Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 86 pulgadas 4K 2026

1)* La pantalla Mini RGB de LG cuenta con la certificación de Intertek por su doble cobertura de color del 100 %, medida según la cláusula 5.18 de IDMS v1.2.

2)*Las imágenes anteriores son simuladas con fines meramente ilustrativos.

3)* En comparación con el procesador IA alpha 8 4K Gen2 de 2025 basándose en la comparación de especificaciones interna.

4)*Los televisores MRGB85 (excepto el modelo de 86 pulgadas) han sido verificados para cumplir con los requisitos de eyesafe® 3.0, un programa desarrollado por eyesafe Inc. y probado por UL Solutions bajo condiciones específicas.

*El rendimiento puede variar según el modelo del producto, la configuración, las condiciones de uso y el entorno.

5)*AI Picture Pro funcionará con cualquier tipo de contenido con derechos de autor en los servicios de plataformas.

*Las imágenes se amplían hasta alcanzar una calidad similar al 4K. Los resultados pueden variar dependiendo de la resolución original.

6)* Debe activarse a través del menú del modo de sonido. Además, el sonido puede variar según el entorno.

7)*El sonido puede variar según el entorno.

8)*AI Search (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a Internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

9)



*Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús pueden variar dependiendo de la fecha de lanzamiento.

*La recomendación de palabras clave varía según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten EPG (guía electrónica de programación).

*La tarjeta «Ahora en emisión» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta «IA generativa» está disponible en determinadas regiones o modelos.



10)*Según la región o la conectividad a la red el contenido puede verse reducido o limitado.

*Voice ID puede variar según la región o país, y.está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona exclusivamente en las aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desactivado por alguien con una voz similar a la tuya, y si tu voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar de manera efectiva.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o retiradas sin previo aviso.

*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

11)*AI Search (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a Internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

12)*Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús pueden variar dependiendo de la fecha de lanzamiento.

*La recomendación de palabras clave varía según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten EPG (guía electrónica de programación).

*La tarjeta «Ahora en emisión» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta «IA generativa» está disponible en determinadas regiones o modelos.

13)*Según la región o la conectividad a la red el contenido puede verse reducido o limitado.

*Voice ID puede variar según la región o país, y.está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona exclusivamente en las aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desactivado por alguien con una voz similar a la tuya, y si tu voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar de manera efectiva.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o retiradas sin previo aviso.

*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

15)*AI Search (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a Internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

16)*Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús pueden variar dependiendo de la fecha de lanzamiento.

*La recomendación de palabras clave varía según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten EPG (guía electrónica de programación).

*La tarjeta «Ahora en emisión» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta «IA generativa» está disponible en determinadas regiones o modelos.

17)*Según la región o la conectividad a la red el contenido puede verse reducido o limitado.

*Voice ID puede variar según la región o país, y.está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona exclusivamente en las aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desactivado por alguien con una voz similar a la tuya, y si tu voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar de manera efectiva.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o retiradas sin previo aviso.

*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

18)*Es necesaria una conexión a internet.

*AI Chatbot puede vincularse a servicios de atención al cliente.

*En los países donde no se admite PLN, es posible que el acceso y el uso de aplicaciones basadas en voz no estén disponibles.

19)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y solo está disponible en determinados modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte técnico de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

20)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción de pago. Prueba gratuita de un mes disponible tras inicio de sesión y registro de método de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago a menos que se cancele antes de que finalice el periodo de prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el periodo de prueba.

21)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

* Es necesaria una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y funciones.

22)* Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas mediante la correspondencia de datos con cada tipo de perfil.

23)*La función de IA generativa solo está disponible en determinadas regiones o modelos.

* Una suscripción incluye 20 créditos al mes. Cada crédito te permite generar una imagen.

*La velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar en función del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de la red.

*Es posible que LG Link no admita algunas extensiones de archivo, dependiendo de las especificaciones de tu dispositivo.

*LG Link puede utilizar un dispositivo de almacenamiento externo cuando se utiliza de acuerdo con las especificaciones de memoria del dispositivo.

24)* La función está disponible cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

25)*El ahorro de energía solo se aplica cuando el Modo Galería y Always Ready están activados. Si Always Ready está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.

26)* Los sensores de iluminación pueden variar según el modelo.

27)* Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

28)*LG supports 'Matter' Wi-Fi devices. 'Matter' supported services and features may vary depending on the connected devices. Initial connection for ThinQ and Matter should be via ThinQ mobile app.

29)*Validación de AMD FreeSync™ Premium basada en bajo retardo de entrada, reducción de interrupciones y rendimiento sin parpadeos.

*144Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 144Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Incremento, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Incremento 288 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 288 Hz con una resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultrasuave.

30)*Requiere una suscripción. Las ofertas de servicios pueden variar según el plan de afiliación.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En el modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o wifi de 5 GHz.

31)*En el modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o wifi de 5 GHz.

32)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir suscripción y gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

33)*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.

34)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision es compatible.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y la aplicación Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

35)*La Soundbar puede comprarse por separado.

* El control del modo de sonido puede variar dependiendo del modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión a red para realizar las actualizaciones.

*El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.

36)*El modelo de Sound Suite puede variar según el país, la región y el modelo de televisor.

*La Soundbar puede comprarse por separado.

* El control del modo de sonido puede variar dependiendo del modelo.

*Cuando se conecta a una Soundbar, admite hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales compatibles pueden variar según el modelo de Soundbar.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión a red para realizar las actualizaciones.

*El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.