LG PRESENTA SU SORPRENDENTE LG G6 CON UNA GRAN PANTALLA FULLVISION QUE CABE EN UNA SOLA MANO

Barcelona, 26 de febrero de 2017 — LG ha presentado hoy el esperado LG G6, el nuevo smartphone Premium de la compañía, que combina una pantalla excepcional que ocupa el 80% del cuerpo del teléfono, junto con una experiencia de visualización cinematográfica, una cámara gran angular y muchas otras funcionalidades. Con este nuevo smartphone, LG da respuesta a lo que los consumidores piden en un smartphone premium y pone un especial énfasis en uno de los aspectos más valorados por ellos, una gran pantalla que cabe en una sola mano.

Una gran pantalla que se ajusta a tu mano

Una de las principales características de LG G6 es su pantalla FullVision de 5,7 pulgadas QHD+ (con una resolución de 2,880 x 1,440) y con un formato único hasta ahora en un smartphone de 18:9. En comparación con las pantallas convencionales de 16:9, el nuevo formato de la pantalla de LG G6 ofrece mayor espacio de visualización y una experiencia más inmersiva cuando se ven vídeos y se juega. El nuevo smartphone premium de LG también puede hacer fotos perfectamente cuadradas en formato 1:1, ideales para Instagram, Snapchat y otras aplicaciones de redes sociales. Además, los usuarios pueden elegir también otros formatos para sus imágenes, como 4:3, 16:9 y 18:9.

Más campo de visión con mayor comodidad de agarre

LG ha sabido combinar en el nuevo LG G6 dos aspectos importantes para los usuarios, ya que, al mismo tiempo que ofrece una gran pantalla, incrementa la comodidad en el agarre. A diferencia de otros teléfonos con un tamaño de pantalla similar, el nuevo smartphone de LG se ajusta cómodamente a la mano, ofreciendo la experiencia de una gran pantalla sin los inconvenientes propios de un teléfono de grandes dimensiones. De hecho, los expertos en investigación ergonómica dirigidos por el Dr. Andris Freivalds, de la Universidad Estatal de Pensilvania, y el Dr. Ji Yong-gu, de la Universidad de Yonsei, han realizado pruebas con LG G6 para estudiar la estabilidad de sujeción del teléfono, la comodidad del mismo cuando se adoptan diferentes posturas y se realizan determinadas acciones y la fatiga muscular derivada de usar el smartphone durante largos períodos. LG G6 recibió las calificaciones más altas en todas las categorías de prueba.

Un diseño atractivo en el que la pantalla es la protagonista

El nuevo LG G6 presenta un diseño elegante y minimalista, además de ser muy suave al tacto, gracias a su cuerpo de aluminio y vidrio, que se comercializará en negro, platino y blanco.

El marco de metal que envuelve el teléfono proporciona solidez a su estilo con un acabado mate suave y una trasera perfectamente plana, sin baches de la cámara. Este diseño se complementa con biseles estrechos, el superior se ha reducido al máximo y, para ello, se ha reorganizado la cámara, el sensor y el altavoz en una única fila en la parte superior delantera. Las esquinas redondeadas tanto del cuerpo como de la pantalla no sólo dan unidad al diseño, sino que también confieren resistencia al teléfono, ya que dispersan el impacto si se cae.

Una experiencia de visualización móvil única con Dolby Vision ™

LG G6 es el primer smartphone con Dolby Vision. Pero no sólo es compatible con este formato, sino que también admite HDR10, ambos estándares de High Dynamic Range (HDR), la tecnología de calidad de imagen que permite visualizar una gama más amplia de colores y proporciona una mayor luminosidad, permitiendo ver todos los detalles tanto en las zonas más oscuras como en las áreas más brillantes. Así, el nuevo LG G6 proporciona una experiencia de visualización verdaderamente inmersiva.

Con un tamaño de pantalla cada vez más grande y la velocidad de Internet cada vez más rápida, LG decidió hacer compatible su nuevo Smartphone premium con los dos formatos estándar de HDR y, de este modo, proporcionar a los usuarios acceso a la mayor cantidad de contenido posible. Gracias al aumento del contenido en HDR de Netflix y Amazon, se podrán ver los programas más destacados en LG G6 con una calidad HDR. Amazon también creará cada vez más contenido en formato 18:9 para proporcionar una experiencia de visualización cinematográfica en la pantalla 18:9 con resolución QHD+ del nuevo Smartphone de LG.

