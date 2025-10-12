Estos Términos y Condiciones del Programa de Referidos de LG (“Programa”) (“Términos del Programa de Referidos”) están sujetos a y se rigen por los Términos de Uso de LGE Service, disponibles en https://www.lg.com/es/lge-terms/ (“Términos de LG”). Estos Términos del Programa de Referidos son “Términos Complementarios”, tal y como se definen en los Términos de LG, y se incorporan a dichos Términos por referencia. En caso de conflicto o incoherencia entre estos Términos del Programa de Referidos y los Términos de LG, prevalecerán las disposiciones de estos Términos del Programa de Referidos.

1. Eligibilidad

El Programa de Referidos de LG está disponible para residentes legales en España que tengan dieciocho años o más (cada uno, un “Participante”).

Los “Referentes” del Programa de Referidos de LG se limitan a los Participantes que tengan una Cuenta LG. Los Referentes deben informar a todos los posibles Referidos de que recibirán una Recompensa en caso de que el Referido realice una compra. Los empleados y/o colaboradores externos de LG Electronics España, S.A.U., así como los influencers y colaboradores/partners de productos LG, no son elegibles para participar en este programa.

Los “Referidos” se limitan a Participantes que creen una nueva Cuenta LG como parte de su participación en el Programa. Los Referidos deben ser invitados por los Referentes y comprar un “Producto Elegible” de LG (definido más abajo) en LG.com/es. El Programa está destinado exclusivamente a un uso personal y no comercial. Los Referidos deben (i) tener una relación personal previa con el Referente (es decir, ser amigos o familiares del Referente), y (ii) ser nuevos clientes de LG.com/es (no deben haber creado previamente una cuenta en LG.com).

El Programa de Referidos de LG no será válido en aquellos lugares fuera del territorio español.

2. Cómo funciona el Programa

a. Los Referentes deben tener una Cuenta LG y seguir los enlaces e instrucciones en la página principal del Programa para invitar a los Referidos por cualquier via personal del Referente (correo electrónico, mensaje privado de redes sociales, mensajes de texto, etc.).La difusión pública o masiva de los enlaces de Referidos, incluyendo, pero sin limitarse a, redes sociales públicas, sitios de cupones, correos electrónicos masivos o cualquier otro foro público, o el uso indebido por parte del Referente o Referido, descalificará al Referente de participar en el programa y de obtener recompensas.LG se reserva el derecho de revocar cualquier recompensa acumulada que se considere obtenida mediante actividades sospechosas o prohibidas.

b. El Referido debe seguir el enlace que recibe a la página principal para crear una Cuenta LG.Una vez verificada la Cuenta LG, el Referido recibirá un código de descuento único para productos elegibles.Los productos elegibles son todos los ofertados en LG.com/es, a excepción de televisores, StandByMe, barras de sonido, piezas de repuesto y accesorios, suscripciones o servicios (incluyendo instalación y retirada) (en adelante, los “Productos Elegibles”).El descuento máximo es de 150 euros por unidad de producto.Se puede aplicar el código de descuento a varios Productos Elegibles si se compran en el mismo pedido.El código de descuento será válido durante seis (6) meses desde la fecha de emisión.El código de descuento no puede transferirse, venderse, cederse ni compartirse, y sólo puede ser utilizado por el Referido.El código no puede combinarse con ninguna otra promoción o descuento, salvo que se establezca expresamente lo contrario.

c. Para que el Referente pueda optar a una Recompensa, el Referido debe (i) estar registrado como usuario en LG.com/es y (ii) utilizar el código de descuento en LG.com/es para comprar Productos Elegibles por un valor total de 150 euros o más (“Compra Cualificada”), sin aplicar el código de descuento y sin contar el valor de otros productos o servicios adquiridos que no se consideran Productos Elegibles, si los hubiera.Al completarse Compras Cualificadas, la Recompensa (el cupón de descuento) será automáticamente emitida al Referente en un plazo máximo de siete (7) días naturales desde la fecha efectiva de la Compra Cualificada.Asimismo, a medida que se generen más Compras Cualificadas y en caso de subir de nivel, dicha Recompensa se irá actualizando en el mismo plazo anteriormente indicado.Asimismo, el Referente podrá consultar la Recompensa en el apartado de “Mis Cupones” de “Mi LG”.El descuento derivado de la Recompensa podrá aplicarse en la compra de cualquier producto o servicio comercializado a través de LG.com/es con las siguientes limitaciones:

El descuento derivado de la Recompensa es de un único uso, por lo que, una vez aplicado en cualquier compra por parte del Referente, el nivel del Referente en el Programa partirá de cero.

El descuento derivado de la Recompensa es de máximo 150 euros por unidad de producto/servicio

El descuento derivado de la Recompensa podrá aplicarse a varios productos o servicios siempre y cuando se encuentren en el mismo pedido.

El descuento derivado de la Recompensa que se genere podrá utilizarse durante toda la vigencia del Programa.

3. Vigencia del Programa

Este Programa estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2026.

4. Información personal del participante

La información recopilada en relación con el Programa de Referidos de LG se gestionará de acuerdo con la Política de Privacidad de LG, disponible en: https://www.lg.com/es/privacy/#tabs-privacy-policy.

5. Terminación/Suspensión

A criterio exclusivo de LG, podrá suspender o cancelar el acceso a la Cuenta LG, al Programa de Referidos o a las Recompensas, total o parcialmente, descalificar y/o retener las Recompensas si LG considera que un Participante está manipulando o abusando de cualquier aspecto del Programa, no es elegible para recibir una Recompensa por motivos legales o puede estar realizando actividades que violen estos Términos del Programa de Referidos.LG podrá cambiar, modificar, suspender o cancelar el Programa de Referidos o cualquier parte del mismo en cualquier momento y a su exclusivo criterio, sin previo aviso a los Participantes.El acceso y la participación continuada en el Programa tras dichos cambios o modificaciones supone la aceptación de los mismos.En el momento de la suspensión o cancelación, se extingue el derecho a utilizar el Programa y a obtener Recompensas.Los Participantes podrán usar las Recompensas acumuladas hasta su fecha de caducidad, según lo establecido aquí.El Programa está disponible únicamente para clientes residentes en España y no está disponible en otras ubicaciones.

Todos los derechos reservados 2025. LG Electronics España S.A.U