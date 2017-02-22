LG G6, UN HITO EN EL DISEÑO INDUSTRIAL MODERNO

Madrid, 22 de febrero de 2017 — Torsten Valeur, el reconocido diseñador industrial ha adelantado en primicia en una entrevista (https://youtu.be/QKJwTNdaq0w) que LG G6 “es la fusión ideal de una bella forma y una solución inteligente y, obviamente, una gran experiencia de usuario, la esencia de lo que debe ser un smartphone”. El diseñador en su primera impresión con LG G6 ha afirmado que la clave de un gran diseño industrial no es sólo lo bonito que luce, sino tener en cuenta al consumidor y añadió que el ojo está preparado para la pantalla FullVision ya que elimina todas las distracciones innecesarias.

LG G6 cuenta con un diseño minimalista y es muy suave al tacto. Su marco de metal que rodea el perímetro del smartphone le da un estilo sólido con un acabado mate suave. La parte trasera es plana ya que la cámara no sobresale. Valeur destacó la ergonomía de LG G6 por su buen agarre y su facilidad de uso con una sola mano.

“Creo que cuando lo coges en tu mano, le das la vuelta, lo miras y juegas con él, te enamorarás del cuidado que le han puesto al diseño de todos los detalles” finaliza Torsten Valeur.

Torsten Valeur, CEO del estudio de Diseño Danés, David Lewis Designers, ha recibido multitud de premios de la industria como iF Design o Good Design. Valeur ha reconocido LG G6 por su diseño enfocado en lo esencial y en la belleza que le otorga solidez.

