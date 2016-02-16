LG PRESENTA NUEVOS TONE PLATINUMTM: DISEÑO, CALIDAD DE AUDIO Y CONECTIVIDAD BLUETOOTH

Madrid, 17 de febrero de 2016 — Una de las novedades que LG Electronics presentará durante el MWC 2016 serán los nuevos TONE Platinum, la versión más alta hasta el momento de sus innovadores auriculares inalámbricos. Con un excelente diseño, los nuevos LG TONE Platinum sobresalen por su elegancia y su calidad de audio, desarrollada gracias a la colaboración de LG con Harman Kardon®.

Los nuevos auriculares de la serie TONE ha recibido la calificación Platinum de Harman Kardon, y son los compañeros perfectos tanto de profesionales como para grandes amantes de la música. Gracias a su diseño Balanced Armature, la distorsión de audio es mínima; y gracias a la cubierta de aluminio del auricular, el sonido es mucho más sofisticado y detallista. Este diseño está reservado normalmente y de forma exclusiva a auriculares de muy alta gama con cables.

Los TONE Platimum disponen de tecnología aptX ™ HD Audio Codec que garantiza, a través de conexión Bluetooth, una calidad de audio semejante a la de los reproductores de CD. De este modo, los nuevos auriculares inalámbricos de LG reproducen fielmente todo el ancho de banda y minimizan la latencia, al disminuir la tasa de bits, sin afectar la calidad del sonido. Además, los nuevos TONE Platinum poseen dos micrófonos con cancelación de ruido, de tal forma que las llamadas se pueden escuchar con toda claridad, incluso, en los ambientes más ruidosos.

Su acabado en fino aluminio le confiere una apariencia muy elegante; su diseño ergonómico permite su uso cómodamente durante horas. Como novedad, los nuevos TONE Platinum reaccionan a un comando de voz y descuelgan las llamadas del móvil. LG ha mejorado la aplicación Tone & Talk para que sea compatible con las funciones Voice Memo y Find Me desde cualquier Smartphone Android 4.1 o superior.

“Los LG TONE Platinum son un ejemplo de innovación en tecnología, ideada para ofrecer una calidad de sonido máxima a millones de clientes”, ha asegurado Michael Park, vicepresidente de la división de Innovative Personal Devices Business en LG Electronics. “Nuestra serie TONE es insuperable en el mercado de los auriculares inalámbricos con Bluetooth, un área clave para nuestra área de Móviles”

“Estamos encantados de colaborar con LG en un producto como los auriculares inalámbricos TONE Platinum“, ha declarado Michael Mauser, vicepresidente ejecutivo y presidente de la División de Lifestyle de Harman. “Harman Kardon suma más de 60 años en el desarrollo de tecnologías innovadoras para sistema de audio premium. La combinación de LG TONE Platinum y nuestro nombre es garantía de una calidad de audio líder en el mercado y de un diseño excepcional”.

Estos nuevos auriculares inalámbricos llegarán en marzo a Estados Unidos y, posteriormente, a otros mercados como Asia, Europa y América Latina. Los visitantes a Mobile World Congress podrán ver los TONE Platinum en el stand de LG en el pabellón 3 de Fira Gran Vía entre los días 22 y 25 de febrero.

