificaciones.