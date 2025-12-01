About Cookies on This Site

Conexiones panel trasero TV

En un televisor o monitor podemos encontrar una gran variedad de tipos de conexiones, también llamadas puertos. En esta guía damos un repaso por los principales, para que sepas qué conectar, dónde y cómo.

 

Ten en cuenta que el sonido al igual que la imagen solo dispone de 1 canal de entrada o 1 canal de salida. No se pueden obtener varias salidas de sonido a la vez.

 

POR EJEMPLO:

1. No es posible obtener el sonido del televisor y al mismo tiempo tener unos auriculares (por bluetooth o por minijack).

2. La salida de HDMI ARC (salida de sonido) y la entrada HDMI 1 (entrada de imagen) pueden funcionar a la vez, ya que una es de imagen y la otra es salida de sonido.

lg-SJ95-panel-trasero-back

Pulsa sobre la imagen del conector y accede a más información.

Señal de Antena y Satélite

HDMI

VGA

Vídeo Compuesto

Euroconector (SCART)

Ethernet (Internet)

USB

Audio

Señal de Antena y Satélite

La conexión más común para ver canales de TV es la de cable coaxial, también llamada "de antena". Se trata de una señal analógica o digital (TDT) que transporta diferentes canales.

 

Algunos modelos cuenta con una entrada adicional para la recepcion de canales mediante satélite. Ésta se diferencia de la tradicional en que el conector es roscado, para acoplar firmemente el cable (más información sobre el conector F).

conexion-antena-satelite
conexion-antena-satelite-diagrama

HDMI

HDMI de las siglas en inglés High-Definition Multimedia Interface, se usa para la transmisión digital de vídeo y audio. Hoy en día es el sustituto principal de las antiguas conexiones de vídeo analógicas.

 

Sus usos son muy variados y abarcan una gran cantidad de dispositivos: sintonizadores externos de TDT, reproductores DVD y Blu-ray, ordenadores, smartphones, tablets... 


Con frecuencia, no todas las entradas HDMI del panel trasero son iguales. Si bien todas transmiten audio y vídeo, algunas presentan funciones especiales que se detallan a continuación:

HDMI in / HDMI

HDMI in1 (STB) está diseñado para conectar consolas, pc, reproductores Blu-ray... pero también es posible conectar cualquier dispositivo para reproducir un contenido en el televisor, monitor o proyector.

HDMI ARC

HDMI (ARC) se usa como retorno de audio, de forma que la señal de audio se transmite desde el televisor hacia los altoavoces. Se suele usar dicho puerto para la conexion de sistemas de sonido.

lg-tv-conexiones-panel-trasero-hdmi-in

HDMI MHL

HDMI MHL(Mobile High-definition Link) usa 5 pines de conexión facilitando así la interconexión y compatibilidad entre equipos. Por ejemplo, a través de este puerto se pueden conectar móviles o tablets para la reproducción de contenidos sin tener que usar adaptadores, únicamente con un cable HDMI a microUSB.

Conexión inalámbrica

Tenemos las siguientes opciones:

 

 

Para más información consulta la siguiente página.

lg-tv-conexiones-panel-trasero-hdmi-mhl

CONSEJO: la calidad de imagen puede verse afectada por una serie de factores:

  • Longitud del cable. Te recomendamos usar los que vienen con el equipo (longitud máxima de 2m).
  • Calidad del cable, ya que existen diferentes categorías y estándares.
  • Uso de adaptadores: pueden producir errores en la transmisión de la señal.

VGA

Video Graphics Array o Adaptador Gráfico de Vídeo se utiliza para la interconexión entre un ordenador y un monitor, televisión o proyector. En ésta conexión sólo se transmite la imágen.  

 

Según las posibilidades de la tarjeta gráfica del ordenador, podremos:

 

  • Duplicar pantalla (lo mismo que se ve en el ordenador, se verá en el dispositivo conectado)
  • Extender pantalla (se crea una ampliación del escritorio formado por los 2 dispositivos)
  • Mostrar la pantalla sólo en el ordenador
  • Mostrar la pantalla sólo en el dispositivo conectado

 

Con la revolución digital, a partir de 2009, se comienza a reemplazar estos conectores VGA por conectores HDMI debido a sus características más avanzadas y la posibilidad de transmitir también audio.

lg-tv-conexiones-panel-trasero-vga-conector

Vídeo Compuesto y por Componentes

Son las conexiones clásicas de vídeo analógico. Durante muchos años estuvieron presente en multitud de dispositivos como videocámaras, videoconsolas, reproductores de CD y DVD... Existen 2 tipos principales:

  • Vídeo compuesto (1 conector RCA)
  • Vídeo por componentes (3 conectores RCA)

 

Dependiendo del modelo de televisor o monitor, puede implementar un tipo diferente de conexión, e incluso diferentes tipos de conectores para cada uno.

Vídeo compuesto

lg-tv-conexiones-panel-trasero-conectores-video-compuesto

 

Aquí vemos algunas formas diferentes de presentar este tipo de conexión:

 

1. Conector RCA.
2. Conector minijack.
3. Conector RCA compartido con la conexión por componentes, por éste motivo es amarillo y verde.

 

En el vídeo compuesto, aunque el nombre parezca indicar otra cosa, sólo se transmite vídeo, no sonido.

 

Para más información consulta la siguiente página.

