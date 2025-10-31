About Cookies on This Site

Smart TV LG UHD Ultimate AI UA74 86 pulgadas 4K 2025
Características principales

  • UHD Ultimate, el Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año(1), para disfrutar de tus contenidos favoritos en 4K. Mayor contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes.
  • Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(1). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(2): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico (no incluido, se vende por separado en esta web.)
  • El procesador potente e inteligente (4K α7 Gen8), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, analizando la imagen en 2.040 zonas independientes.
  • El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la experiencia gaming con fluidez VRR (60 Hz)(3) y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker y con la calidad de imagen HDR10 Pro y sonido Dolby Digital Plus; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
  • Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta: es accesible para múltiples tipos de necesidades y permite ahorrar en la factura de la luz(4).
Más

Ciberseguridad

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

webOS Re:NEW Program

*Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

Un televisor LG UHD TV está ligeramente inclinado hacia la izquierda y muestra coloridas canicas de diferentes colores: rosa, azul y morado. El procesador alpha 7 4K AI Processor está integrado en la esquina inferior derecha del televisor. Logotipo de LG UHD AI en la esquina inferior izquierda. También se puede leer el texto “impulsado por el procesador LG alpha AI processor”.

El Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año 1

Calidad de imagenSmart TV webOSSonido absolutoDiseñoSiéntete el protagonista de tus contenidos

Procesador inteligente 4k α7 Gen8

Maximiza la calidad de imagen y sonido, analizando 2.040 zonas DTM independientes.

El procesador AI Processor Gen8 alpha 7 se enciende y emite destellos de luz amarillos.

(1) WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

4K Super Upscaling hace que cada fotograma cobre vida

Disfruta de la resolución, el brillo y la claridad mejorados con 4K Super Upscaling.

Comparativa del antes y después de cómo 4K Super Upscaling de LG mejora la calidad de la imagen. Dos paneles que muestran la misma imagen de un ave de color posada en una rama en un bosque, con el panel de la derecha degradada.

*La calidad de imagen del contenido escalado variará en función de la resolución original.

HDR10 Pro

Colores vibrantes con más brillo para un mayor nivel de resolución de pantalla. Disfruta de una calidad de imagen superior con un contraste aún más nítido.

La foto de una chica con un jersey rojo está dividida por la mitad para mostrar el lado izquierdo en SDR y el derecho en HDR10 Pro. El lado derecho de la imagen es más nítido y en contraste en comparación con el lado izquierdo de la imagen.

(1) HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics basada en la calidad de imagen estandarizada del estándar “HDR10”.

LG webOS, el Smart TV más inteligente, que evoluciona a mejor cada año. Preparado para los próximos apagones TDT (1)

Control inteligente: Mando Magic Remote

El único con puntero inalámbrico para una navegación más fácil, cómoda y rápida⁽¹⁾. Además, con el nuevo botón de control de IA puedes activar el asistente por voz inteligente y controlar totalmente tu TV y tu hogar⁽²⁾

(1) WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(2) Estudio interno realizado a fecha de 1/10/2024. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

(3) El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo. Se requiere una conexión a Internet para su uso. El reconocimiento de voz de la IA solo se ofrece en los países que admiten PNL en su idioma nativo.

Una familia de cuatro miembros está reunida frente a un televisor LG AI TV. La persona que sostiene el mando a distancia está rodeada por un círculo con su nombre. Esto demuestra cómo AI Voice ID reconoce la firma de voz de cada usuario. La interfaz webOS muestra cómo la IA cambia automáticamente de cuenta y recomienda contenido personalizado.

AI Voice con reconocimiento de voz personalizado (1)

AI Voice ID reconoce la voz de cada usuario y ofrece recomendaciones de contenido personalizadas en cuanto se enciende el Smart TV.

(1) Pueden mostrarse contenidos reducidos o limitados en función de la región y la conexión a internet. La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. Voice ID está disponible para LG Apps, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Music, Games y PPW.

Primer plano de la pantalla de un televisor LG QNED que muestra cómo funciona la búsqueda automática. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra cómo el usuario preguntó por los juegos deportivos disponibles. La búsqueda AI respondió a través del chat y mostrando miniaturas de los contenidos disponibles. También hay un aviso para preguntar a Microsoft Copilot.

