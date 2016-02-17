LG STYLUS 2, TAMBIÉN EN MWC 2016

Madrid, 18 de febrero de 2016 — LG Electronics (LG) presentará su nuevo LG Stylus 2, la versión mejorada de LG G4 Stylus, en Barcelona durante el MWC 2016. El dispositivo de 5,7 pulgadas comparte muchas de las características premium de los modelos más representativos de LG, pero incluye además un lápiz con una punta nano que la hace mucho más precisa que las anterior versión.

El dispositivo ha sido diseñado para mejorar la experiencia de usuario; así, tiene Pen Pop, funcionalidad que abre automáticamente un menú pop up cuando el lápiz se saca del dispositivo, y ofrece así accesos directos al Pop Memo y al Pop Scanner. También es una novedad de LG Stylus 2 su Pen Keeper. ¿Cómo funciona? Cuando el Smartphone detecta que está siendo usado sin tener el lápiz táctil guardado en su sitio, emerge un mensaje en pantalla que advierte de ello. Además, la nueva fuente Calligraphy Pen permite escribir a cualquiera como si lo hiciera a mano, de forma tan elegante, como con una pluma estilográfica.

Con tan solo 7,4 mm de grosor y 145g de peso, LG Stylus 2 es significativamente más fino y ligero que su predecesor. Su diseño único cuenta con un Pantalla frontal Protruded Flat, un dibujo Spin Hairline en la trasera y bordes metálicos. LG Stylus 2 tiene una potente batería extraíble de 3.000mAh y una ranura para tarjeta Micro SD. Gracias a estas características y a su pantalla de 5,7 pulgadas, los usuarios podrán disfrutar de una gran variedad de contenido multimedia.

“LG Stylus 2 combina una gran pantalla y unas funcionalidades de escritura a mano Premium, propias de un Smartphone de gama alta, pero a un precio sorprendente” destacó Juno Cho, presidente y CEO de LG Electronics Mobile Communications Company. “Este dispositivo es otro ejemplo de nuestro compromiso por ofrecer innovación a cualquier público, especialmente los enamorados de las opciones de creatividad”.

Especificaciones de LG Stylus 2:*

Pantalla: 5,7 pulgadas HD IPS In-Cell Touch (1280 x 720)

Procesador: 1,2GHz Quad-Core

Cámara: Principal 13MP / Frontal 8MP

Memoria: ROM 16GB /RAM 1,5GB LPDDR3 / MicroSD

Batería: 3.000mAh (extraíble)

Sistema Operativo: Android 6.0 Marshmallow

Tamaño: 155 x 79,6 x 7,4mm

Peso: 145g

Red: LTE / HSPA+ / GSM

Conectividad: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.1 / USB 2.0

Colores: Acero / blanco / marrón

*las especificaciones pueden variar según el mercado

###