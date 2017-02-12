LG y GOOGLE ANUNCIAN LOS PRIMEROS SMARTWATCHES CON ANDROID WEAR 2.0

Madrid, 10 de febrero de 2017 — LG y Google anuncian los primeros smartwatch del mundo con sistema operativo Android Wear 2.0 ™. LG Watch Sport y LG Watch Style estarán disponibles en Estados Unidos a partir del 10 de febrero a través de la tienda de Google y otros establecimientos.

Los dos nuevos smartwatch de LG, que cuentan con el procesador Qualcomm® Snapdragon ™ Wear 2100, son los primeros relojes del mercado que funcionan con Android Wear 2.0, el sistema operativo más reciente de Google. Ambos relojes incorporan el asistente de voz de Google[1] y, además, LG Watch Sport es el primer reloj que podrá utilizar Android Pay[2] compatible con pagos móviles por NFC. Además, estos dos nuevos wereables de LG proporcionan una experiencia de usuario mejorada, un sistema de mensajería perfeccionado y funciones avanzadas de fitness con Google Fit.

Primeros relojes con Android Wear 2.0

Con Android Wear 2.0, los usuarios de LG Watch Sport y LG Watch Style llevarán el asistente de google en la muñeca y podrán responder un mensaje, establecer un recordatorio, o pedir direcciones simplemente pulsado el botón de encendido o diciendo “Ok Google”. Con Google Fit, además, podrán ponerse en forma y alcanzar sus objetivos mediante el seguimiento de su actividad diaria, de sus sesiones de entrenamiento y del acceso a un entrenador. También tienen la opción de descargarse sus aplicaciones favoritas directamente desde la Google Play Store.

Las pantallas de LG Watch Sport y de LG Watch Style son circulares e incorpora un botón lateral giratorio para una navegación fácil y cómoda. Girando el botón con un dedo se accede a los mensajes y notificaciones; y se puede navegar por el menú de aplicaciones. La esfera de ambos relojes es personalizable y permite hasta ocho configuraciones para que los usuarios puedan ver la información importante a simple vista. Android Wear 2.0 mejora también la experiencia de mensajería en el reloj. Los usuarios ahora pueden escribir a mano o con el teclado para responder. También tiene la opción de elegir una respuesta generada por la función Smart Reply, desarrollado por Google.

LG Watch Sport: una gran autonomía

LG Watch Sport es un auténtico reloj independiente, totalmente equipado y diseñado especialmente para usuarios que disfrutan de estilos de vida muy activos. El nuevo LG Watch Sport es el primer smartwatch con Android Wear que utiliza el procesador Snapdragon Wear 2100 para proporcionar conectividad 4G LTE. Gracias a ello, ofrece funciones y puede ejecutar aplicaciones sin estar vinculado a smartphone; y cuenta con GPS incorporado, una característica muy útil para corredores y atletas. Además, gracias al soporte Android Pay, los usuarios pueden hacer pagos simplemente acercando su muñeca al lector NFC.

Su esfera circular incorpora una pantalla P-OLED de 1,38 pulgadas y su cuerpo es de acero inoxidable de grado 316L, Gorilla Glass 3. Además, su correa está especialmente diseñada para personas muy activas, su banda termoplástica de poliuretano posee una clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua. El LG Watch Sport dispone también de un fotopletismógrafo (PPG) para realizar un seguimiento preciso del ritmo cardíaco del usuario durante el descanso y el ejercicio.

LG Watch Style: pequeño, delgado y con estilo

LG Watch Style es un accesorio pequeño, delgado y elegante, concebido especialmente para urbanitas que buscan un reloj de diseño con la practicidad de un smartwatch. El nuevo LG Watch Style ofrece todas las comodidades sin renunciar al diseño. Se comercializará en tres colores llamativos: plata, titanio y oro rosa. Su correa intercambiable permite a los usuarios personalizar el reloj para adaptarlo a su estado de ánimo o armario. Y su caja de 10,79 mm de espesor es lo suficientemente delgada como para caber debajo de cualquier manga. Además, cuenta con una clasificación de resistencia al agua y el polvo IP67.

“Hemos logrado, junto con nuestros socios de Google, incluir un gran número de tecnologías innovadoras en los nuevos smartwatch LG Watch Sport y LG Watch Style”, ha asegurado Juno Cho, presidente y CEO de LG Electronics Mobile Communications Company. “Estos dos dispositivos ofrece funciones de vanguardia que permiten personalizarlos y otorgar libertad al consumidor para adaptarlos a sus gustos y costumbres”

“Android Wear 2.0 se centra en mejorar la experiencia de usuario de los smartwatch, a través de nuevas funcionalidades y características –incluyendo esferas que aportan mayor visibilidad; mensajería más rápida y fluida; y una nueva experiencia de fitness que ayuda a hacer un seguimiento de los entrenamientos y a mantenerse motivado con la música”, ha explicado David Singleton, Presidente de Android Engineering, Google. “Hemos disfrutado al trabajar en estrecha colaboración con LG para crear una experiencia de hardware y software profundamente integrada y aprovechando las nuevas características de Android Wear 2.0 con estos nuevos relojes de bandera”.

Tanto el LG Watch Sport como el LG Watch Style se exhibirán en el MWC 2017 en Barcelona, ​​del 27 de febrero al 2 de marzo.

LG Watch Sport Especificaciones clave: *

Procesador: Qualcomm® Snapdragon ™ Wear 2100 con 4G LTE

Sistema operativo: Android Wear ™ 2.0

Pantalla: Pantalla P-OLED de 1.38 pulgadas (480 x 480 / 348ppi)

Tamaño: 45,4 x 51,21 x 14,2 mm **

Memoria: 4 GB eMMC / 768 MB LPDDR3

Batería: 430mAh

Red: LTE / 3G / Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 LE / NFC

Sensores: Sensor de 6 ejes (Acelerómetro / Giroscopio) / Barómetro / PPG / GPS / Sensor de Luz Ambiental

Color: Titanium / Dark Blue

Otros: Resistencia al polvo y al agua (IP68) / Altavoz / Micrófono / Carga inalámbrica

LG Watch Style Key Specifications:*

Procesador: Qualcomm® Snapdragon ™ Wear 2100

Sistema operativo: Android Wear ™ 2.0

Pantalla: Pantalla P-OLED de 1,2 pulgadas (360 x 360 / 299ppi)

Tamaño: 42,3 x 45,7 x 10,79 mm

Memoria: 4 GB eMMC / 512 MB LPDDR3

Batería: 240mAh

Red: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 LE

Sensores: Sensor de 6 ejes (Acelerómetro / Giroscopio) / Sensor de luz ambiental

Color: Silver / Titanium / Rose Gold

Otros: resistencia al polvo y al agua (IP67) / micrófono / carga inalámbrica

* Las especificaciones y funcionalidades pueden variar dependiendo de cada mercado.

** Medido de la pantalla a la tapa trasera, excluyendo PPG.

[1] Google Assistant solo está disponible en inglés y alemán.

[2] Android Pay en la actualidad está solo disponible en Estados Unidos y Reino Unido.