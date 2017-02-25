LG PRESENTA X POWER2, CON 4.500 MAH DE BATERÍA PARA LOS USUARIOS MÁS EXIGENTES

Madrid, 24 de febrero de 2017 — LG presenta X power2 la semana que viene en Mobile World Congress, un terminal diseñado para aquellos usuarios que disfrutan de los contenidos multimedia y los videojuegos; por lo que, necesitan una batería de larga duración y una pantalla de mayor tamaño.

Cada modelo de la serie X incluye unas funcionalidades exclusivas, normalmente reservadas para los smartphones de gama alta. Estos dispositivos ofrecen a los usuarios experiencias diferenciadas y valores añadidos por encima de los anteriores teléfonos de gama media. El primer modelo de la serie X que se presenta este año es el X Power2, con batería de 4.500 mAh para los “heavy users” que consumen mucha batería de su smartphone al disfrutar de aplicaciones, juegos y contenidos multimedia.

La batería del LG X Power2 es capaz de aguantar un fin de semana completo sin tener que volverlo a cargar. Con la carga completa, LG X Power2 puede reproducir vídeos sin parar durante 15 horas, utilizar el navegador durante 14 horas o navegar por internet 18 horas seguidas.[i] LG X Power2 cuenta también con carga rápida, por lo que con una hora de carga, el smartphone tendrá 50 % de batería y la carga completa sólo necesitará 2 horas, el doble de rápido que la mayoría de teléfonos. Además, la funcionalidad Comfort View hace más cómodo leer e-books y web comics ya que reduce la cantidad de luz azul que emiten las pantallas y que provoca la fatiga ocular.

LG X power2 tiene una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución HD y tecnología In-cell Touch, para ofrecer colores más vivos y claros. Sumado a esto, LG ha mejorado la visibilidad en exteriores de su pantalla incluso bajo luz solar de alta intensidad. LG X Power2 cuenta con una cámara frontal con gran angular de 5 MP para hacer selfies solo o en grupos de hasta 8 personas sin necesidad de un palo selfie. Su cámara principal de 13 MP tiene la funcionalidad Zero Shutter Lag para eliminar el lapso de tiempo entre que se pulsa para hacer la foto hasta que se captura la imagen. Con un LED frontal de luz más suave, LG X Power2 permite hacer fotos de grupo con un nivel de calidad que normalmente solo se encuentra en estudios profesionales.

Este smartphone se diferencia también de otros dispositivos de gama media por las funcionalidades exclusivas de LG para selfies. Auto Shot hace la foto cuando detecta una cara. Gesture Shot y Gesture Interval Shot responden a gestos hechos con la mano, sin tener que apretar la pantalla, y así evitar que salgan las fotos borrosas. Finalmente, con Quick Share, los usuarios podrán subir fotos a sus redes sociales favoritas con tan sólo un toque.

“LG X Power2 tiene la batería de mayor capacidad entre los smartphones de la compañía para que los usuarios puedan disfrutar de muchas horas de entretenimiento multimedia en su amplia pantalla sin tener que preocuparse de recargarlo” afirma Juno Cho, Presidente de LG Electronics Mobile Communications Company. “La serie X ofrece una gran tecnología y un gran valor para el usuario, crucial para los consumidores más exigentes”.

LG X Power2 se lanza a principios de marzo en América Latina seguido de mercados clave como Estados Unidos, Asia, Europa y otras regiones. Los precios se anunciarán más adelante.

Especificaciones clave:[ii]

Pantalla: 5,5 pulgadas con resolución HD y tecnología In-cell Touch

Procesador: 1,5 GHz de ocho núcleos

Cámara: Principal 13MP / Frontal 5MP (Gran angular / LED Flash)

Memoria: 2GB o 1,5GB RAM / 16GB ROM / Micro SD (hasta 2TB)

Batería: 4.500mAh (no extraíble)

Sistema operativo: Android 7.0 Nougat

Tamaño: 154,7 x 78,1 x 8,4mm

Peso: 164g

Red: LTE / 3G / 2G

Connectividad: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0

Colores: Black Titan / Shiny Titan / Shiny Gold / Shiny Blue

Otros: USB OTG / Giroscopio

[i] Basado en estudios internos de la compañía. La duración de la batería puede variar en función de las condiciones de red, patrones de uso u otros factores.

[ii] Las especificaciones pueden variar según el mercado