Vídeo por componentes

lg-tv-conexiones-panel-trasero-conectores-video-por-componentes

 

La señal de vídeo se divide en dos o más canales (componentes) alcanzando una mejor calidad que la señal de vídeo compuesto. También es denominada señal YPbPr. de las siglas Y (luminancia) Pb (diferencia entre componente azul y luminancia) y Pr (diferencia entre componente roja y luminancia).

 

Al igual que el vídeo compuesto, el vídeo por componentes sólo transmite vídeo, no sonido.

 

Para más información consulte la página siguiente.

Conectores integrados con audio

En modelos recientes podemos encontrar la conexión de vídeo compuesto y por componentes integrada en conectores minijack (jack estéreo de 3,5 mm) que además permiten conectar también el sonido.

Existen 2 tipos de conectores integrados:

 

1. Jack amarillo para vídeo compuesto y sonido.
2. Jack verde para vídeo por componentes (en este caso, el conector amarillo se utiliza para el sonido).

 

Te mostramos los esquemas de conexión:

 

lg-tv-conexiones-panel-trasero-video-por-componentes-nuevos-minijack

Vídeo compuesto con Audio

lg-tv-conexiones-panel-trasero-video-compuesto-minijack-nueva-conexion-con-audio

Vídeo por componentes con Audio

lg-tv-conexiones-panel-trasero-video-por-componentes-minijack-nueva-conexion-con-audio

SCART o Euroconector

Tradicionalmente se usaba para conectar el reproductor/grabador de vídeo con la televisión. Con el surgimiento de la TDT empezó a ser el medio de conexión entre el decodificador digital y la televisión.

 

Se trata de un conector bidireccional (envía y recibe información). Transmite tanto imagen como sonido.


Con la revolución digital, a partir de 2009, se comienza a reemplazar por conectores HDMI debido a sus características avanzadas.

 

Para más información consulta la siguiente página.

lg-tv-conexiones-panel-trasero-hdmi-euroconector-scart-conector

Ethernet

No todos los modelos de televisión disponen de conexión Wi-Fi, por dicho motivo integran una conexión de red mediante cable ethernet con un terminal RJ-45.



En el caso de disponer de las dos opciones, te recomendamos siempre la opción cableada ya que evitarás interferencias y la velocidad de conexión será más elevada.



Si tienes problemas para realizar la conexión, ya sea cableada o mediante wifi, consulta la siguiente guía.

lg-tv-conexiones-panel-trasero-ethernet-lan-internet

Más información sobre este tema:

Revisa las siguientes guías para obtener información más detallada.

USB

Siglas de Universal Serial Bus, es el estándar más conocido para conectar y comunicar diferentes tipos de dispositivos como ordenadores, móviles, teclados, ratones, pendrive, impresoras, cámaras digitales...

 

Permite la transferencia de datos digital y también provee de una pequeña señal de potencia, para proporcionar alimentación o carga a los dispositivos conectados.

 

Reproducción de contenidos de dispositivos


Dependiendo de nuestro modelo de televisor, si conectamos un dispositivo USB con capacidad de memoria (pendrive, disco duro, móvil...) podremos tener acceso a los contenidos multimedia que almacenen y reproducir en nuestra pantalla los principales formatos de vídeo, música y fotografía: mp4, m4v, mp3, jpg…

 

En la mayoria de modelos, el puerto serigrafiado como USB1 cuenta con mayor potencia eléctrica, por tanto es el puerto recomendado para conectar discos duros.

 

Para más información, puedes consultar esta página.

Audio

La transmisión de la señal sonido implica muchos y variados tipos de conectores. Aquí te detallamos los principales:

RCA

El cable RCA es bidireccional, lo que significa que un dispositivo externo reproducir audio en el TV, o el TV puede enviar el audio a un equipo externo.



Dependiendo de los cables que utilicemos, tendremos:

 

  • Monocanal, 1 canal (blanco)
  • Estéreo, 2 canales (blanco y rojo)

 

En el caso de usarse como salida monocanal se empleará únicamente el conector blanco RCA del TV.
Para escuchar el sonido en estéreo, 2 canales, se emplearan los dos conectores RCA (conector blanco y rojo, R y L).

Ten cuidado de no confundir el conector de audio rojo RCA con el conector rojo de la señal de vídeo por componentes.

lg-tv-conexiones-panel-trasero-sonido-rca-estereo
lg-tv-conexiones-panel-trasero-sonido-rca-estereo-minijack

 

lg-tv-conexiones-panel-trasero-video-compuesto-minijack-nueva-conexion-con-audio

Auriculares (Minijack)

Conector de audio analógico. Utilizado normalmente para salida/entrada de sonido en las TV. Es estéreo con 2 canales (L+R)

 

El minijack de 3,5 mm es el tipo de conector más utilizado, usado para la salida de auriculares, en equipos de sonido, reproductores mp3...

lg-tv-conexiones-panel-trasero-sonido-minijack

Audio Óptico (Optical Digital Audio Out)

El cable de audio óptico se usa para conectar dispositivos con salida óptica de audio Dolby Digital o PCM (modulación por código de pulsos). Transmite señales de audio de gran calidad sin provocar interferencias como los clásicos RCA (blanco y rojo).

lg-tv-conexiones-panel-trasero-sonido-conector-entrada-optico

HDMI (ARC)

De las siglas Audio Return Channel. Es una función especial del cable HDMI, donde el mismo cable se usa como retorno de audio, de forma que la señal de audio se transmite desde el televisor hacia el dispositivo conectado. Se suele usar para la conexion de sistemas de sonido (barras de sonido, home cinema...).

lg-tv-conexiones-panel-trasero-hdmi-in

