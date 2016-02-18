LG Y B&O PLAY REINVENTAN LA EXPERIENCIA DE AUDIO EN UN SMARTPHONE

Madrid, 19 de febrero de 2016 — LG Electronics (LG) ha llegado a un acuerdo con la compañía de audio premium B&O PLAY para ofrecer a sus usuarios una experiencia de audio máxima. Sustentando en la sólida experiencia de más de 90 años a la vanguardia del diseño y el sonido, la artesanía y la innovación de producto de Bang & Olufsen, B&O PLAY interpreta estos mismos valores y los introduce en productos actuales, diseñados específicamente para los usuarios más exigentes con la calidad y el diseño. Cualidades que, aplicadas al terreno de los Smartphone, LG se distingue como líder.

Las dos compañías han trabajado conjuntamente en el nuevo LG G5 para asegurar la mejor experiencia de sonido. LG será la primera compañía en ofrecer las potentes características de audio Hi-Fi co-diseñadas por B&O PLAY.

“Estamos encantados de trabajar con LG. Con su dedicación a los móviles premium, tenemos la oportunidad de ofrecer la excelencia acústica de B&O PLAY a muchos más usuarios,” ha señaldo Henrik Taudorf Lorensen, Presidente de B&O PLAY. “B&O PLAY está dirigido a los amantes de la música que quieren los mejores productos que existan en el mercado. Este tipo de usuarios son sobre todo innovadores, no ponen límites a la búsqueda de la excelencia y quieren que tanto los auriculares como los dispositivos móviles que eligen les ofrezcan lo mismo; por tanto, la combinación es perfecta.”

Con una amplia experiencia previa en lo que a audio de Smartphones se refiere, LG quiere continuar su colaboración con B&O PLAY con el fin de mejorar aún más la experiencia de audio de sus teléfonos móviles.

“Gracias a esta colaboración con B&O PLAY, superaremos las expectativas –ya altas- de aquellos consumidores que buscan la mejor experiencia de audio con su smartphone,” ha destacado Juno Cho, Presidente y CEO de LG Electronics Mobile Communications Company. “Nuestra colaboración con B&O PLAY es un claro ejemplo de cómo ambas compañías pueden sumar sus respectivas experiencias en beneficio de los usuarios. Con esta filosofía, LG continuará desarrollando colaboraciones que permitan definir nuevos estándares de innovación en el mercado de los móviles premium.”

Aunque la colaboración con B&O PLAY es reciente, LG cuenta con una larga trayectoria en lo que respecta a integrar audio de alta calidad en sus smartphones Premium; el ejemplo más reciente es LG V10.

