En un televisor o monitor podemos encontrar una gran variedad de tipos de conexiones, también llamadas puertos. En esta guía damos un repaso por los principales, para que sepas qué conectar, dónde y cómo.

Ten en cuenta que el sonido al igual que la imagen solo dispone de 1 canal de entrada o 1 canal de salida. No se pueden obtener varias salidas de sonido a la vez.

POR EJEMPLO:

1. No es posible obtener el sonido del televisor y al mismo tiempo tener unos auriculares (por bluetooth o por minijack).

2. La salida de HDMI ARC (salida de sonido) y la entrada HDMI 1 (entrada de imagen) pueden funcionar a la vez, ya que una es de imagen y la otra es salida de sonido.