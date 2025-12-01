Siglas de Universal Serial Bus, es el estándar más conocido para conectar y comunicar diferentes tipos de dispositivos como ordenadores, móviles, teclados, ratones, pendrive, impresoras, cámaras digitales...
Permite la transferencia de datos digital y también provee de una pequeña señal de potencia, para proporcionar alimentación o carga a los dispositivos conectados.
Reproducción de contenidos de dispositivos
Dependiendo de nuestro modelo de televisor, si conectamos un dispositivo USB con capacidad de memoria (pendrive, disco duro, móvil...) podremos tener acceso a los contenidos multimedia que almacenen y reproducir en nuestra pantalla los principales formatos de vídeo, música y fotografía: mp4, m4v, mp3, jpg…
En la mayoria de modelos, el puerto serigrafiado como USB1 cuenta con mayor potencia eléctrica, por tanto es el puerto recomendado para conectar discos duros.
