CARACTERÍSTICAS PREMIUM, SEÑAS DE IDENTIDAD DE LOS NUEVOS SMARTPHONES DE LG DE GAMA MEDIA

Madrid, 23 de febrero de 2015—LG mostrará en la feria Mobile World Congress (MWC) su nueva gama de smartphones de gama media. Unos modelos que destacan por sus precios ajustados, así como por unas características y un diseño generalmente reservado a los terminales premium.

La nueva línea de LG se compone de cuatro smartphones de gama media: Magna, Spirit, Leon y Joy. Los nuevos dispositivos combinan hardware con experiencia de cliente y elementos de diseño propios de terminales de gama alta. Con estos dispositivos, LG alcanza el equilibrio entre estilo y comodidad. En este sentido, el LG Magna y el LG Spirit han sido diseñados con forma curva para que su agarre con una mano sea más cómodo. Con una curva de 3000 mm estos dispositivos destacan por una apariencia más elegante.

Como parte de la estrategia de LG para llegar a un mayor número de consumidores ofreciendo smartphones para diferentes redes, los cuatro nuevos dispositivos estarán disponibles en versión LTE y en 3G. Las versiones LTE y 3G de cada uno de los modelos son casi idénticos y se diferencian por su carcasa trasera. Mientras que las versiones LTE tienen una trasera metálica, los modelos 3G cuentan una carcasa trasera de plástico estampado.

El LG Magna, que significa “máximo” en latín, cuenta con un chipset de cuatro núcleos y una pantalla táctil de 5 pulgadas con tecnología In-cell touch. Unas características generalmente reservadas a smartphones de gama alta. Con una cámara principal de 8 megapíxeles y una frontal de 5 megapíxeles, el LG Magna se ha diseñado para hacer selfies de gran calidad. Además, su batería extraíble de 2,540mAh permite un uso intenso durante todo el día.

El LG Spirit, que encarna el espíritu innovador de LG, cuenta con una pantalla táctil de 4.7 pulgadas y una cámara de 8 megapíxeles. Su tecnología In-cell touch hace que parezca un terminal más fino, a la vez que se maximiza el área de la pantalla y se reducen los marcos. Al traer las imágenes más cerca a la pantalla, las pantallas in-cell touch ofrecen una mayor sensibilidad favoreciendo un reconocimiento táctil más rápido, mejor visibilidad al aire libre e imágenes más nítidas

El LG Leon, “lion” en latín, cuenta con una pantalla de 4.5 pulgadas en un formato compacto y elegante. Por último, el más pequeño de la gama, el LG Joy, que entra en cualquier bolsillo, destaca por una pantalla de 4 pulgadas y por ofrecer grandes momentos de ocio y diversión.

Con esta nueva gama, LG populariza características de experiencia de usuario que estaban reservadas a terminales de gama alta. Por ejemplo, Gesture Shot permite hacer selfies con sólo mover una manopara iniciar una cuenta atrás de tres segundos. Además, LG ha ampliado la distancia desde el que la cámara puede reconocer gestos. En este sentido se ha ampliado a 1.5 metros para facilitar el uso de los palos de selfie. Glance View, que se presentó por primera vez con el LG G Flex2, permite un rápido acceso a información de interés. Por ejemplo, la hora, mensajes recientes o llamadas perdidas. Todo ello con un movimiento descendente por la pantalla, incluso cuando ésta esté apagada.

“Con esta nueva gama media, LG sigue ofreciendo smartphones sorprendentes a un precio muy competitivo”,afirma Juno Cho, presidente y CEO de la división de telefonía móvil de LG Electronics. “Para millones de consumidores el factor de compra no es su rapidez o su tamaño, sino el equilibrio entre esas características. Con estos nuevos terminales, esperamos que cada vez más personas confíen en LG”.

Los modelos de esta nueva serie de gama media empezarán a comercializarse esta semana en determinados mercados. Las personas que asistan al MWC 2015 podrán verlos y probarlos en el stand de LG (Hall 3) de Fira Gran Vía en Barcelona.