LG G6 no deja nada fuera de la foto

Con LG G6, no será necesario pedir a la gente que se reposicione, se reúna o cambie de sitio para que salga en la foto todo lo que se quiere incluir. Simplemente, utilizando los ajustes de ángulo, el usuario puede cambiar del modo estándar al modo gran angular. Con su doble cámara trasera de 13 MP, que incluye una lente de 125 grados en gran angular, LG G6 puede hacer fotos panorámicas que las cámaras de teléfonos convencionales no pueden. El nuevo Smartphone de LG proporciona una experiencia de cámara excepcional, ya que es capaz de crear transiciones sin interrupciones al acercar o alejar la imagen, intercambiando el gran angular con la lente estándar, incluso, mientras se graba un video en 4K. El nuevo G6 también cuenta con un campo de visión ampliado de 100 grados en su cámara frontal de 5MP. Gracias a ella, se pueden hacer selfies o wefies, sin necesidad de utilizar un palo de selfie. Además, la cámara gran angular reduce la distorsión en los extremos y proporciona imágenes más naturales.

Modo cuadrado de cámara

Para ver los selfies, wefies y fotos en gran angular e, incluso, las tomadas con el nuevo modo cuadrado de cámara, las imágenes más recientes aparecen en una ventana en modo película, evitando que el usuario tenga que abrir su galería para poder revisarlas. El modo cuadrado de cámara divide la visualización en formato 18:9 en dos cuadrados idénticos, lo que permite a los usuarios hacer fotos de 1:1 en una ventana, mientras que en la otra comprueban, editan y cargan las imágenes después de disparar. Además, se puede crear un archivo GIF combinando entre 2 y 100 fotos de la galería.

Construido para lo inesperado

LG G6 puede llevarse a casi cualquier lugar gracias a su resistencia al agua IP68 y al polvo. El nuevo smartphone de LG es completamente a prueba de polvo y puede ser sumergido en hasta 1,5 metros de agua durante 30 minutos. Además, LG G6 presenta una gran resistencia ante caídas accidentales y ambientes duros, ya que ha sido diseñado y construido para ofrecer una gran fiabilidad, incluso cuando las cosas se ponen difíciles.

El nuevo smartphone premium de LG no sólo cumple con las normas internacionales de resistencia, sino que también ha superado otras pruebas de alta temperatura y de penetración de clavos y cuenta con una tecnología patentada que disipa el calor a través de un tubo térmico interno, el primero en un teléfono smartphone de LG. Y para dispersar aún más el calor dentro de la unidad, los ingenieros de LG han alejado los componentes más propensos al sobrecalentamiento de los demás.

Una voz de ayuda con Google Assistant

LG G6 incorpora también Google Assistant. La compañía ha trabajado estrechamente con Google para asegurarse que la experiencia del usuario con Google Assitant sea óptima desde el principio. Funciona a la perfección y de forma muy intuitiva con las aplicaciones de LG. Gracias a ello, los usuarios obtienen respuestas rápidas; pueden gestionar las tareas cotidianas; disfrutar de la mejor música y de los mejores vídeos y buscar el dispositivo de forma más rápida y eficiente. Además, cuanto más se utilice el asistente de Google más personalizada será su asistencia, ya que, gracias a la inteligencia artificial, Google Assitant conoce mejor las preferencias del usuario.

“LG G6 ofrece nuevas experiencias visuales y de uso, ya que aúna una gran pantalla con la comodidad de poder ser utilizado con una sola mano”, explica Juno Cho, presidente de LG Electronics Mobile Communications Company. “Seguiremos liderando la innovación en el mundo de los smartphone desde una perspectiva que busca proporcionar unos niveles de comodidad y fiabiabilidad que superen las expectativas de los consumidores”.

Especificaciones clave:[i]

Pantalla: FullVision® de 5,7 pulgadas con formato18:9 y resolución QHD+ (2880 x 1440 / 564ppi)

Procesador: Qualcomm® Snapdragon™ 821 Processor

Memoria: 4GB LPDDR4 RAM / 32GB o 64GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (up to 2TB)

Cámara:

Principal dual 13MP. Gran angular (F2.4/125º) /13MP estándar OIS 2.0 (F1.8/71º)

Frontal 5MP. Gran angular (F2.2/100º)

Batería: 3.300mAh (no extraíble)

Sistema operativo: Android 7.0 Nougat

Tamaño: 148,9 x 71,9 x 7,9mm

Peso: 163g

Red: LTE-A 3 Band CA

Conectividad: Wi-Fi (802.11 a, b, g, n, ac) / Bluetooth 4.2 BLE / NFC/ USB tipo C 2.0 (compatible con 3.1)

Colores: Astro Black / Ice Platinum / Mystic White

Otros: Resistencia al polvo y el agua/ sensor de huellas/ UX6.0/ Dolby Vision/ HDR10/ Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / 32-bit Hi-Fi Quad DAC

# # #

[i] Las especificaciones pueden variar según el mercado