Resuelve tus dudas al momento con AI Search (2)

Haz preguntas y obtén recomendaciones personalizadas que respondan tus necesidades con el asistente de voz con inteligencia artificial.

(2) AI Search está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

En una pantalla LG QNED TV se reproducen contenidos de ciencia ficción. En la pantalla está la interfaz del chatbot de IA. El usuario envía un mensaje al chatbot diciendo que la pantalla está demasiado oscura. El chatbot ofrece soluciones a la petición. Además, toda la escena está dividida en dos. Un lado es más oscuro y el otro más brillante, lo que muestra cómo AI Chatbot resolvió el problema para el usuario automáticamente.

Responde tus preguntas en tiempo real con Chatbot con IA (1)

Haz que tu Chatbot con Inteligencia Artificial personalizada a ti, resuelva y te ayude con tus peticiones. El propio Smart TV con webOS clasificará tus contenidos y te ofrecerá recomendaciones personalizadas.

(1) Conexión a internet necesaria para utilizar Chatbot. Chatbot con IA disponible en países que admiten programación neurolingüística en su lengua materna. Es posible vincular el chatbot con IA al servicio de atención al cliente de LG y tus contactos móviles.

LG AI Magic Remote frente a la pantalla de un televisor LG. En la pantalla aparece un saludo personalizado de la IA de LG con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsquedas y relojes del usuario. Junto al mando hay un icono y una etiqueta que indican que se puede acceder fácilmente a la función AI Concierge pulsando brevemente el botón AI.

AI Concierge

Botón de IA (1) para interactuar mediante voz con el asistente inteligente y realizar búsquedas a través de la IA de manera coloquial

(1) El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo. Se requiere una conexión a Internet para su uso. El reconocimiento de voz de la IA solo se ofrece en los países que admiten PNL en su idioma nativo. Algunas funciones pueden requerir suscripciones de pago.

Pantalla de un usuario pasando por el proceso de personalización del Asistente de Imágenes AI. Se muestra una serie de imágenes con las selecciones del usuario resaltadas. Aparece un icono de carga y se muestra una imagen apaisada que se mejora de izquierda a derecha.

Configuración de imagen personalizada con IA

Con AI Picture Wizard, el TV aprende de tus preferencias de configuración de imagen y te ofrece la más adecuada de entre más de 1.000 millones de combinaciones.

Pantalla de un usuario pasando por el proceso de personalización del Asistente de Sonido AI. Se seleccionan una serie de iconos de clips de sonido. Se muestra a un cantante de jazz y a un saxofonista, con ondas sonoras que representan el sonido personalizado animadas a través del visual.

Configuración de sonido personalizada con IA

Con AI Sound Wizard el TV crea un perfil de sonido que más se adapta a tus preferencias a partir de 40 millones de parámetros. 

Logotipo y nombre del programa webOS Re:New con el distintivo CES Innovation Awards 2025 Honoree junto a él.

Estrena Smart TV webOS cada año, el Nº1 en ventas (1)

El Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT ². Hazte con tu Smart TV de LG y consigue gratis hasta 5 años de renovación y un mínimo de 25 actualizaciones valorados en 150€³. Además, cuenta con más de 200 canales exclusivos gratuitos.

(1) Estudio realizado por entidad independiente basado en las ventas acumuladas de televisores con Smart TV en el mercado español entre enero y agosto de 2024. 

(2) Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(3) El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo WebOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no implica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOs puede ocasionar la perdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descargar de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen, entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor.

Mando a distancia de TV delante de una pantalla de TV LG con Home Hub. Se muestran todas las funcionalidades y controles sobre otros dispositivos inteligentes.

Controla tu hogar desde el menú de tu Smart TV

Gestiona tus electrodomésticos LG, junto con tus dispositivos Google Home y mucho más. Experimenta la máxima comodidad de controlar toda tu casa a través de un único e intuitivo panel de control.

