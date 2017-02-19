LG G6, EL SMARTPHONE CON PANTALLA “FULLVISION” PARA UNA EXPERIENCIA Y UNA PRODUCTIVIDAD DEFINITIVAS

Madrid, 16 de febrero de 2017 — LG presenta este año junto su nuevo smartphone de gama alta LG G6, la nueva interfaz de usuario UX 6.0, diseñada especialmente para maximizar las ventajas de la pantalla expansiva FullVision. LG G6 contará con una pantalla de 5,7 pulgadas con resolución QHD+ (2.880 x 1.440) y formato 18:9 que prácticamente cubre toda la parte delantera del smartphone. Las dimensiones de este teléfono están diseñadas ergonómicamente para asegurar la máxima comodidad y compatibilidad con el contenido digital actual y el que viene.

La nueva interfaz de usuario aprovecha los beneficios del concepto FullVision, lo que ofrece al usuario una comodidad y mejoras sin precedentes, entre las que se encuentran:

Experiencia de visionado de contenido diferenciada tales como vídeos o navegación

Funcionalidades de cámara que maximizan las ventajas de una pantalla de 18:9

Interfaz gráfica de usuario (GUI por sus siglas en inglés) diseñada para abrir dos ventanas juntas al mismo tiempo, y hacer más productiva la multitarea

Una experiencia diferente

LG G6 con FullVision ofrece a los usuarios una nueva experiencia de visionado.

La parte superior e inferior de su gran pantalla se expanden y muestran más información cuando los usuarios navegan por internet o cuando leen libros electrónicos, permitiendo una experiencia más inmersiva a la hora de ver vídeos o en videojuegos.

Con LG G6, se inaugura la era de los smartphones con pantalla de 18:9. Es por esto que se está aumentando la oferta de películas, apps y juegos diseñados para este formato. Este smartphone, además, permite adaptar el contenido 16:9 en formato 18:9.

Funcionalidades de cámara mejoradas

La experiencia de usuario de la cámara de LG G6 también ha sido mejorada, gracias a la pantalla expansiva de formato 18:9. Esta pantalla expansiva aumenta la comodidad y la diversión, y permite al usuario hacer fotos y, al mismo tiempo, ver cómo han quedado. LG UX 6.0 incorpora también Square Camera, que divide la pantalla de 18:9 en dos cuadrados idénticos. Gracias a esta funcionalidad los usuarios pueden hacer fotos en 1:1, un formato muy popular en redes sociales como Instagram, y simultáneamente ver el resultado en el cuadrado adyacente. Además, LG ha incluido el nuevo Food Mode que ofrece una mayor calidad en el color y una saturación ideal para hacer foto a platos de comida. Los usuarios también pueden crear archivos GIF desde cualquier sitio combinando desde 2 a 100 imágenes en bucle.

Multitarea avanzada

La pantalla 18:9 expansiva de LG G6 puede disfrutarse de muchas maneras. Ofrece la posibilidad de contestar una llamada en una ventana y en la otra consultar el calendario, así como ver la galería de imágenes al mismo tiempo que se utiliza una aplicación de mensajería instantánea. Se puede hacer un collage con varias imágenes para usarlo de fondo de pantalla o de pantalla de bloqueo, o escribir una nota en un lado mientras se navega por internet en el otro. Si se gira LG G6 cuando está abierto el calendario, éste se muestra en la ventana de la izquierda mientras que a la derecha se podrá ver el horario detallado. Las combinaciones son infinitas.

“ La inspiración de crear la pantalla FullVision de LG G6 viene de la industria del cine, en la que muchos expertos defienden el formato 18:9 como la mejor solución para ver contenido, ya sea antiguo o nuevo, en la era digital”, ha afirmado Juno Cho, Presidente de LG Electronics Mobile Communications Company. “No sólo hemos seguido esta filosofía en nuestro nuevo smartphone sino que la hemos llevado a un nuevo nivel al aplicar el formato 18:9 de múltiple manera. Los usuarios apreciarán que hemos hecho el LG G6 más productivo”.

LG G6 con UX 6.0 verá la luz por primera vez en MWC 2017 en Barcelona, el próximo 26 de febrero. Haz clic aquí para ver un adelanto en vídeo del nuevo LG UX 6.0.