*LG es compatible con los dispositivos Matter vía wifi. Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

*El uso de la función de voz con manos libres y sin el uso de un mando a distancia solo es posible con el procesador alpha 9 AI Processor y el procesador alpha 11 AI Processor. Puede variar según el producto y la región.

Siente todos los matices del sonido con AI Sound Pro

(1) Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

Completa tu experiencia con una barra de sonido LG

(1) La barra de sonido se adquiere por separado y el control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo. El uso del mando a distancia de LG TV está limitado a ciertas funciones. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

(2) WOW Orchestra disponible en las barras de sonido LG S95TR, SG10TY, S80TR, S70TR y S70TY.

Encuentra la barra de sonido de LG perfecta para tu TV

*Las características pueden variar según el modelo. Para conocer las características detalladas, consulta la página de cada modelo.

Máxima nitidez con todo detalle en gran pulgada

Cuanto más grande es el TV, más importante es la nitidez. Siéntete el protagonista de tus contenidos favoritos en un TV de gran pulgada con una nitidez y calidad de imagen increíble.

Televisor LG TV con una pantalla impresionantemente grande montada en una pared sobre una LG Soundbar en una sala de estar de estilo moderno.

*El televisor UA74 está disponible en un máximo de 86 pulgadas y puede variar según la región.

Diseño ultrafino

Un marco tan delgado que aporta elegancia a tu hogar

Un moderno salón con un televisor LG UHD TV montado en una pared con una LG Soundbar debajo. El televisor LG UHD TV muestra un fondo colorido.

*El diseño delgado se aplica a los televisores UA74 de 65/55/50/43 pulgadas.

Persona en su salón con su teléfono. Icono de transmisión que muestra que se refleja la pantalla del teléfono en el televisor. En el televisor hay un partido de baloncesto y al lado la pantalla reflejada con estadísticas de jugadores.

Maximiza la diversión, divide la pantalla con Multi View

Saca el máximo partido a tu televisor con Multi View. Divide la pantalla en varias vistas independientes para disfrutar de entretenimiento multipantalla sin interrupciones.

*Los ajustes de imagen y sonido de ambas pantallas son los mismos. Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países.

La pantalla inicial de LG Channels muestra el contenido disponible en LG TV.

Retransmite multitud de contenido. Gratis.

El servicio exclusivo de transmisión en directo LG Channels pone al alcance de tu mano una gran selección gratuita de contenido en directo y bajo demanda. 

*La disponibilidad de las aplicaciones y sus contenidos puede variar según el país, el producto o la región. 

Tres distintos iconos que muestran cómo se puede usar LG Channels sin suscribirse, pagar o configurar una caja periférica.

Sin costes. Sin contrato. Sin cables.

Solo tienes que sintonizarlo y empezar a ver tus contenidos sin preocuparte de costes ocultos ni de instalar un descodificador.

Smart TV con funciones gaming e ideal para cualquier contenido.

Accede a tus videojuegos desde Cloud Gaming (1): ahora con XBOX cloud; Geforce now; Utomik; Boosteroid; Luna; Blacknut y un menú exclusivo de Gaming.

Pantalla inicial del portal de juegos. El cursor se mueve y hace clic para mostrar muchos juegos populares, y la función de poder seleccionar juegos según el tipo de mando que tengas, ya sea un gamepad o mando a distancia.

(1) El acceso a los servicios de cloud gaming está sujeto a la disponibilidad en la región y a la suscripción correspondiente. Para su uso, es necesario contar con una conexión a Internet estable. El rendimiento del servicio puede verse afectado por la velocidad de la red y la configuración del dispositivo utilizado. Puede ser necesario adquirir un mando, el cual se vende por separado y no está incluido en el paquete, para disfrutar de los servicio.

Partidas fluidas

Experimenta la rapidez y la fluidez de la partida con VRR

Manos que sostienen un mando de juego delante de una pantalla que muestra un videojuego de carreras de coches. El logotipo VRR está en la esquina superior izquierda, y hay otras certificaciones visibles.

*Funciona exclusivamente con juegos o entradas de ordenador compatibles con 60Hz. 

Disfruta como si estuvieses en una sala de cine

Los TVs webOS UHD Ultimate de LG cuentan con el Modo Filmmaker (1) que transmite con precisión la visión del director para que disfrutes de la película de forma más auténtica.

Un director frente a un panel de control editando la película "Los asesinos de la luna" en un televisor LG NanoCell TV. En la esquina inferior izquierda de la imagen aparece el logotipo de FILMMAKER MODE™.

(1) FILMMAKER MODE Ambient Light es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. FILMMAKER MODE Ambient Light se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app de vídeo Amazon Prime.

*Todas las imágenes encima de los detalles del producto son para fines meramente ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Todas las imágenes de arriba son simuladas.

*Los servicios disponibles pueden variar según la región o el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de terceros de cada aplicación.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

    4K UHD

  • PICTURE (DISPLAY) - Tasa de Refresco

    60Hz Nativo

  • PROCESADO DE IMAGEN - Procesador de Imagen

    Procesador 4K IA α7 Gen8

  • PROCESADO DE IMAGEN - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AUDIO - Salida de Audio

    20W

  • AUDIO - Sistema de Altavoces

    2.0 Canales

  • DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1927 x 1104 x 59,9

  • DIMENSIONES Y PESOS - Peso del TV Sin Peana (kg)

    45,2

Todas las especificaciones

ACCESIBILIDAD

  • Alto Contraste

    Si

  • Escala de Grises

    Si

  • Invertir colores

    Si

PICTURE (DISPLAY)

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Retroiluminación

    Directa

  • Tasa de Refresco

    60Hz Nativo

  • Tipo de Pantalla

    4K UHD

DIMENSIONES Y PESOS

  • Medidas Embalaje

    2115 x 1215 x 228

  • Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1927 x 1104 x 59,9

  • Dimensiones TV Con peana (AnxAlxPr mm)

    1927 x 1167 x 362

  • Peana TV (AnxPr mm)

    1532 x 362

  • Peso del TV Sin Peana (kg)

    45,2

  • Peso del TV Con Peana (kg)

    45,9

  • Peso Embalaje (kg)

    58,4

  • Montura VESA (AnxAl mm)

    600 x 400

GAMING

  • Game Optimizer

    Si (Game Dashboard)

  • HGIG Mode

    Si

  • ALLM Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • VRR (Tasa de Refresco Variable)

    Si (hasta 60Hz)

PROCESADO DE IMAGEN

  • Procesador de Imagen

    Procesador 4K IA α7 Gen8

  • Escalado por IA

    Super Escalado 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Si

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Modos de Imagen

    9 modos

  • Auto Calibrado

    Si (Excepto para Europa Central)

SMART TV

  • Funciona Con Apple Home

    Si

  • Sistema Operativo (OS)

    WebOS 25

  • Compatible con Cámara USB

    Si

  • AI Chatbot

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Google Home / Hub

    Si

  • Home Hub

    Si

  • LG Channels

    Si

  • MultiPantalla

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

AUDIO

  • Sonido IA

    α7 AI Sound Pro (9.1.2 Virtual Up-Mix)

  • Diálogos Claros

    Si (Regulación Auto Volumen)

  • LG Sound Sync

    Si

  • Sound Mode Share

    Si

  • Salida Simultánea de Audio

    Si

  • Bluetooth Surround Ready

    Si (Reproducción en 2 sentidos)

  • Codecs de Audio

    AC4, AC3, (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el Manual)

  • Salida de Audio

    20W

  • Dirección de Altavoces

    Salida hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Canales

  • WOW Orchestra

    Si

CONECTIVIDAD

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • HDMI Canal de Retorno de Audio

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Si (v 5.1)

  • Entrada Ethernet

    1ud

  • SPDIF (Salida Digital Óptica de Audio)

    1ud

  • Salida HDMI

    3ud (soporta eARC, ALLM)

  • Entrada USB

    2ud (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Si (Wi-Fi 5)

CÓDIGO DE BARRAS

  • CÓDIGO DE BARRAS

    8806096534915

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Cable de Ailimentación

    Si (adjunto)

ALIMENTACION

  • Consumo en Stanby

    Under 0.5W

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

